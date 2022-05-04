Кошачья свадьба: жутковатые экспонаты музея таксидермии викторианской эпохи

Кошачья свадьба: работы таксидермиста Уолтера Поттера

Жутковатые чучела котят

Школа кролей - еще один проект Уолтера Поттера

Таксидермия - искусство викторианской эпохи

Кошачья свадьба: работы таксидермиста Уолтера Поттера

Уолтер Поттер с одной из своих работ