Как сделать квартиру уютной без помощи дизайнеров и шоу о ремонте

Ремонт – это всегда долго, дорого и вредно для нервной системы. Если вы пока не готовы к этим испытаниям, но сделать квартиру уютнее хочется, советуем взять на заметку хитрости из нашей статьи. Делимся приемами, которые позволят обновить жилье без особых усилий и финансовых затрат.
Прием 1: Мусорное ведро в правильном месте
Ставьте ведро под раковину
Даже если вы сделали на кухне дорогой ремонт и обновили ее «от» и «до», испортить обстановку может банальная вещь – мусорное ведро, которое стоит на виду.
Самый простой вариант – поставить ведро под раковину, так делает большинство хозяек. Если там мало места, например, установлена система для очистки воды, можно повесить его на дверцу шкафчика. Но в этом случае следует понимать, что нельзя будет загружать его «под завязку», иначе под большим весом дверца деформируется. Вариант подороже – ведро, встроенное в выдвигающийся шкафчик под мойкой. Невероятно удобная конструкция, но ее лучше предусматривать еще на этапе изготовления кухонного гарнитура, так как есть риск, что ведро не поместится.
Прием 2: Функциональная лестница
Декоративную лестницу можно использовать для разных целей
Дизайнеры часто говорят, что для создания уютной атмосферы необходимо большое количество текстиля: шторы, пледы, декоративные подушки. Однако здесь очень легко переборщить, в результате чего комната выглядит неопрятно. Предлагаем подойти к решению вопроса с нестандартной стороны, и дополнить интерьер небольшой декоративной лесенкой. Она не занимает много места и отлично смотрится в углу, который обычно пустует. На ее ступеньках можно не только развесить пледы, но также сложить книги и журналы, расставить цветочные горшки. Получившаяся композиция будет выглядеть очень живописно и эстетично, станет настоящим украшением гостиной. Но не забывайте, что как и любое открытое хранение, лестница будет нуждаться в постоянном поддержании порядка, иначе хаоса избежать не получится.
Прием 3: Живые цветы
Украшайте интерьер комнатными растениями и живыми цветами
Чтобы наполнить дом уютом, нужно совсем немного – живые цветы. Они не только улучшают микроклимат в квартире, но и добавляют интерьеру красоты, тепла и гармонии.
Вот несколько советов, которых следует придерживаться при выборе растение:
• В интерьер просторной комнаты отлично впишется большое раскидистое растение в крупном кашпо. Оно прекрасно заполнит пустующий угол либо станет отличным «соседом» для дивана или кресла. Подойдет пальма, фикус, монстера и прочие габаритные растения.
• Из кактусов и суккулентов получаются прекрасные групповые композиции. Расставьте их на стильном деревянном подносе, и украшение для журнального столика будет готово. А вот по одиночке растения смотрятся не очень хорошо.
• Если растение не слишком симпатичное, например, у него редкие листья, подберите красивый горшок, который сможет уравновесить недостатки цветка.
И, конечно, не забывайте про живые цветы. Зимой они могут влететь в копеечку, но осенью, в сезон астр, хризантем, георгин, будет настоящим преступлением не украсить дом букетом. В холодное время года можете смело заменять живые цветы сухоцветами – они сейчас в моде, поэтому насчет актуальности можно не переживать.
Прием 4: Несколько сценариев освещения
Кроме основного освещения, используйте гирлянды, настольные лампы
Немаловажную роль в создании уютного интерьера играет освещение. Тени, плохо освещенные углы – все это делает комнату мрачной и отбивает любое желание в ней находиться. Поэтому сразу следует отказаться от одинокой люстры по центру потолка либо «поддержать» ее другими светильниками. Например, на стенах можно разместить бра, около кресла поставить торшер, а возле дивана – настольную лампу.
Но самым «уютным» светильником станет гирлянда. И если летом многие могли посчитать ее не слишком уместной, то сейчас, в преддверии зимы, самое время украсить гирляндой шторы или зеркало. Ощущение волшебства и уютной атмосферы не заставит себя долго ждать. Советуем отдавать предпочтение желтому свету, а не холодному белому или голубому – он подарит интерьеру желанное тепло.
Прием 5: Скатерть на столе
Без скатерти стол выглядит неуютно
Вы не поверите, но преобразить интерьер кухни, сделать его более красивым, стильным и уютным поможет всего одна деталь – скатерть. Она прикроет трещины и царапины на столешнице, добавит нужный оттенок в цветовую палитру.
Вы можете сказать, что это не слишком практично, и скатерть придется часто стирать, однако если выбрать современный вариант с водоотталкивающей пропиткой, проблем практически не будет. Такая скатерть не впитывает влагу, пятна, а потому не сильно загрязняется. Материал выглядит максимально натурально, как лен или рогожка, и даже повторяет их фактуру.
Скатерть может быть любого цвета, как нейтрального, так и контрастного, смотря, какой цели вы хотите добиться – дополнить интерьер базовой вещью или привнести в него акцент. Беспроигрышный вариант – классические принты, вроде клетки. Они отлично впишутся в обстановку любой кухни и не будут мозолить глаза. Светлые скатерти выглядят свежо, нежно и воздушно, но их придется часто стирать.
Прием 6: Рисунок на стенах
С помощью трафарета можно сделать любой узор на стенах.
Если вам надоели однотонные стены в квартире и хочется привнести в интерьер немного свежести, тогда советуем проявить свои художественные навыки (даже если у вас их нет). Вам понадобится трафарет, краска, кисточка и малярный скотч. Приклейте трафарет на скотч, аккуратно прокрасьте рисунок кистью и снимите – вуаля, оригинальный декор готов!
Перед тем, как приступать к обновлению стен, внимательно изучите поверхность. Если она слишком рельефная или фактурная, трафарет может плохо закрепиться и рисунок расплывется. Что касается цвета, то здесь все зависит от вашей задумки и интерьера в целом. Можете заколеровать краску в нужный оттенок или купить несколько маленьких баночек разных цветов. Если рисунок небольшой по размеру, покупайте тестеры – тогда у вас не останется слишком много лишней краски по окончании работы.
Прием 7: Ковер
Ковер украсит и спальню, и гостиную
Если вы живете на съемной квартире и хотите замаскировать неудачное напольное покрытие, ковер станет прекрасным решением проблемы. Цена будет зависеть от размера и материала – чем больше площадь, тем, соответственно, дороже. В гостиной лучше постелить большой ковер, чтобы поставить на него всю мебель, которая находится в этой части комнаты, например, диван, кресло и журнальный столик. Так вы визуально разделите пространство на зоны, не используя перегородки.
А вот в спальне будет достаточно небольшого экземпляра – постелите его со своей стороны кровати, и утренние подъемы станут намного приятнее. Выбирайте изделия с длинным и мягким ворсом, приятным на ощупь. Да, их будет сложнее чистить, однако они дарят потрясающие ощущения. Актуально, если дома нет домашних животных.
Более практичным решением станут хлопковые коврики, однотонные или с узором. Если хотите цветной экземпляр, выбирайте рисунок, в котором будут комбинироваться цвета мебели и декора – так вы сможете объединить разные части интерьера в единую композицию.
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