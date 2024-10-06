Как сделать квартиру уютной без помощи дизайнеров и шоу о ремонте

Ремонт – это всегда долго, дорого и вредно для нервной системы. Если вы пока не готовы к этим испытаниям, но сделать квартиру уютнее хочется, советуем взять на заметку хитрости из нашей статьи. Делимся приемами, которые позволят обновить жилье без особых усилий и финансовых затрат.







Прием 1: Мусорное ведро в правильном месте

Прием 2: Функциональная лестница

Прием 3: Живые цветы

Прием 4: Несколько сценариев освещения

Прием 5: Скатерть на столе

Прием 6: Рисунок на стенах

Прием 7: Ковер

Ставьте ведро под раковинуДаже если вы сделали на кухне дорогой ремонт и обновили ее «от» и «до», испортить обстановку может банальная вещь – мусорное ведро, которое стоит на виду.Конечно, намного удобнее выбрасывать обертки, очистки, использованные бумажные полотенца, если ведро стоит рядом с вами, и не нужно открывать дверцы шкафчика. Однако, согласитесь, что выглядит это неэстетично. Угадайте, куда будет устремлен взгляд ваших гостей, когда вы будете сидеть на кухне и пить чай? Правильно.Самый простой вариант – поставить ведро под раковину, так делает большинство хозяек. Если там мало места, например, установлена система для очистки воды, можно повесить его на дверцу шкафчика. Но в этом случае следует понимать, что нельзя будет загружать его «под завязку», иначе под большим весом дверца деформируется. Вариант подороже – ведро, встроенное в выдвигающийся шкафчик под мойкой. Невероятно удобная конструкция, но ее лучше предусматривать еще на этапе изготовления кухонного гарнитура, так как есть риск, что ведро не поместится.Декоративную лестницу можно использовать для разных целейДизайнеры часто говорят, что для создания уютной атмосферы необходимо большое количество текстиля: шторы, пледы, декоративные подушки. Однако здесь очень легко переборщить, в результате чего комната выглядит неопрятно. Предлагаем подойти к решению вопроса с нестандартной стороны, и дополнить интерьер небольшой декоративной лесенкой. Она не занимает много места и отлично смотрится в углу, который обычно пустует. На ее ступеньках можно не только развесить пледы, но также сложить книги и журналы, расставить цветочные горшки. Получившаяся композиция будет выглядеть очень живописно и эстетично, станет настоящим украшением гостиной. Но не забывайте, что как и любое открытое хранение, лестница будет нуждаться в постоянном поддержании порядка, иначе хаоса избежать не получится.Украшайте интерьер комнатными растениями и живыми цветамиЧтобы наполнить дом уютом, нужно совсем немного – живые цветы. Они не только улучшают микроклимат в квартире, но и добавляют интерьеру красоты, тепла и гармонии.Вот несколько советов, которых следует придерживаться при выборе растение:• В интерьер просторной комнаты отлично впишется большое раскидистое растение в крупном кашпо. Оно прекрасно заполнит пустующий угол либо станет отличным «соседом» для дивана или кресла. Подойдет пальма, фикус, монстера и прочие габаритные растения.• Из кактусов и суккулентов получаются прекрасные групповые композиции. Расставьте их на стильном деревянном подносе, и украшение для журнального столика будет готово. А вот по одиночке растения смотрятся не очень хорошо.• Если растение не слишком симпатичное, например, у него редкие листья, подберите красивый горшок, который сможет уравновесить недостатки цветка.И, конечно, не забывайте про живые цветы. Зимой они могут влететь в копеечку, но осенью, в сезон астр, хризантем, георгин, будет настоящим преступлением не украсить дом букетом. В холодное время года можете смело заменять живые цветы сухоцветами – они сейчас в моде, поэтому насчет актуальности можно не переживать.Кроме основного освещения, используйте гирлянды, настольные лампыНемаловажную роль в создании уютного интерьера играет освещение. Тени, плохо освещенные углы – все это делает комнату мрачной и отбивает любое желание в ней находиться. Поэтому сразу следует отказаться от одинокой люстры по центру потолка либо «поддержать» ее другими светильниками. Например, на стенах можно разместить бра, около кресла поставить торшер, а возле дивана – настольную лампу.Но самым «уютным» светильником станет гирлянда. И если летом многие могли посчитать ее не слишком уместной, то сейчас, в преддверии зимы, самое время украсить гирляндой шторы или зеркало. Ощущение волшебства и уютной атмосферы не заставит себя долго ждать. Советуем отдавать предпочтение желтому свету, а не холодному белому или голубому – он подарит интерьеру желанное тепло.Без скатерти стол выглядит неуютноВы не поверите, но преобразить интерьер кухни, сделать его более красивым, стильным и уютным поможет всего одна деталь – скатерть. Она прикроет трещины и царапины на столешнице, добавит нужный оттенок в цветовую палитру.Вы можете сказать, что это не слишком практично, и скатерть придется часто стирать, однако если выбрать современный вариант с водоотталкивающей пропиткой, проблем практически не будет. Такая скатерть не впитывает влагу, пятна, а потому не сильно загрязняется. Материал выглядит максимально натурально, как лен или рогожка, и даже повторяет их фактуру.Скатерть может быть любого цвета, как нейтрального, так и контрастного, смотря, какой цели вы хотите добиться – дополнить интерьер базовой вещью или привнести в него акцент. Беспроигрышный вариант – классические принты, вроде клетки. Они отлично впишутся в обстановку любой кухни и не будут мозолить глаза. Светлые скатерти выглядят свежо, нежно и воздушно, но их придется часто стирать.С помощью трафарета можно сделать любой узор на стенах.Если вам надоели однотонные стены в квартире и хочется привнести в интерьер немного свежести, тогда советуем проявить свои художественные навыки (даже если у вас их нет). Вам понадобится трафарет, краска, кисточка и малярный скотч. Приклейте трафарет на скотч, аккуратно прокрасьте рисунок кистью и снимите – вуаля, оригинальный декор готов!Перед тем, как приступать к обновлению стен, внимательно изучите поверхность. Если она слишком рельефная или фактурная, трафарет может плохо закрепиться и рисунок расплывется. Что касается цвета, то здесь все зависит от вашей задумки и интерьера в целом. Можете заколеровать краску в нужный оттенок или купить несколько маленьких баночек разных цветов. Если рисунок небольшой по размеру, покупайте тестеры – тогда у вас не останется слишком много лишней краски по окончании работы.Ковер украсит и спальню, и гостинуюЕсли вы живете на съемной квартире и хотите замаскировать неудачное напольное покрытие, ковер станет прекрасным решением проблемы. Цена будет зависеть от размера и материала – чем больше площадь, тем, соответственно, дороже. В гостиной лучше постелить большой ковер, чтобы поставить на него всю мебель, которая находится в этой части комнаты, например, диван, кресло и журнальный столик. Так вы визуально разделите пространство на зоны, не используя перегородки.А вот в спальне будет достаточно небольшого экземпляра – постелите его со своей стороны кровати, и утренние подъемы станут намного приятнее. Выбирайте изделия с длинным и мягким ворсом, приятным на ощупь. Да, их будет сложнее чистить, однако они дарят потрясающие ощущения. Актуально, если дома нет домашних животных.Более практичным решением станут хлопковые коврики, однотонные или с узором. Если хотите цветной экземпляр, выбирайте рисунок, в котором будут комбинироваться цвета мебели и декора – так вы сможете объединить разные части интерьера в единую композицию.