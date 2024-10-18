Как очистить духовку при помощи соды и уксуса

Грязная духовка – это огромная проблема для любой хозяйки. Чтобы вернуть ей прежнюю чистоту, требуется приложить немалых усилий и времени, однако далеко не все знают, что для этого совершенно не обязательно использовать специальные моющие средства.

С данной проблемой отлично справятся обычная пищевая сода и уксус.

Приступаем к очистке духовки

Вначале достаем из духовки все противни, чтобы они не мешали.Берем стакан соды и одну треть стакана обычной воды. Все это тщательно перемешиваем до образования однородной массы.Данным раствором основательно обрабатываем поверхность внутри духовки.Только смотрите, чтобы ничего не пропустить, особенно углубления и другие труднодоступные места. Для этого прекрасно подойдет обычная тряпка или губка – кому как больше нравится. Когда все сделано, оставляем духовку в таком состоянии на ночь.За это время можно отмыть решетки и противни обычной щеткой с моющим средством.По истечении приблизительно 12 часов обрабатываем поверхность уксусом. Для этого лучше всего использовать бутылку с распылителем, чтобы равномерно распределить жидкость по всей поверхности и ничего не пропустить.В результате соединения нашего раствора и уксуса образовывается химическая реакция. Вы заметите небольшое шипение, и это говорит о том, что процесс очистки идет, как надо.После этого берем теплую воду, и тряпочкой основательно удаляем соду вместе с уксусом.Для того чтобы избавиться от нагара (в основном на труднодоступных местах и нагревательном элементе), используйте специальный кухонный шпатель. Имейте в виду, что в зависимости от степени загрязненности вашей духовки, данный процесс может занять некоторое время. Делаем все это до полного устранения грязи. В завершении работы тщательно вытираем поверхность духовки теплой влажной тряпкой.Теперь у вас не просто чистая и красивая, а по-настоящему сияющая духовка. Но главное, для этого не пришлось специально покупать никакой химии и других специальных средств. Нам хватило обычной пищевой соды и столового уксуса, которые есть в каждом доме.