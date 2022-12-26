Идеальный цветок не только для дома, но и для сада

Бегония — очень красивое растение, которое может стать прекрасным украшением не только домашнего цветника, но и придомовой территории.

Цветок отлично чувствует себя как при выращивании в контейнерах, так и в открытом грунте, он отлично сочетается с другими цветами на клумбе. Садоводы полюбили бегонию за ее неприхотливость и длительный период цветения: растение обильно цветет с мая до поздней осени. В зависимости от сорта в период цветения на бегонии появляются цветы всевозможных оттенков: белые, розовые, желтые, оранжевые, красные и другие. Найти растение, которое идеально впишется в ландшафтный дизайн, не составит большого труда.

Только посмотрите, как прекрасна цветущая бегония! Без сомнения, это растение должно быть в каждом саду.

















































































































































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