Любимые блюда со всего света, от которых в шоке иностранцы

Конфеты салмиакки с нашатырем, Финляндия
Все потешаются над финнами за их любовь к лакричным конфеткам салмиакки (salmiakki), которые они обожают и хрумкают пачками. И есть за что. Представьте себе: черные, с запахом нашатыря, с древесным углем (отсюда цвет) и соленой начинкой. Финны называют их даром богов и так любят, что добавляют в ликеры и мороженое.
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Личинки пчелы, Япония
Личинок пчел, хачиноко (hachinoko), готовят с соевым соусом и сахаром, их можно заказать почти в любой забегаловке. Есть еще личинки гигантской пчелы сузумебачи (suzumebachi), их насаживают на палочки и жарят, как шашлычки, готовят с рисом и делают с ними суши, а еще кладут в печеньки. А что, хрустят приятно…
Натто, Япония
Натто — один из самых популярных в Японии продуктов. Это забродившие соевые бобы, которые часто едят на завтрак, как мы кашу. Натто липкое и тягучее и имеет специфический запах, чем-то похожий на испорченный сыр. Считается здоровой и полезной едой.
Масло во фритюре, США
Американцы вообще очень любят все жарить, и сливочное масло не стало исключением. Кусочки масла покрывают медом, мукой и корицей, насаживают на палочку, потом опускают во фритюр и очень быстро обжаривают. Столько жира в одном блюде вы еще не видели.
Салат в желе, США
Желейный салат, который едят в США, у иностранцев не вызывает ничего, кроме недоумения. В основе всегда желатин с фруктовым вкусом — арбузным, виноградным, яблочным. А далее масса вариаций: морковь, перец, огурец, сыр, тунец, лимон, оливки — все, что в голову придет. Хм, странные, а холодец, значит, им не нравится!
Салат из сникерсов, США
Еще один чудный салатик — салат из сникерсов. Хлопот минимум: всего лишь мелко порезать сникерс, яблочко и заправить все взбитыми сливками. Что только не сделаешь, чтобы дите фруктов поело.
Селедка под шубой и холодец, Россия
К салату оливье и борщу в мире уже привыкли и даже полюбили их. Пальму первенства по странности среди российских блюд держат, конечно же, селедка под шубой (соленая рыба, вареная свекла и майонез?!) и холодец (как это — мясо в желе?).
Сюрстрёмминг, Швеция
Сюрстрёмминг — это подтухшая селедка, хотя есть немало ценителей ее вкуса. Говорят, самый страшный момент — когда открываешь банку. Запах буквально сбивает с ног, а поскольку в банке продолжается процесс брожения, может произойти небольшой зловонный взрыв. Умные люди советуют открывать сюрстрёмминг на улице или вообще делать это в ведре с водой.
Балют, Филиппины
Балют — популярное блюдо в странах Азии, особенно на Филиппинах, где есть специальные птицефабрики. Это утиное яйцо, в котором уже появился плод с оперением, хрящами и клювом. Яйца едят в вареном, сыром виде, под соевым соусом, в жареном виде. С непривычки производит дико отталкивающее впечатление, но азиаты его любят и считают очень полезным блюдом.
Веджимайт, Австралия
Довольно странная вещь, которую понимают только астралийцы. Веджимайт (vegemite) — это густая паста из остатков пивного сусла, на вкус горьковато-соленая, с дрожжевым душком. Веджимайт — что-то вроде национального символа, как кенгуру или коала. Его намазывают на хлеб и едят по утрам, начиняя им национальные австралийские булки.
Лютефиск, Норвегия
Как только скандинавы не изощряются в приготовлении рыбы. Чтобы получился этот самый лютефиск, они отмачивают треску три дня в щелоке, в растворе каустической соды, отчего она превращается в полупрозрачный студень со странным запахом. Норвежцы и жители других скандинавских стран считают лютефиск деликатесом и едят на Рождество.
Dailyscandinavian.com
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