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Чего мы не знали о киноиндустрии Голливуда

Здесь собраны самые необычные и увлекательные факты об американской «фабрике грёз», которые непременно вас удивят:

Двое актёров, игравших Иуду в театральной библейской постановке, нечаянно удавились, изображая самоубийство библейского персонажа.


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Второе имя Ричарда Гира – Тиффани.


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Прежде чем стать актёром, Брюс Уиллис работал частным детективом.


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Фильм «Рокки» был снят за 28 дней.


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В производство диснеевского анимационного фильма «Рапунцель» было вложено денег больше, чем в производство фильма «Аватар».


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Сандра Буллок за день до получения «Оскара» в номинации «Лучшая актриса» удостоилась премии «Золотая малина» как «Худшая актриса». Это сделало её первой актрисой, получившей «Оскар» и «Золотую малину» за один год.


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Когда Джеймс Кэмерон впервые увидел фильм «Звёздные войны», то решил бросить работу водителя грузовика, чтобы пробиться в киноиндустрию.


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В фильме «Годзилла», вышедшем в 2014 году, сам Годзилла появился на экранах лишь на 8 минут.


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Индийская миссия на Марс оказалась дешевле, чем съёмки фильма «Гравитация».


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Сцены, изображающие путешествия во времени, запрещены к показу в кино и на телевидении в Китае.


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Слово «fuck» встречается в фильме «Криминальное чтиво» 265 раз.


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Прототипом Аполло Крида из фильма «Рокки» был Мухаммед Али.


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В год в Нигерии снимается фильмов больше, чем в США.


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В США стакан попкорна за унцию в кинотеатрах стоит больше, чем филе-миньон.


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Брюс Ли был настолько быстрым, что режиссёрам приходилось замедлять его движения при помощи технических средств, чтобы зрители могли видеть его удары.


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На съёмки фильма «Титаник» было потрачено денег больше, чем на строительство настоящего корабля.


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Первая часть «Паранормального явления» была снята за $15 тысяч, а заработала в прокате по всему миру почти $193 миллиона.


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Раньше трейлеры в кинотеатрах показывали после самого фильма. Поэтому, собственно, их и назвали трейлерами.


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Слово «мафия» никогда не упоминалось в «Крёстном отце». На этом настояла настоящая мафия.


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Вой, который издавали динозавры в «Парке юрского периода», был записями звуков, которые издают черепахи во время спаривания.


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90% записей фильмов, снятых в Голливуде до 1929 года, было утеряно.


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