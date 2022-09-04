Простой способ удаления пятен от подтеков на потолке

Пятна от воды на потолке, хотя и нисколько не влияют на «функционал» комнаты, однако ощутимо снижают ее эстетическую привлекательность, да и к тому же нередко навевают не самые приятные воспоминания. Хорошо что, как и в случае с другими пятнами, и от них можно избавиться.







Шаг 1 — Подготовьте рабочую область

Шаг 2 — Оцените фронт работ

Шаг 3 — Если пятно большое

Шаг 4 — Финальная покраска

Разобравшись с проблемой протечки и устранив ее, необходимо обработать пострадавший участок: помыть и при необходимости даже зашлифовать его. Если вы обнаружили плесень, используйте специальное средство или белизну, чтобы избавиться от нее.Если пятно небольшое, его можно убрать при помощи раствора белизны: просто нанесите немного средства, смешанного с водой, на проблемный участок, подождите, пока пятно не исчезнет. Затем используйте крем для обуви или белый мел, чтобы подкрасить пострадавшую область.В этом случае используйте специальный пигментированный блокатор пятен. Он необходим для того, чтобы в будущем пятно не проступило через краску.Как только пигментированный блокатор пятен высохнет, просто нанесите соответствующую потолочную краску на проблемный участок. Дайте краске полностью высохнуть, а затем нанесите еще один слой, если это необходимо.