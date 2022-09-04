Простой способ удаления пятен от подтеков на потолке

Пятна от воды на потолке, хотя и нисколько не влияют на «функционал» комнаты, однако ощутимо снижают ее эстетическую привлекательность, да и к тому же нередко навевают не самые приятные воспоминания. Хорошо что, как и в случае с другими пятнами, и от них можно избавиться.
Шаг 1 — Подготовьте рабочую область
Разобравшись с проблемой протечки и устранив ее, необходимо обработать пострадавший участок: помыть и при необходимости даже зашлифовать его. Если вы обнаружили плесень, используйте специальное средство или белизну, чтобы избавиться от нее.
Шаг 2 — Оцените фронт работ
Если пятно небольшое, его можно убрать при помощи раствора белизны: просто нанесите немного средства, смешанного с водой, на проблемный участок, подождите, пока пятно не исчезнет. Затем используйте крем для обуви или белый мел, чтобы подкрасить пострадавшую область.
Шаг 3 — Если пятно большое
В этом случае используйте специальный пигментированный блокатор пятен. Он необходим для того, чтобы в будущем пятно не проступило через краску.
Шаг 4 — Финальная покраска
Как только пигментированный блокатор пятен высохнет, просто нанесите соответствующую потолочную краску на проблемный участок. Дайте краске полностью высохнуть, а затем нанесите еще один слой, если это необходимо.
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