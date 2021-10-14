Как выглядит «Запорожец» стоимостью в 19 млн руб, который собрали любители тюнинга

«Запорожец» и премиум – два максимально несовместимых понятия, ведь даже в советские времена он позиционировался, как утилитарный автомобиль для народа. Еще попробуй найди машину дешевле «Горбатого». Ну только не в случае с нашим сегодняшним героем, ведь вам пальцев одной руки много будет, чтобы сосчитать машины дороже него. Сегодня знакомимся с ЗАЗ-965 за – вдохните поглубже – 19 миллионов (!) рублей.
ЗАЗ-965 «Запорожец» начали выпускать в далеком 1960 году. Тогда он стоил 1800 «послереформенных» рублей. По одной из легенд - такая цена была выбрана, потому что столько стоила тысяча пол-литровых бутылок водки. Непонятно в чем смысл этого ценообразования, но абсолютно точно, что с такой стоимостью в те годы «Горбатый» был единственным автомобилем, доступным обычной советской семье.
Интересный факт: При разработке «965-го» инженеры ЗАЗа ориентировались на итальянский Fiat 600. Эти две машину и вправду очень похожи.
У этих двоих точно есть что-то общее.
С тех времен немало времени утекло, «Запорожец» превратился в раритет, причем не очень редкий, а потому не слишком ценный. По сути, вся его ценность свелась лишь теплым воспоминаниям о детстве у «рожденных в СССР». А еще «Запорожцы» различных модификаций стали довольно популярны у любителей разного рода тюнинга. Им почему-то понравился парадокс, который получается, если сделать из утилитарного «ЗАЗа» супермашину. «Супергорбатых» и «Мегаушастых» собрано довольно много, и каждый уникальный по-своему, но у всех у них есть общая идея, такая себе «великая мечта», когда из «гадкого утенка» создают, не то что «прекрасного лебедя», а почти космолет! В случае с героем этого материала – оооооочень дорогой «почти космолет».
Приборы в бардачке. Интересно, а легендарный лючок в ногах у пассажира оставили?
Только вот насколько справедливым будет называть этот аппарат «Запорожцем»? Ведь построен он на платформе Lotus Exige Cup, двигатель взят оттуда же. От оригинальной машины здесь разве что некоторые кузовные элементы. По сути, этот автомобиль – вольная интерпретация дизайнерской задумки «Горбатого» на агрегатах классического британского купе. Создатели немало вложили сил и средств, чтобы создать уникальный…, пожалуй, правильнее всего будет классифицировать это «Запорожец», как «продукт тюнинга» - уникальный продукт тюнинга. Достоверно можно сказать, одно: эта машина – это самый дорогой «Запорожец» в истории (человечества).
Тут на 237 «лошадок» больше, чем у базового «965-го».
Его оценили в 300 000 тысяч долларов (примерно 19 миллионов рублей). И за эти деньги, помимо платформы и агрегатов от Lotus, в нем есть дополнительные приборы в бардачке, зарядка для смартфона на месте пепельницы, кожаная отделка салона, спортивные ковши с четырехточечными ремнями безопасности, система пожаротушения, автоматически открывающиеся задние форточки и стекло (для доступа воздуха к двигателю) и фары от Harley-Davidson.
Салон «Запорожца» за 300 тысяч долларов.
1.8 литровый мотор развивает 260 л.с, что на 237 «лошадок» больше, чем у базового «965-го», но меньше, чем, скажем, у подержанного Lamborghini Huracan, который можно купить за примерно те же деньги. Только вот «Ламборгини» тысячи, а он такой один.
А как вы считаете, стоит ли это «Горбатый» таких денег, или это уже слишком?
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