Как выглядит «Запорожец» стоимостью в 19 млн руб, который собрали любители тюнинга

У этих двоих точно есть что-то общее.

Приборы в бардачке. Интересно, а легендарный лючок в ногах у пассажира оставили?

Тут на 237 «лошадок» больше, чем у базового «965-го».

Салон «Запорожца» за 300 тысяч долларов.