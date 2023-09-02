Этот безумный мир на атмосферных исторических снимках самого странного фотографа XX века

Архив Роба Муриса примечателен тем, что главным критерием отбора для попадания в него была странность снимков, причём любого характера. Фотографа позвали оцифровать большой нидерландский архив «Спаарнестад», находящийся в предместье Амстердама. Мурис переснимал «на цифру» аналоговые работы, которых в архиве насчитывались миллионы, иногда ретушируя и восстанавливая их.
1. Свадьба ветерана
Свадебная фотография.
2. Игорь Гузенко и Соулу Петту
Советский шифровальщик Игорь Гузенко дает интервью журналисту «Ассошиэйтед Пресс» Соулу Петту.
Проработав так несколько недель, приглашённый специалист понял, что к нему в руки попало нечто необычайное. Получив разрешение от руководства архива, Мурис стал задерживаться на рабочем месте гораздо дольше положенного.
3. Авианосец Лэнгли
Макет первого авианосца ВМС США.
В итоге исследователь скопил на своём ноутбуке внушительный объём необычных фото и принялся публиковать их в интернете и специализированных журналах, что привлекло внимание к его персоне. За этим последовали выставки и печатные издания, главное – фотоальбом, название которого можно перевести как «Жизнь – странная штука».
4. Банкет для французских солдат
Солдаты, которые получили тяжкие увечья во время Первой мировой войны. Франция, Париж, 1925 год.
Мурис делает акцент на том, что нарочно не делил фотографии по каким-либо критериям, будь то тема, время и место действия. Он хочет, чтобы каждый из снимков его архива был не просто частью серии или тематической подборки, но обладал присущей фото индивидуальностью и самоценностью.
5. Толпа наблюдает за британским дирижаблем
Дирижабль, пролетающий над портом в Остенде во время Первой мировой войны, 1914 год.
Этот эффект усиливается тем, что большинство снимков в архиве принадлежат неизвестным мастерам, что не даёт имени мастера затмить притягательность снимка. Мурис сравнивает эту ситуацию с работами великих художников прошлого, от которых не осталось ничего, кроме их картин, их шедевров и их видения мира.
6. Марсия Пинкенфилд
Самый красивый ребенок Америки, 1927 год.
Фотографии, представленные в этом обзоре обращены по большей части к реальным событиям. В качестве главного средства выражения в этих фотографиях выступает отображение жизни людей.
7. Голландская бронетехника
Замаскированная голландская бронетехника, незадолго до немецкого вторжения, 5 мая 1940 года.
В таких фотография, как в зеркале, отражаются все процессы и события, которые происходят в обществе. Тем интереснее рассматривать эти снимки и узнавать истории, которые стоят за ними. В этом обзоре собраны фотографии лучших фотографов-документалистов, которые позволяют взглянуть на современную жизнь под другим углом.
8. Военная подготовка
Занятия по военной подготовке в Итоне, 1915 год.
9. Оригинальная маскировка
Маскировка английской военной техники под видом слонов.
10. Падение на трассе
6-дневная велосипедная гонка на велотреке в Мэдисон-сквер. США, Нью-Йорк, 1913 год.
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