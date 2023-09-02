Этот безумный мир на атмосферных исторических снимках самого странного фотографа XX века

1. Свадьба ветерана

Свадебная фотография.

2. Игорь Гузенко и Соулу Петту

Советский шифровальщик Игорь Гузенко дает интервью журналисту «Ассошиэйтед Пресс» Соулу Петту.

3. Авианосец Лэнгли

Макет первого авианосца ВМС США.

4. Банкет для французских солдат

Солдаты, которые получили тяжкие увечья во время Первой мировой войны. Франция, Париж, 1925 год.

5. Толпа наблюдает за британским дирижаблем

Дирижабль, пролетающий над портом в Остенде во время Первой мировой войны, 1914 год.

6. Марсия Пинкенфилд

Самый красивый ребенок Америки, 1927 год.

7. Голландская бронетехника

Замаскированная голландская бронетехника, незадолго до немецкого вторжения, 5 мая 1940 года.

8. Военная подготовка

Занятия по военной подготовке в Итоне, 1915 год.

9. Оригинальная маскировка

Маскировка английской военной техники под видом слонов.

10. Падение на трассе

6-дневная велосипедная гонка на велотреке в Мэдисон-сквер. США , Нью-Йорк, 1913 год.