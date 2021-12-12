5 завидных известных невест, которые так и не вышли замуж

Особы королевских кровей всегда считались удачными партиями для женитьбы, т. к. брак рассматривался как выгодный политический союз. Невестами манипулировали, обещая их то одному жениху, то другому. Но порой случалось, что монаршие особы так и оставались в статусе вечных невест.
Елизавета I – королева Англии
Самой известной «вечной невестой» была королева Англии Елизавета I Тюдор. Она любила повторять, что Англия – это ее супруг, а подданные – дети. Королева была «лакомым кусочком» на международной арене, поэтому она всю жизнь находилась в положении обрученной. Эта женщина то приближала к себе потенциальных женихов, то отдаляла их, в зависимости от политических игр. К Елизавете I сватался даже Иван Грозный, но, как и другие 25 претендентов на руку монаршей особы, получил отказ. Плюс ко всему, Елизавета I очень гордилась своим статусом девственницы.
Ксения Годунова
Дочь Бориса Годунова Ксению сватали несколько раз, т. к. пытались подобрать наиболее выгодную партию царской особе. Первым претендентом на руку и сердце Ксении стал принц Густав Шведский. Но свадьба так и не состоялась, т. к. стало известно, что жених приехал в Россию со своей любовницей. Затем представители династии Габсбургов рассматривались как кандидаты в мужья. Иоанн Шлезвиг-Гольштейнский (Иоанн Королевич) почти уже женился на Ксении Годуновой, но он случайным образом умер в Москве. Поиски женихов остановились, потому что в стране началась смута. Занявший престол Лжедмитрий I обесчестил Ксению (по некоторым источникам: сделал ее своей наложницей), а затем отправил в монастырь, где ее подстригли в монахини.
Елизавета Петровна
Елизавета Петровна появилась на свет за два года до вступления в брак Петра I и Екатерины I, из-за чего она считалась незаконнорожденной и не могла заполучить в женихи особу королевских кровей. Тем не менее, Петр I предпринимал попытки засватать дочь. Одним из потенциальных претендентов на руку Елизаветы был Карл-Август Гольштейн-Готторпский, но до помолвки так и не дошло. До тех пор, пока Елизавета не взошла на престол, очень многих принцев называли ее женихами. Сама императрица крутила романы со своими фаворитами при дворе, но замуж так и не вышла.
Княжна Екатерина Долгорукова
Екатерина Алексеевна Долгорукова была невестой Петру II. Она любила совсем другого человека, но подчинилась воле отца и отправилась в Москву в Головинский дворец. Там княжне был дарован титул «Ее высочества государыни-невесты». Екатерина Долгорукова так и не вышла замуж, т. к. за две недели до женитьбы Петр II заболел и скончался. После того, как на престол взошла Анна Иоановна, Долгорукова тут же была сослана в Березов.
Татьяна Николаевна – великая княжна
Второй дочери последнего российского императора Николая II Татьяне не суждено было выйти замуж. Великая княжна была невестой Александра – сына сербского монарха Петра I. Жених и невеста встретились во время торжественного семейного ужина в 1914 году, но разговоры о свадьбе пришлось отложить, т. к. началась Первая мировая война. Говорят, когда после Октябрьского переворота великую княжну расстреляли, ее жених пытался совершить самоубийство.
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