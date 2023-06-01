Постапокалиптические пейзажи: 7 заброшенных мест в крупнейших городах мира

Покинутых зданий на планете не счесть, но удручает то, что «заброшками» становятся вполне респектабельные объекты в крупных городах мира. Многие из этих мест настолько жутко выглядят, что там можно снимать хорроры без внедрения устрашающих декораций. И самое непостижимое, что такие объекты не только портят городской пейзаж и навевают тоску, они еще вызывают и повышенный интерес, превращаясь в достопримечательности. Что греха таить, атмосфера распада, эстетика увядания и зловещая обстановка тоже обладают притягательной силой.
1. Центральный транспортный узел Motor City Terminal в Детройте (штат Мичиган, США)
Вот, во что превратился Центральный транспортный узел Детройта за 30 лет запустения (штат Мичиган, США).
На протяжении 75 лет миллионы людей проходили через величественную железнодорожную станцию Мотор-Сити, которую спроектировали те же архитектурные компании, что возводили Центральный вокзал Grand Central Terminal в Нью-Йорке. Десятилетний промышленный упадок пагубно сказался не только на экономике Детройта, но и привел к разрушению масштабного объекта, площадью более 46 тыс. кв. м, превратив его в символ крушения всех надежд автопрома. Красивейшая станция Америки стала нескончаемым холстом для художников-граффити и местом паломничества любителей острых ощущений.
Царственная красота интерьера залов ожидания вызывает лишь тоску и сожаление (Motor City’s Terminal, Детройт).
Радужные перспективы: В 2018 г. корпорация Ford Motor Co стала владельцем самого грандиозного в архитектурном отношении, хотя и самого ветхого транспортного узла Детройта. Ford планирует превратить разрушенный 18-этажный вокзал в технологический кампус. В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания, начиная с замены более 1000 выбитых окон, также компания начала переводить части своих электрических и самоуправляемых транспортных средств на отремонтированный завод рядом со станцией.
2. «Башня Давида» в Каракасе (Венесуэла)
Недостроенный небоскреб в Каракасе вместо бизнес-центра превратился самый масштабный сквот в мире (Centro Financiero Confinanzas, Венесуэла).
В 1990 году в столице Венесуэлы началась грандиозная стройка небоскреба Centro Financiero Confinanzas (он же «Башня Давида»), который бы стал символом деловой части. Но с наступлением кризиса и смертью главного инвестора строительство пришлось заморозить. За 4 года смогли сделать только каркас и частичное обустройство высотки до 28 этажа, всего же в здании имеется 45.
Три тысячи бездомных обживают офисный центр хотя там нет ни окон, ни перил (Centro Financiero Confinanzas, Каракас).
Несмотря на отсутствие коммуникаций бездомные Каракаса очень быстро начали обживать пустующий объект и со временем даже умудрились подвести электросети и водопровод, а также «облагородить» лестничные полеты, превратив их в дорожку для мотоциклов и автомобилей. Таким образом можно подняться до 10 этажа, ну а выше как придется. На данный момент Centro Financiero Confinanzas является самым крупным в мире сквотом, в котором обитает 3 тыс. человек.
3. Школа №186 в Манхеттене (Нью-Йорк, США)
После закрытия Public school № 186 в ней растут лишь деревья (Манхеттен, США).
Старинное здание учебного заведения Public school № 186 (1903 г. постройки) постигла печальная участь еще в 1975 г., когда пожарная инспекция закрыла ее, поскольку оно уже не соответствовало нормам безопасности. Вместо того чтобы провести реконструкцию, памятник архитектуры попросту забросили. Попытки новых владельцев снести здание вызвали бурю протеста, а на дорогостоящую реставрацию – нет средств. С тех пор школа превратилась в мусорный полигон, внутри которого обитает не только вредоносная живность, но и растут деревья с кустарниками.
4. Дом профсоюзов NOT в Кракове (Польша)
Заброшенный небоскреб с прозвищем «Шкелетор» более 40 лет портит горизонт красивейшего города Польши (Краков).
Архитектурным символом неудавшегося польского социализма стал недостроенный небоскреб, который в народе получил название «Шкелетор» (из-за сходства с популярным в те времена демоническим злодеем из фантастической киносаги «Повелитель Вселенной»). «Главная техническая организация» Польши во времена социалистического строя была настолько влиятельной, что могла начинать строительство своих офисов, не задумываясь о финансах и разрешениях. Вот одно из таких творений и «зависло» в период политического кризиса и смены строя. В 1975 г. стартовала реализация амбициозного проекта на одной из главных улиц Кракова, но небоскреб в 103 этажа так и остался уродливым бетонным каркасом, который уже около 40 лет пытаются завершить. Хотя и не все этому рады.
5. Центральный железнодорожный вокзал Buffalo Central Terminal в Буффало (США)
Главный железнодорожный узел Буффало вот уже более 40 лет стоит заброшенным (Buffalo Central Terminal, США).
Во втором по количеству населению штата Нью-Йорк (понятно кто первый в этом списке) городе Буффало остался не у дел гигантский железнодорожный вокзал Buffalo Central Terminal, который принимал до 200 составов в сутки. Построен величественный терминал, состоящий из 3 корпусов, был еще в 1929 г. Именно тогда американская «золотая железнодорожная эпоха» была на пике развития. Отличительной чертой этого терминала стала офисная башня высотой в 83 м, которую после закрытия в 1979 г. железнодорожного узла пытались несколько раз перепрофилировать, но ничего доброго из этого не получилось.
На некогда оживленных платформах центрального терминала Buffalo Central теперь гуляет лишь ветер и растет трава (США).
На данный момент впечатляющий архитектурный ансамбль, построенный в стиле ар-деко пришел в полный упадок, хотя у него и имеется владелец – Central Terminal Restoration Corporation. По сведениям редакции Novate.ru, терминал Buffalo Central готовят к реконструкции, но утвержденного проекта пока не имеется.
6. Зернохранилище Red Hook Grain Terminal в Бруклине (Нью-Йорк, США)
Red Hook Grain Terminal превратился в место паломничества экстремалов и художников, увлекающихся граффити.
Тем, кто не знаком с конструкционными особенностями зернохранилищ, кажется, что этот масштабный объект может быть лишь сверхсекретным заводом/лабораторией или тюрьмой с жесткими ограничениями. А если учесть, что 12-этажное здание Red Hook уже дано заброшено, даже несмотря на то, что расположено в известнейшем районе Нью-Йорка, в Бруклине, то сразу становится понятно почему возникают такие ассоциации. Хотя задумывалось строительство с вполне благородными намерениями и даже служило на благо людей более 40 лет.
Такое мало где можно увидеть (Red Hook Grain Terminal, Бруклин).
Примечательно: Зернохранилище Red Hook Grain Terminal было построено в 1920-1922 гг. в порту канала Гованус, хотя стратегически важным объектом он так и не стал. Вскоре после открытия терминала сухогрузы избрали другой путь следования. До середины 60-х терминал выполнял свои функции, но владельцы вынуждены были его закрыть из-за нерентабельности.
Внушительные размеры, отсутствие полноценных окон, жуткий цвет фасада, остатки гигантских габаритов оборудование внутри зернохранилища полуобрушенная часть здания – все это впечатляет и устрашает одновременно. К наземному бункеру уже много лет устремляются лишь экстремалы, хотя многие из них утверждают, что эта экскурсия не для слабонервных, поскольку никогда не знаешь, что ждет тебя в подобном месте.
7. Кирпичный завод в Бокс Хилле (пригород Мельбурна, Австралия)
Старинный завод, более 100 лет выпускавший кирпичи, превратился в «заброшку» (Box Hill Brickworks, Мельбурн).
Жизненно важное предприятие по производству кирпича Box Hill Brickworks, построенное в городе Бокс Хилл еще в 1880 г., уже более 40 лет пустует и превращается в руины. Этот удивительный объект с интересной историей находится под защитой государства являясь особо ценным объектом наследия, но реконструкция так и не началась.
Box Hill Brickworks – своеобразный памятник технологиям прошлого постепенно разрушается (Австралия).
Впечатляющий дымоход, поржавевшее оборудование гигантских размеров, литейные формы и старинные печи привлекают всех тех, кто увлекается индустриальным туризмом, отчаянных исследователей, любителей пощекотать себе нервы и уличных художников. Благодаря стараниям последних заброшенный завод превратился в самую популярную достопримечательность города (хотя по закону, рисовальщики попадают под статью «мелкое хулиганство»).
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