Постапокалиптические пейзажи: 7 заброшенных мест в крупнейших городах мира

1. Центральный транспортный узел Motor City Terminal в Детройте (штат Мичиган, США)

Вот, во что превратился Центральный транспортный узел Детройта за 30 лет запустения (штат Мичиган, США).

Царственная красота интерьера залов ожидания вызывает лишь тоску и сожаление (Motor City’s Terminal, Детройт).

2. «Башня Давида» в Каракасе (Венесуэла)

Недостроенный небоскреб в Каракасе вместо бизнес-центра превратился самый масштабный сквот в мире (Centro Financiero Confinanzas, Венесуэла).

Три тысячи бездомных обживают офисный центр хотя там нет ни окон, ни перил (Centro Financiero Confinanzas, Каракас).

3. Школа №186 в Манхеттене (Нью-Йорк, США)

После закрытия Public school № 186 в ней растут лишь деревья (Манхеттен, США).

4. Дом профсоюзов NOT в Кракове (Польша)

Заброшенный небоскреб с прозвищем «Шкелетор» более 40 лет портит горизонт красивейшего города Польши (Краков).

5. Центральный железнодорожный вокзал Buffalo Central Terminal в Буффало (США)

Главный железнодорожный узел Буффало вот уже более 40 лет стоит заброшенным (Buffalo Central Terminal, США).

На некогда оживленных платформах центрального терминала Buffalo Central теперь гуляет лишь ветер и растет трава (США).

6. Зернохранилище Red Hook Grain Terminal в Бруклине (Нью-Йорк, США)

Red Hook Grain Terminal превратился в место паломничества экстремалов и художников, увлекающихся граффити.

Такое мало где можно увидеть (Red Hook Grain Terminal, Бруклин).

7. Кирпичный завод в Бокс Хилле (пригород Мельбурна, Австралия)

Старинный завод, более 100 лет выпускавший кирпичи, превратился в «заброшку» (Box Hill Brickworks, Мельбурн).

Box Hill Brickworks – своеобразный памятник технологиям прошлого постепенно разрушается (Австралия).