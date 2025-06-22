Десерты из цветов и другие любопытные пищевые привычки из разных уголков света

На планете множество государств, каждое из которых имеет собственные традиции и привычки. Само собой, что это относится и к еде - то, что считается нормой в одних странах, будет вызывать, как минимум, недоумение в другой. Но порой эти традиции настолько странные, что в их реальность даже не сразу и верится.
1. Япония
Японцы так много едят морепродуктов, что их организмы подстроились к этому рациону. /Фото: pinterest.ru
Страна Восходящего Солнца до сих пор впечатляет своими традициями, в том числе продовольственными. Причём некоторые из них отразились даже на физиологии местных жителей. Так, оказывается, что рыба настолько плотно и долго входила в их рацион, что организмы японцев научились легче воспринимать и перерабатывать морепродукты, чем то же мясо.
У японцев совершенно нормально чавкать погромче. /Фото: sport-express.ru
Не менее интересными являются их традиции поведения за столом. Например, если хочется показать повару или хозяйке, приготовившей угощения, что еда вам нравится, это можно сделать звуком. Точнее сказать, чавканьем - если громко пережёвывать пищу в Японии, то это будет считаться своеобразной похвалой мастеру.
2. Португалия
Морковная ботва в Португалии - это сырьё для варенья. /Фото: static.1000.menu
Некоторые старые традиции в приготовлении и употреблении пищи находят отражение в современных привычках. Ярким примером тому является Португалия, где довольно популярным является рецепт джема из стеблей морковки.продолжение некогда повсеместной для западноевропейских стран привычки есть не плоды моркови, а именно ботву.
Новогодняя традиция, связанная с виноградом. /Фото: ilovevalencia.ru
Занятная традиция у португальцев связана с виноградом - оказывается, в моменты наступления Нового Года, когда бьют куранты, они съедают ровно 12 виноградинок, так как это считается хорошей приметой. К слову, в Испании тоже так делают. Виноделие в Португалии тоже неплохо развито: по информации редакции novate.ru, именно эта страна является Родиной одного из его сортов, портвейна.
3. Скандинавские страны
Тухлая рыба - занятная скандинавская закуска. /Фото: ru.wikipedia.org
То, что в странах Скандинавии популярна рыба, вряд ли кого-то удивит, учитывая их географическое положение. Однако есть в их кулинарных традициях такие блюда из неё, что диву даёшься. А всё потому, что рыба там... тухлая - её специально портят, или подвергают ферментации, чтобы она имела специфический вкус и запах.
Национальное шведское блюдо из прокисшей сельди. /Фото: aif.ru
Отведать такой странный деликатес можно например, у исландцев, которые имеют в своём арсенале блюдо под названием хакарл, где используется испорченное мясо акулы. Более привычную рыбку в непривычной обработке предложат в Швеции - там в национальной кухне популярным блюдом является сюрстремминг, который готовят из протухшей сельди.
4. Китай
Лапшу в Китае не разрезают из суеверия, оказывается. /Фото: madamevorger.com
Лапша в азиатских странах, в том числе Китае, всегда имела особое значение. Но именно последние придают ей ещё и символический смысл - она ассоциируется с долгой жизнью и крепким здоровьем. На основе этой убеждённости выросло суеверие, что лапшу нельзя разламывать или разрезать, так как своё назначение в виде некоего съедобного оберега она сохраняет только в целом виде.
Китайский десерт Гуйхуагао, где используются цветы. /Фото: magazeta.com
Другая занятная кулинарная традиция связана уже с десертами. Справедливости ради, стоит уточнить, что присуща она не только Китаю, но и другим азиатским государствам, например, Японии. Оказывается, там любят готовить сладкие блюда из... цветов. Особенно интересными для использования в приготовлении десертов является османтус, который можно отыскать среди ингредиентов желейного Гуйхуагао или в азиатской вариации рахат-лукума.
5. Франция
Французы вычислили, когда камамбер самый вкусный. /Фото: koico.ru
Один из центров высокой классической кухни тоже может удивить парочкой занятных пищевых привычек. Например, известные своей любовью к сыру французы как никто другой умеют есть камамбер. А дело всё в том, что они держат его нетронутым к моменту, пока его срок годности практически не закончится, и только потом принимаются им лакомиться. Причиной такой странной традиции является мнение, что именно в конце своего свежего состояния камамбер лучше всего раскрывает вкус и аромат.
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