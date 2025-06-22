Десерты из цветов и другие любопытные пищевые привычки из разных уголков света

1. Япония

Японцы так много едят морепродуктов, что их организмы подстроились к этому рациону. /Фото: pinterest.ru

У японцев совершенно нормально чавкать погромче. /Фото: sport-express.ru

2. Португалия

Морковная ботва в Португалии - это сырьё для варенья. /Фото: static.1000.menu

Новогодняя традиция, связанная с виноградом. /Фото: ilovevalencia.ru

3. Скандинавские страны

Тухлая рыба - занятная скандинавская закуска. /Фото: ru.wikipedia.org

Национальное шведское блюдо из прокисшей сельди. /Фото: aif.ru

4. Китай

Лапшу в Китае не разрезают из суеверия, оказывается. /Фото: madamevorger.com

Китайский десерт Гуйхуагао, где используются цветы. /Фото: magazeta.com

5. Франция

Французы вычислили, когда камамбер самый вкусный. /Фото: koico.ru