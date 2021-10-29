11 интригующих и неожиданных фактов о самых известных в мире картинах

11 интригующих фактов о самых известных в мире картинах.
Ряд известных картин, о которых слышали практически все, скрывают в своей истории некую тайну. Каждая из этих работ стала отражением времени, в которое она была создана, и позволяет хотя заглянуть во внутренний мир художников.
«Красота есть во всем, но не все видят ее».
Энди Уорхол
Многие из самых известных произведений искусства становятся настолько популярными из-за времени создания, событий, которые запечатлены, или других фактов с ними связанных; например, начало или конец эпохи, союзы стран или войны, природные красоты и, конечно же, эмоциональное состояние автора. В этом обзоре 11 самых известных работ, которые хранят какие-то секреты.
1. «Поцелуй», Густав Климт
«Поцелуй», Густав Климт
В 1907 году Климт пережил период творческой паники. Говорят, что он нарисовал эту картину в ярости и сомневался в своей работе. Он даже признался в письме другу: «Я слишком стар, слишком нервничаю или слишком глуп, но что-то не так».
2. «Герника», Пабло Пикассо
«Герника», Пабло Пикассо
Художник был вдохновлен статьей в газете Times под названием «Трагедия Герники», написанной Джорджем Стиром и опубликованной 27 апреля 1937 года. В ней рассказывалось, как легион «Кондор» 26 апреля 1937 года сбросил на город Герника несколько тысяч бомб, уничтожив его до основания. На создание этой исторической работы Пикассо вдохновило чувство гнева.
3. «Звездная ночь», Винсент ван Гог
«Звездная ночь», Винсент ван Гог
В знак уважения к художнику, певец Джош Гробан написал песню под названием «Звездная звездная ночь / Винсент», в которой он объясняет свои чувства к Ван Гогу: «И когда нет надежды, видимой в эту звездную ночь, которой он посвятил свою жизнь, как возлюбленной, я могу сказать: Висенте, этот мир не был создан для такого прекрасного человека, как ты».
4. «Постоянство памяти», Сальвадор Дали
«Постоянство памяти», Сальвадор Дали
Арт-критик Дон Адес отметил, что «расплывшиеся часы - это бессознательный символ относительности пространства и времени», поэтому считается, что эта работа является ответом на теорию относительности Альберта Эйнштейна.
5. «Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
«Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
На этой картине не видно ног Иисуса, однако изначально Леонардо нарисовал их. Говорят, что в 1650 году кому-то пришло в голову, что в стене с этой монументальной росписью должна быть дверь, и в результате дверь была сделана как раз на месте, где были ноги Иисуса. В настоящее время многие подшучивают: хорошо, что не пришло в голову на этом месте окно.
6. «Менины», Диего Веласкес
«Менины», Диего Веласкес
На этой картине есть изображение самого Веласкеса с крестом ордена Сант-Яго, хотя до 1660 года художник не был посвящен в рыцари этого ордена (картина была написана в 1656 году). Согласно легенде, король Филипп IV, который очень ценил Веласкеса и собственноручно произвел его в рыцари, сам дорисовал этот крест после этого события.
7. «Ночной дозор», Рембрандт
«Ночной дозор», Рембрандт.
Изначально Рембрандт дал другое название данному полотну: «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга». Название «Ночной дозор» появилось гораздо позже
8. «Крик», Эдвард Мунк
«Ночной дозор», Рембрандт
Маски убийц в серии фильмов ужасов «Крик» были вдохновлены именно этой работой Эдварда Мунка.
9. «Американская готика», Грант Вуд
«Американская готика», Грант Вуд
Художник как-то сказал своему дантисту Байрону МакКиби: «Мне нравится твое лицо, оно состоит из длинных прямых линий». Поэтому позже МакКиби стал образцом для лица крестьянина, изображенного на данной картине.
10. «Сад земных наслаждений», Иероним Босх
«Сад земных наслаждений», Иероним Босх
На картине есть множество реальных и фантастических животных, растений и фруктов. Некоторые изображения выполнены в реальном размере, а другие даже гораздо больше.
11. Мона Лиза, Леонардо да Винчи
Мона Лиза, Леонардо да Винчи
Как забыть самую известную картину в истории. Один из самых больших вопросов относительно этой работы — кого нарисовал да Винчи. Некоторые говорят, что это Лиза Герардини, флорентийская леди, которая вышла замуж за Франческо дель Джокондо, неаполитанского банкира. Другие утверждают, что это была графиня Констанца д`Авалос. Но вышеизложенное не является единственным моментом, который вызывает недоумение. Другая особенность картины заключается в том, что у женщины нет ни бровей, ни ресниц. А обычай среди флорентийских дам выщипывать все волосы на лице появился гораздо позже.
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