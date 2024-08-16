Почему Венгрия жила, как в раю, а в остальном СССР люди страдали от цензуры и дефицита

В 60-е годы прошлого века генеральный секретарь Венгрии Янош Кадар провел ряд важных реформ, которые позволили стране стать одной из самых удобных для жизни. Иностранные товары, частный бизнес, свободные выезды в Западную Европу, а еще – стопроцентная поддержка со стороны СССР. Novate.ru рассказывает, по каким еще причинам венгры жители намного лучше, чем советские граждане.
Социализм или кадаризм?
Роскошная жизнь в Венгрии
После подавленного вооруженного восстания против просоветского сталинского режима, которое произошло в Венгрии осенью 1956 года, страна нуждалась в позитивных реформах, способных успокоить жителей и подарить им надежду на светлое будущее. Янош Кадар прекрасно это понимал, а потому позволил венграм гораздо больше, чем разрешалось гражданам других стран (не зря местные жители назвали эту эпоху «кадаризм»).
Для начала экономист Реже Ньерш разработал план, согласно которому в стране разрешили развивать мелкий частный бизнес. Предприниматели могли торговать не только «местными» товарами, но и западными. А с учетом того, что не существовало никаких запретов на выезд в капиталистическую Европу, «добыча» иностранной продукции была абсолютно беспроблемной. Венгры один за другим открывали собственные мастерские: кто-то производил натуральную косметику, кто-то – украшения, кто-то – сувениры.
Знаменитые атобусы «Икарус». / Фото: warfor.me
О том, что такое дефицит, в Венгрии не знал почти никто. Мало того, что в стране был большой ассортимент собственных товаров, так еще можно было насладиться заграничными. В холодильниках местных жителей лежала колбаса-салями и сосиски, дети жевали жвачку, все больше людей позволяло себе покупку легковых автомобилей.
В то время, как в СССР людям приходилось тщательно фильтровать каждое свое слово и даже мысль, в Венгрии не было такого понятия, как политическая цензура – можно было свободно разговаривать на любые темы, открыто вести дискуссии о жизни в стране, устанавливать контакты с западными государствами.
Интересно, что при всей свое приближенности к Европе и возможности закупать в иностранных государствах любые товары, Венгрия смогла сохранить и укрепить собственную экономику. Их продукция была известна во всем мире. Спросите своих родителей или бабушек с дедушками, помнят ли они про автобусы Ikarus, овощные консервы Globus, грузовики Raba или цветные телевизоры Videoton. Наверняка они смогут рассказать вам много интересного.
Лучшие друзья венгров – это…
Советские инженеры помогали строить венграм заводы. / Фото: darminaopel.ru
Одним из ключевых факторов, который помог экономике ВНР стать настолько стабильной, была СССР. Неизвестно, почему, но советские инженеры бесплатно строили здесь заводы и фабрики, которые по качеству ничем не уступали зарубежным, а предприниматели активно закупали венгерские товары. Еще одной важной составляющей успешности Венгрии был отказ от централизованного планирования экономики. Планы устанавливало не правительство, а сами предприятия. Благодаря этому Венгрия всегда была в плюсе, и не знала о дефицитах.
Все это привело к тому, что в середине 80-х годов Венгрия стала одной из самых мощных европейских стран в вопросах экономики. Она занимала первое место по производству пшеницы и мяса на душу населения, и второе – по количеству яиц. Не менее успешным был фармацевтический бизнес.
Венгерские консервы «Глобус». / Фото: fishki.net
Чуть позже своего расцвета достиг венгерский кинематограф, а также музыкальная сфера. Не менее актуальным был туризм – легендарное озеро Балатон с выходами минеральных и термальных источников стало курортом международного масштаба, куда каждый год съезжались на отдых представители огромного количества европейских стран.
Венгры жили припеваючи: дешевый бензин, бесплатные турпутевки, копеечное жилье и коммунальные услуги, хорошее образование, гарантированные пенсии – о таком мечтал каждый житель СССР, но, увы, «соседям» повезло больше.
Мясо в Венгрии было дешевым и доступным. / Фото: picturehistory.livejournal.com
Официально жизнь в ВНР представлялась как особый вариант социализма, однако сами венгры в шуточной форме называли его «гуляш-социализмом», ведь мясо при Кадаре было дешевым и доступным каждому – километровые очереди, как в Советском Союзе, выстаивать не нужно было. Благодаря этому гуляш перестал быть праздничным блюдом – венгры могли готовить мясо в томатном соусе хоть каждый день.
Видя успехи Венгрии, генеральный секретарь СССР Юрий Андропов планировал перенять ее опыт и воплотить его в нашей стране. Увы, не успел, поэтому советские граждане так и не смогли прикоснуться к роскошной жизни, которой гордились венгры.
Конец гуляш-социализма
В 1989 году произошла бархатная революция. / Фото: flectone.ru
В конце 80-х годов все изменилось. Произошло крушение советской системы, генсек Янош Кадар в срочном порядке ушел на пенсию, и Венгрия оказалась во власти Америки и Германии. Предприятия стремительно закрывались, а те, которые пытались остаться на плаву, через время объявили о банкротстве. Прекратилось производство знаменитых консервов и транспортных средств, сельское хозяйство познало худшие времена. Под непрерывным наплывом мигрантов из африканских и азиатских стран собственное население страны стремительно сокращалось.
Согласно последним опросам, 37% венгров хотят выйти из Европейского Союза, заявляя, что они не желают становиться колонией Европы. Митинги в поддержку самостоятельности страны собирают по полмиллиона человек – с учетом того, что население Венгрии составляет около девяти миллионов граждан, это весьма существенный показатель.
В Венгрии часто устраивают митинги. / Фото: tgstat.ru
На митингах местные жители говорят о том, что в отличие от Европы, СССР не выкручивала им руки, не приказывала беспрерывно принимать мигрантов, не уничтожала сельское хозяйство, заваливая безвкусными овощами и фруктами. Несмотря на то, что в прошлом веке Венгрия находилась под «тотальным» контролем Советского Союза, она имела гораздо больше прав и свобод, чем сейчас, когда ее приняли в «общеевропейскую семью народов».
Раньше венгерские автобусы «Икарус» ездили по всей Москве, а зеленый горошек в огромных количествах покупали для тазиков новогоднего оливье. Сейчас «Глобуса» нет, а компания по производству автобусов из успешного концерна с множеством цехов и заводов, огромным рынком сбыта, сжалась до крохотного частного предприятия. СССР позволяла Венгрии развивать собственную экономику, всячески способствуя этому, а Европа, увы, навязывает свою. И если бы венгры не были настолько сильными, стойкими, уверенными в своем государстве, скорее всего, страна стала бы второй Болгарией, которая утратила национальное производство.
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