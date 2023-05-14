12 советов, которые пригодятся любителям устраивать пикники и отдыхать на природе

Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в платках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронзающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале - действенные хитрости, которые действительно работают.
1. Необычные ресурсы для розжига
Альтернативные способы розжига. | Фото: Pinterest.
2. Отпугивание комаров
Эффективный способ отпугнуть комаров. | Фото: Pinterest.
Собираясь на природу, раздобудьте пучок сушеного шалфея. Когда разожжете костер, подбрасывайте в огонь листья шалфея. Его запах будет отпугивать комаров, и вы сможете в полной мере насладиться отдыхом под открытым небом.
3. Оригинальные стаканы
Альтернатива привычным стаканам. | Фото: Околобара.
Если вы боитесь, что к вам в стакан залетит оса или другое насекомое, что, кстати, частенько случается в летнюю пору, закрывайте емкости крышками. А еще можете использовать вместо привычных стаканов Zip-пакеты. Просто воткните трубочку и наслаждайтесь напитком, не боясь, что внутри окажется какое-то насекомое.
4. Самодельные ложки
Ложки из пластиковых бутылок. | Фото: Так Просто!
Если вы обнаружили, что забыли прихватить с собой столовые приборы, Novate.ru рекомендует не отчаиваться, а импровизировать. Например, можно вырезать ложки разного размера из пластиковых бутылок. Кроме собственно бутылок вам также понадобятся палки и нитки.
5. Сушилка для посуды
Сетка для сушки посуды. | Фото: Васи.нет.
Если сушить вымытую посуду на природе, она, скорее всего, снова станет грязной. Будет лучше, если вы возьмете с собой сетку и будете складывать чистую посуду в нее. Сетку лучше всего повесить в тихом месте, на веревку палатки или на сучок небольшого дерева.
6. Практичные емкости
Применение коробочек от Тик-Так. | Фото: Одноклассники.
Не выбрасывайте коробочки от сладких драже Тик-Так. Несколько таких пригодятся вам на природе, в них очень удобно насыпать специи, а еще можно складывать заколки, скрепки, резинки и прочую мелочевку.
7. Походный туалет
Самодельный туалет. | Фото: Pinterest.
На фото пример того, как из ведра, пакета и аквапалки можно соорудить достаточно удобный походный туалет. По мнению Novate.ru, такое изделие гораздо лучше, чем выкапывание ямок в кустах.
8. Фольга
Посуда из фольги. | Фото: Klevo.Net.
Собираетесь на природу? Редакция Novate.ru, рекомендует вам взять с собой фольгу и побольше. В нее можно заворачивать рыбу и овощи, чтобы в дальнейшем приготовить на костре. А еще из фольги можно сделать тарелки на случай, если другой посуды под рукой нет.
9. Сохранность вещей
Защита от сырости. | Фото: Васи.нет.
Спички, туалетную бумагу, бумагу для розжига, крупы нужно защищать от влаги. Чтобы на природе эти вещи не отсырели, поместите их в пластиковый контейнер или в стеклянную банку с крышкой.
10. Водонепроницаемая обувь
Защита обуви от влаги. | Фото: Pinterest.
Не только вещи нужно защищать от влаги, обувь тоже легко может промокнуть. Чтобы роса или сырость не испортили вам настроение, перед поездкой хорошенько натрите свои кеды пчелиным воском.
11. Уют в палатке
Сухой пол в палатке. | Фото: Activly.
Согласитесь, просыпаться на холодной влажной земле не очень приятно. Поэтому, если собираетесь провести уикенд в палатке, стоит подготовиться. Для этого застелите пол в палатке клеенкой, а наверх положите детский коврик из вспененного полиуретана.
12. Клещи
Чистка от насекомых и клещей. | Фото: Chert-poberi.ru.
В начале лета клещи активны, как никогда. Поэтому после пребывания на природе важно осматривать себя, детей, животных и вещи. Перед тем, как зайти домой, пройдитесь по волосам и одежде липким роликом. Тоже можно проделать с сиденьями в машине и сумками.
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