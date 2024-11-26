Порядок в доме – порядок в голове

Ещё в детстве нас приучали к порядку. Нельзя было разбрасывать свои игрушки, а если уж разбросали, то убрать нужно было быстро и не шумно, чтобы мама не смогла дать по мягкому месту. Не знаю, смогли ли вас приучить родители к чистоте и порядку, но сегодняшняя тема будет посвящена именно ему, а точнее как порядок в вашем доме способен повлиять на порядок в вашей голове.

1. Беспорядок в доме как показатель сниженного субъективного благополучия

2. Беспорядок как причина переедания

3. Оценка вашего рабочего места

4. Концентрация внимания

5. Беспорядок психический способен мешать нормально, думать