Порядок в доме – порядок в голове

Ещё в детстве нас приучали к порядку. Нельзя было разбрасывать свои игрушки, а если уж разбросали, то убрать нужно было быстро и не шумно, чтобы мама не смогла дать по мягкому месту. Не знаю, смогли ли вас приучить родители к чистоте и порядку, но сегодняшняя тема будет посвящена именно ему, а точнее как порядок в вашем доме способен повлиять на порядок в вашей голове.
Большинство ученых склонны считать, что беспорядок в доме может привести к ухудшению самочувствия человека, снизить концентрацию внимания, а также продуктивности в целом. Кроме этого, недавние исследования напрямую связывают тягу к неправильной еде с захламлением в комнате.
Если ваш рабочий стол заполонили кучи ненужных бумаг, грязные чашки кофе, а ваша комната в принципе создает впечатление норы, ход в которую можете найти только вы, то это беспорядок можно отнести как к физическому, так и психическому. Он однозначно негативно сказывается на вас, на вашем благополучии и в значительной мере ухудшает показатели здоровья, а о том, что ваше внимание будет расфокусировано даже не стоит говорить.
В этой статье, я приведу перечень причин, почему нужно полюбить уборку и как это может в лучшую сторону повлиять на вас в целом.
1. Беспорядок в доме как показатель сниженного субъективного благополучия
Многие ученые сходятся во мнении, что человек, у которого в доме царит хаос, может чувствовать себя намного хуже других. Это утверждение можно объяснить тем, что дом, практически у каждого человека ассоциируется с защитой, некой крепостью в которой всё тихо и спокойно. Дом – это то место, в котором хорошо, уютно и, конечно же, комфортно. «Творческий беспорядок», который многие считают приемлемым, способен наоборот вызвать неприязнь к дому.
Несомненно, каждый из нас хочет покупать новые вещи и так сказать «обрастать» новым имуществом. Это естественно и вполне приемлемо. Но если вещей становится все больше и больше, человек может испытывать каждодневной стресс и негативное восприятие своего собственного дома.
2. Беспорядок как причина переедания
Исследователи этой проблемы, напрямую связывают захламлённость в доме с перееданием. Поняли они это благодаря эксперименту, в котором определённое количество людей, разделив на две группы, отправили в чистое и грязное помещение. В каждом из них было оставлена вода и сладости. Но те, кто находился в чистой и ухоженной комнате, съели и выпили значительно меньше, чем те, кто находился в грязной и захламлённой.
3. Оценка вашего рабочего места
Ваше рабочее место – это своего рода ваш трон, на котором вы восседаете каждый день. Если вы устраиваете там «пляски плесени» в грязных кружках или же собираете макулатуру, которая лишь ухудшит ваше здоровье в несколько раз, то не удивляйтесь, что вы частенько можете чувствовать себя в плохом настроении. Какая бы работа не была, но ваш стол должен быть убранным и чистым. Поверьте, как только вы разберете многолетние завалы хлама, вам станет легче и с работой, будет проще. Уйдет апатия и раздражение. Ваша продуктивность не будет падать с каждым днём, а наоборот возрастет. Держите ваш компьютер в чистоте, ведь даже забитый почтовый ящик всяческими рассылками способен «сделать» вам настроение на весь день.
4. Концентрация внимания
Если вы окружили себя всем чем угодно, не стоит удивляться тому, что вы срываете дедлайны. Ваше внимание расфокусировано. Вы отвлекаетесь на все, что под рукой, будь то стопка фотографий или же письма, которые вдруг стали очень интересными.
5. Беспорядок психический способен мешать нормально, думать
Само понятие психического беспорядка можно трактовать как, невозможность человека подавить в голове массу ненужной информации. Простыми словами можно сказать, что если ваша голова просто кишит ненужными «уведомлениями» и «спамом», то уровень продуктивности падает до нуля. Я думаю, что каждый сталкивался с такой ситуацией.
В качестве заключения, хочу сказать, что беспорядок, каким бы он ни был, всё равно мешает жить человеку. Поэтому не стоит затягивать с уборкой, потому что вы рискуете не просто впасть в уныние, но и заболеть.
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