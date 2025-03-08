8 кулинарных хитростей, чтобы на кухне не было скучно

Готовка может показаться нудным занятием только в том случае, если вы не знаете, как разнообразить этот процесс и сделать его более интересным. Чтобы не скучать на кухне, мы предлагаем постоянно экспериментировать, испытывая различные лайфхаки. А самые полезные из них потом можно будет использовать на регулярной основе.

Хитрость 1: Как ускорить созревание бананов?

Хитрость 2: Как не дать картофелю прорасти?

Хитрость 3: Как избавиться от неприятного запаха мяса?

Хитрость 4: Как сохранить яйца свежими?

Хитрость 5: Как уберечь торт от засыхания?

Хитрость 6: Как сделать овощи на пару без кастрюли?

Хитрость 7: Как предотвратить появление комков соли?

Хитрость 8: Как заточить ножи блендера?

Положите бананы в чугунную сковороду и отправьте в духовку.Наверняка вы знаете о том, что в бананах содержится газ этилен, который ускоряет созревание продуктов, лежащих рядом с ними. Но что делать, если на кухне неспелый именно банан? В этом случае на помощь придет обычная духовка. Возьмите противень, выложите на него зеленые фрукты, соблюдая небольшое расстояние, и отправьте в духовой шкаф, разогретый до 150 градусов (можно даже меньше). Время запекания будет зависеть непосредственно от того, какая стадия спелости вам нужна. Для выпечки обычно берут практически черные бананы, так как их проще вмешать в тесто – в этом случае устанавливайте таймер примерно на 40 минут.Храните картофель вместе с яблоком.А вы тоже устали обламывать проросшие ростки на картофеле, который залежался на балконе? Тогда наш следующий лайфхак для вас. На самом деле все предельно просто – нужно лишь обеспечить овощу правильные условия хранения. А еще положить в ящик с картошкой несколько яблок. В них, как и в бананах, содержится этилен, но только в этом случае он не ускоряет созревание картофеля, а замедляет процесс образования ростков. Поэтому такое соседство окажется весьма полезным.Вам понадобится немного древесного угля.Казалось бы, только вчера купили мясо в магазине, а сегодня оно уже неприятно пахнет. Если это не запах тухлости, можно попробовать устранить его с помощью…древесного угля! Да-да, вы все правильно поняли. Для начала хорошо промойте мясо и положите его в кастрюлю с соленой водой примерно на полчаса, чтобы оно «продезинфицировалось». Далее нарежьте мясо на кусочки нужного размера, поместите в емкость с древесным углем и залейте водой на несколько часов. По истечении времени достаньте мясо, еще раз промойте, замаринуйте в любимых специях и приготовьте любым удобным способом: запеките, обжарьте или сделайте на гриле.Смажьте яйца растительным маслом.Если вы привыкли запасаться продуктами впрок, чтобы не ходить каждый день в магазин, тогда вам нужно знать, как продлить срок их годности, чтобы однажды в холодильнике вас не ждал неприятный сюрприз. Например, чтобы яйца долгое время не портились, смажьте каждое из них растительным маслом при помощи силиконовой кисточки. Оно «запечатает» поры скорлупы и создаст своеобразный эффект консервации. Благодаря этому яйца смогут пролежать в холодильнике несколько недель и не пропасть.Еще один вариант – заморозить яйца. В этом случае они спокойно смогут храниться несколько месяцев. Разбейте их в глубокую миску, хорошо взбейте венчиком или миксером и перелейте в герметичный контейнер либо зип-пакет. После этого положите яйца в морозилку и забудьте о них до нужного момента.Закрепите на торте кусочки хлеба с помощью зубочисток.Если сразу не съесть весь торт, то к следующему дню он уже подсохнет и будет далеко не таким вкусным, как после покупки. Чтобы избежать такого исхода, используйте обычный хлеб. Нарежьте его порционными кусочками и закрепите с помощью зубочисток на месте среза. После этого смело можете убирать торт в холодильник, не боясь, что он зачерствеет.Кстати, чтобы десерт дольше хранился, его можно еще и заморозить. Для этого оберните каждый кусочек пищевой пленкой, затем упакуйте в фольгу, чтобы защитить торт от ожога холодом, и уберите в морозильную камеру. Двойная упаковка сохранит свежесть кондитерского изделия, а также предотвратит появление своеобразного привкуса, который возникает после хранения готового теста в морозилке.Приготовьте брокколи в микроволновке.Если вы считаете, что овощи на пару можно приготовить только в пароварке или в кастрюле со специальной подставкой, спешим доказать вам обратное. Оказывается, совсем необязательно придумывать сложные схемы и тратить уйму времени на стандартные схемы приготовления. Можно просто воспользоваться помощью микроволновки и бумажных полотенец.Для начала тщательно промойте овощи под проточной водой, очистите от кожуры (если нужно) и нарежьте на кусочки. Далее уложите их на плоскую тарелку в один ряд и накройте влажным бумажным полотенцем в несколько слоев. Установите на микроволновке самую высокую мощность и запустите таймер на 2 минуты. Итоговое время будет зависеть от того, какие овощи вы готовите – возможно, понадобится 5-6 минут.После того, как продукты достигнут нужной консистенции, можно будет использовать их для приготовления нужного вам блюда. Самые простые и вкусные – тыквенный крем-суп, а также суп из цветной капусты и брокколи. Впрочем, можно просто съесть овощи на пару в качестве гарнира, не перебивая их в блендере.Насыпьте в солонку немного риса.Наверняка, вы не раз попадали в ситуацию, когда подносишь солонку к тарелке, трясешь ее, чтобы оттуда высыпалось хоть немного соли, но ничего не происходит. Это значит, что из-за повышенной влажности кристаллики собрались в один комок, который при всем желании не может пролезть в маленькие отверстия.К счастью, эту проблему очень легко решить, а точнее – предотвратить. Просто добавьте в солонку несколько зерен риса. Эта крупа отлично впитывает влагу, а потому возьмет весь удар на себя. При этом рис достаточно крупный, поэтому можете не переживать, что он выпадет из солонки в самый неподходящий момент.Измельчите в блендере яичную скорлупу.Затупившийся нож – явление неприятное, но стандартное, и эту проблему можно с легкостью устранить с помощью обычной точилки. Но что делать, если в негодность пришли лезвия мясорубки или блендера? Нести в сервис? Необязательно, можно попробовать справиться своими силами. Для этого вам нужна лишь яичная скорлупа (лучше собрать ее с нескольких яиц, чтобы было побольше).На первом этапе нужно заморозить скорлупу, чтобы она стала твердой (пары часов в морозильной камере будет достаточно). После этого положите ее в чашу блендера и запустите на максимальную мощность. Будьте готовы к тому, что процедура будет длиться не менее пять минут, а может больше, но этого времени точно хватит для того, чтобы лезвия хорошо заточились. В конце вам нужно будет лишь очистить блендер от скорлупы и продолжить им пользоваться в свое удовольствие.Возможно, эти хитрости вам покажутся слишком сложными или, наоборот, банальными, а, возможно, прочно впишутся в вашу кухонную жизнь. Как бы то ни было, для начала нужно испытать их на практике, а потом уже делать выводы относительно того, насколько они полезные.