Как незаметно заштопать дырку на вязаном изделии

Если на трикотажном изделии, связанном лицевой вязкой, появилась дырочка, ее можно аккуратно и незаметно заштопать.

Если вы сможете найти нитку точно такого же цвета, как и основное изделие, то результат работы никому кроме вас заметен не будет. Если же тайкой же нитки не осталось, использование контрастной нитки даст эффект декоративной штопки.







Отступите от дырочки по 3 петли в правую и левую стороны. Вденьте в иголку выбранную нитку. Протягивайте нитку под обе ножки петель.







Оставляйте слева хвостик в четверо более длинный, чем расстояние между выбранными петлями.







Повторяйте процедуру до тех пор, пока дырочка не будет закрыта настилом из горизонтальных стежков. Нить не обрывайте.







Для дальнейшей работы понадобится крючок для поднятия петель или обычный вязальный крючок небольшого диаметра. Подхватите петлю из ряда ниже настила и протяните через нее нижнюю нить настила, формируя петлю. Таким образом поднимайтесь до верхней нити настила.







Верхнюю петлю зафиксируйте иголкой.







Вновь вернитесь к нижнему ряду и повторите процедуру.







Если вы все правильно рассчитали, то длины оставленных слева хвостиков хватит на то, чтобы все горизонтальные протяжки превратить в петли.

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