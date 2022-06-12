Неожиданные вещи, возбуждающие парней

Иногда вовсе не обязательно выглядеть безупречно, чтобы свести его с ума. 11 молодых и привлекательных парней рассказали о том, какие неожиданные детали и поступки «заводят» их сильнее всего.
Повседневная растяжка
«Иногда я замечаю, что моя девушка растягивается, сидя перед телевизором или прямо в постели. В этот момент она напоминает мне кошку – пластичную, нежную и очень соблазнительную. Ничего не могу с собой поделать – хочу ее, как в первый раз!», – Игорь, 39 лет.
Пот
«Вы когда-нибудь видели девушку, на коже которой блестят капельки пота после утренней пробежки? Волосы прилипают ко лбу, щеки горят румянцем и если поцеловать ее, то на губах остается соленый привкус. Это зрелище заводит меня нереально!», – Вова, 35 лет.
Вибрации
«Обожаю, когда девушка сверху во время секса, потому что могу смотреть, как подпрыгивает ее грудь и колышутся бедра. Моя девушка комплексует по этому поводу, а я считаю, что вибрации ее тела – это божественно!», – Вадим, 28 лет.
Гнев
«Не существует какого-либо научного объяснения тому, почему парням нравится, когда девушки сердятся. Тем не менее, в разгневанной, бойкой красавице есть нечто первобытное и возбуждающее – такую «горячую» девчонку хочется покорить. И обязательно в постели», – Миша, 24 года.
Взъерошенные волосы
«Я не понимаю, зачем девушки убивают столько времени и денег на идеальные, вычурные прически. Мне, например, кажется, что самая сексуальная укладка – это слегка растрепанные, взъерошенные волосы, будто ты только что встала с постели. Такой образ наталкивает на разные, неприличные фантазии, что не может не возбуждать!», – Андрей, 27 лет.
Спорт
«Самая сексуальная девушка для меня – это та девушка, которая занимается спортом, умело владеет своим телом и может поддержать разговор о футболе. Точка!», – Даниил, 24 года.
Фланелевая, клетчатая рубашка
«Люблю мягкие, уютные наощупь ткани – например, такие, из которых шьют теплые клетчатые рубашки. Однажды девушка осталась у меня ночевать, хотя не планировала и утром ей пришлось надеть мою старую клетчатую рубашку вместо халата. Я просто не мог оторвать от нее рук – обнимал и обнимал. Но это не значит, что нужно одеваться во фланель с ног до головы – ее должно быть немного, иначе магия исчезнет!», – Кирилл, 26 лет.
Бейсболки
«Девушка в бейсболке кажется мне озорной и веселой. Мне вообще кажется, что бейсболка – это единственный головной убор, который украшает девушек, а не наоборот», – Витя, 24 года.
Мужская одежда
«Если бы я мог управлять миром, то приказал бы, чтобы все девушки планеты носили исключительно смокинги и непременно на голое тело. В моей голове прочно отпечатался образ одной актрисы, которая появилась в таком наряде на красной дорожке – с тех пор я мечтаю встретить девушку, которая будет такой же смелой», – Антон, 29 лет.
Здоровый аппетит
«Где вы видели, чтобы парень ел сексуально? А вот девушки это еще как могут: вспомните реакцию окружающих мужчин, когда вы едите банан, хот-дог или эскимо!», – Ярослав, 33 года.
Музыкальный инструмент
«Неважно, на чем именно играет девушка, но сам факт наличия у нее в руках музыкального инструмента делает ее сексуальнее раз в 10», – Глеб, 31 год.
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