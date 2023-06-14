О чём рассказали 5 самых достоверных современных наблюдений за НЛО

В 2017 году многие мировые СМИ опубликовали данные очень интересной правительственной программы США под названием Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Эта программа финансируется правительством и занимается исследованием всех данных о неопознанных летающих объектах. Все достойные доверия наблюдения за НЛО в 21 веке, записанные на камеру, AATIP проверила на подлинность. Объединяет их все только одно: они не поддаются никакому разумному объяснению.
Секретная государственная программа обошлась правительству в 22 миллиона долларов. Это далеко не первая программа подобного рода. Официальные исследования НЛО американскими властями начались ещё в конце 1940-х годов. Тогда этим занимался специальный проект «Знак». В ходе изысканий были получены одни из самых достоверных видеозаписей необъяснимых небесных явлений на сегодняшний день.
Исследования НЛО начались ещё с начала 40-х годов прошлого века.
Спустя годы эта программа трансформировалась в проект «Синяя книга». Он активно занимался изучением всех случаев появления НЛО во время холодной войны между СССР и Штатами. В 2017 году мировой общественности стало известно о том, что правительство США столь активно занимается этими вопросами. Это возродило интерес к НЛО и инопланетянам во всём мире.
1. Странные огни над магистралью
Обычно водители никогда на автомагистрали не тормозят, особенно для того, чтобы посмотреть в небеса. Но 14 июля 2001 года многие автомобилисты изменили себе и остановились на шоссе. Всё потому что в ночном небе над Нью-Джерси сияли весьма и весьма странные огни.
Обычно водители не смотрят в небеса, когда двигаются по шоссе. Но в тот день это сделали практически все автомобилисты.
Это было после полуночи над Водным путём Артура Килла между Статен-Айлендом в Нью-Йорке и Картеретом в Нью-Джерси. Непонятные жёлто-оранжевые огни зависли в небе, образовывая нечто вроде буквы «V». Одним из свидетелей данного происшествия оказался офицер полиции лейтенант Дэниел Таррант.
Был направлен соответствующий запрос авиадиспетчерам. Сначала они отрицали, что воздушное пространство пересекали какие-либо самолёты, или иные летательные аппараты. В то же время группа, известная как New York Strange Phenomen Investigators (NY-SPI), утверждала, что им удалось получить данные радара FAA. Эти данные говорят о том, что в эту ночь они задокументировали появление НЛО.
2. Истребители с авианосца «Нимиц» и странный объект
Авианосец «Нимиц».
14 ноября 2004 года военные с американского корабля «Принстон» заметили на радаре неизвестный объект. Прибор зафиксировал движение в районе побережья Сан-Диего, примерно в ста шестидесяти километрах. Наблюдения велись в течение двух последующих недель. Таинственные объекты неожиданно появлялись на высоте более двух десятков километров, потом резко падали вниз и зависали ненадолго над поверхностью вод Тихого океана.
Фото с радаров.
Когда два истребителя FA-18F с авианосца «Нимиц» прибыли в этот район, глазам пилотов представилась странная картина. Неизвестный летающий объект производил на водной глади воронку и отбрасывал тень овальной формы. Несколько минут спустя над океаном появился ещё более странный объект белого цвета, который имел вид расчерченного круга. На нём не было никаких опознавательных знаков, инфракрасные мониторы не зафиксировали никакой тепловой активности. Пилоты истребителей Дэвид Фравор и Джим Слэйт попытались перехватить объект. Внезапно его скорость возросла, и он исчез. Объект вновь появился на радарах в сотне километров от ударной эскадрильи. Скорость его превышала звуковую в три раза.
3. НЛО в международном аэропорту О'Хара
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго.
Рейс 446 готовился к вылету в Северную Каролину из международного аэропорта О'Хара в Чикаго. Вдруг один из авиадиспетчеров заметил на взлётной полосе некий тёмно-серый объект, имеющий форму блюдца. Он, казалось, парил в небесах, наблюдая за взлётом самолёта. Это было 7 ноября 2006 года. Наблюдали это необъяснимое событие более десяти сотрудников аэропорта.
Свидетели утверждают, что тарелка парила в небе около пяти минут. Потом она взмыла вверх, и пробив дыру в облаках, исчезла. Это событие обсуждалось во всех новостных программах по всему миру. Однако, поскольку НЛО не было замечено на радарах, FAA назвало это «погодным явлением» и отказалось от какого-либо расследования данного события.
Это странное явление наблюдало более десятка сотрудников аэропорта.
4. Происшествие в Стивенвилле
В штате Техас есть небольшой городок Стивенвилл. Он находится всего в 160 километрах к юго-западу от Далласа. Более всего этот провинциальный город знаменит своими молочными фермами. Вечером 8 января 2008 года десятки его жителей узрели в небе нечто уникальное. Люди рассказывали, что видели белые огни над шоссе. Сначала они образовывали большую горизонтальную дугу, потом расположились в виде параллельных вертикальных линий. Местный пилот Стив Аллен подсчитал, что таинственные «стробоскопы» двигались со скоростью почти пять тысяч километров в час. Никаких звуков объекты не производили.
Стивенвилльские огни.
Свидетели данного происшествия утверждали, что это событие напоминало наблюдения за «Огнями Феникса» в 1997 году. ВВС США раскрыли, что в тот момент в военном районе Браунвуда (к юго-западу от Стивенвилля) летали F-16. Основная масса горожан этому не поверила. Люди настаивали, что то, что им удалось наблюдать намного технологически превосходит все нынешние достижения человечества.
5. Видео с радаров, где вместе с истребителем рядом парит НЛО
В 2017 году достоянием широкой общественности стала информация о Программе расширенной идентификации авиационных угроз. Тогда же появилось любопытное видео. На записи была заснята встреча F / A-18 Super Hornet с неопознанным летающим объектом. Событие было зафиксировано современным инфракрасным прибором Raytheon Advanced Targeting Forward-Looking (ATFLIR). Это было похоже на то, что было замечено у Сан-Диего в 2004 году. Объект невероятно быстро двигался и был похож на светящийся овал. Никаких выхлопов объект после себя не оставлял.
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