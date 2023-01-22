Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Как правило, размножением и укоренением растений необходимо заниматься весной или осенью. В это время шансы на то, что черенки приживутся очень высоки.

Однако укоренять растения можно и в период покоя, зимой. Главное — знать, как правильно это сделать. Используя этот простой метод размножения, можно в любое время года легко укоренить даже самые капризные цветы.

Подготовьте черенок для дальнейшего укоренения.







На дно стакана объемом 0,5 литра насыпьте мелкий керамзит. Наполните стакан на 2/3 вермикулитом. Для того чтобы черенок быстрее укоренился, субстрат следует обильно полить0,5 литрами воды с добавлением одной капли концентрированного натурального удобрения HB-101.







Перед посадкой на черенке необходимо удалить небольшие кусочки коры в 3-4 местах.







Обработайте черенок стимулятором корнеобразования и посадите в подготовленный субстрат.







Поместите емкость с черенком в целлофановый пакет, чтобы создать парниковый эффект.







Через три недели черенок будет готов к пересадке, за это время у него появятся крепкая и здоровая корневая система.







Способ укоренения самых капризных черенков смотрите на видео ниже:



