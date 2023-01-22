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Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Как правило, размножением и укоренением растений необходимо заниматься весной или осенью. В это время шансы на то, что черенки приживутся очень высоки.
Однако укоренять растения можно и в период покоя, зимой. Главное — знать, как правильно это сделать. Используя этот простой метод размножения, можно в любое время года легко укоренить даже самые капризные цветы.
Подготовьте черенок для дальнейшего укоренения.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

На дно стакана объемом 0,5 литра насыпьте мелкий керамзит. Наполните стакан на 2/3 вермикулитом. Для того чтобы черенок быстрее укоренился, субстрат следует обильно полить0,5 литрами воды с добавлением одной капли концентрированного натурального удобрения HB-101.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Перед посадкой на черенке необходимо удалить небольшие кусочки коры в 3-4 местах.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Обработайте черенок стимулятором корнеобразования и посадите в подготовленный субстрат.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Поместите емкость с черенком в целлофановый пакет, чтобы создать парниковый эффект.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Через три недели черенок будет готов к пересадке, за это время у него появятся крепкая и здоровая корневая система.

Способ, который поможет укорениться самым капризным черенкам

Способ укоренения самых капризных черенков смотрите на видео ниже:




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Черенокукоренение

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