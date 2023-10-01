Хитрости, которые изменят отношение к быту

Мы воспринимаем уборку, как необходимость, а ведь, в первую очередь, это забота о себе и своих близких. Ни один дорогой интерьер не сможет заменить чистоту, свежесть и порядок – именно от них зависит атмосфера в квартире.







А чтобы вы не относились к уборке как к чему-то ужасному, предлагаем использовать различные хитрости от опытных хозяек.



1. Как сделать экран для мясорубки?

2. Как уменьшить чесночный запах?

3. Как предотвратить скольжение ковра?

4. Как очистить кастрюли от нагара?

5. Как достать скорлупу из разбитого яйца?

6. Как отклеить этикетку с посуды?

7. Как сделать так, чтобы молоко не сбежало?

8. Как устранить вмятины на линолеуме?

9. Как увеличить эффективность чистящего средства?

Вам понадобится пластиковая бутылка.В сезон помидоров, когда их можно купить на рынке по символической цене, грех не закрыть несколько баночек томата. Согласитесь, домашний вариант намного вкуснее магазинного, ведь вы сами можете балансировать соль, сахар, специи, консистенцию. Однако, чтобы самостоятельно приготовить томат, нужно перекрутить на мясорубке большое количество помидоров, которые брызгают соком во все стороны.Чтобы потом не приходилось отмывать всю кухню, сделайте специальный защитный экран. Для этого вам понадобится только пластиковая бутылка. Отрежьте в ней дно, посередине сделайте отверстие и наденьте сверху на мясорубку. Благодаря такому изобретению, брызги не будут разлетаться дальше «экрана» – вся жидкость и частички помидоров станут стекать по бутылке вниз строго в чашу. Так вы сможете уберечь стол и близлежащие поверхности от загрязнений, а себя – от дополнительной уборки.Из чеснока нужно достать сердцевину.У чеснока, как и лука, весьма специфический запах, из-за которого многие люди просто отказываются употреблять его в пищу. И очень зря, ведь овощ является источником ценных витаминов и минералов. Кроме того, он прекрасно дополняет блюда, делает их вкус более пикантным и насыщенным. К счастью, у нас есть замечательное решение всех проблем.Чтобы избежать неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, нужно просто вырезать сердцевину. Именно эта часть обладает наиболее интенсивным ароматом и создает неприятное послевкусие. После того, как сердцевина будет удалена, можете смело добавлять чеснок в разные блюда, и не боятся дышать на людей.Подложите под ковер пищевую пленку.Хорошо, если ковер получается придавить мебелью, чтобы он не скользил, но такой вариант не всегда возможен (например, когда изделие круглое и лежит посередине комнаты). Предлагаем не устраивать «танцы на льду» в собственной квартире, а сделать так, чтобы ковер надежно прилегал к напольному покрытию. Для этой цели прекрасно подойдет пищевая пленка. Отрежьте четыре кусочка и положите по углам ковра. Пленка надежно приклеится к полу и предотвратит скольжение изделия. После таких манипуляций не только ковер будет лежать красиво, но и вы станете меньше переживать за свою безопасность.Используйте фольгу или таблетку для посудомойки вместо скребкаКакими бы аккуратными в процессе готовки вы ни были, все равно на кастрюлях периодически появляется нагар. Проблема в том, что убрать его обычным скребком и средством для мытья посуды не всегда получается, поэтому приходится прибегать к помощи подручных средств. Одним из них является фольга.Необходимо взять средний по величине кусочек, скатать его в шарик и почистить пригоревшие участки кастрюли, на которые вы предварительно нанесли моющее средство. Как показывает практика, фольга действует гораздо эффективнее, чем привычная нам металлическая мочалка.Еще одно полезное подручное средство – таблетка для посудомоечной машины, которую тоже можно использовать в качестве скребка. Обратите внимание, что с ней лучше работать в перчатках, чтобы не навредить нежной коже рук. Итак, в кастрюлю нужно налить небольшое количество воды, подогреть ее, после чего протереть таблеткой загрязненные участки. Она сыграет роль своеобразного абразива, а также при растворении размягчит остатки пригоревшей пищи. Если же вам нужно отмыть нагар снаружи, погрузите грязную посуду в большую емкость с водой и проведите обработку прямо в ней.Смочите руки, а потом доставайте скорлупу.Разбить яйцо, чтобы в миску не попал кусочек скорлупы – та еще задача со звездочкой. Вроде бы делаешь все аккуратно, но если попадается слишком хрупкая скорлупа или удар приходится не посередине яйца, а сбоку, небольшое количество «осколков» все равно оказывается в тарелке вместе с яйцом.Проблема в том, что когда пытаешься осторожно достать скорлупу, она убегает – приходится тратить не пять минут на то, чтобы достать ее. А ведь можно просто смочить пальцы в воде, и тогда скорлупа сама пойдет к вам в руки. Попробуйте, и сами убедитесь.Смажьте этикетку ацетоном.Баночки из-под консервированных продуктов отлично подходят для дальнейшей организации хранения на кухне. Вы можете снять с них заводскую этикетку и наклеить свою, на которой будет написано содержимое банки, например, «сахар», «мука» или «рис».Однако далеко не со всех банок получается легко снять наклейку. Часто она отрывается по кусочкам и в конце на емкости все равно остается нижний слой бумаги, который приходится «отмывать» скребком для посуды. Чтобы избежать таких последствий, используйте обычную жидкость для снятия лака, в состав которой входит ацетон. Смочите в ней ватный диск, обильно нанесите на этикетку, подождите пару минут и снимите ее одним движением руки.Установите на дно кастрюли блюдцеЕсли вы предпочитаете не магазинное молоко, а домашнее, перед употреблением его желательно прокипятить, чтобы избавиться от возможных микробов и бактерий, которые могут присутствовать в его составе. И в это время желательно не отвлекаться и не отходить от плиты, так как молоко очень коварное – не успеете вы и глазом моргнуть, как оно сбежит.Чтобы не боятся таких последствий, положите на дно кастрюли обычное блюдце и только потом наливайте молоко. Когда оно начнет кипеть, тарелка будет биться о стенки кастрюли и издавать характерное дребезжание. Таким образом, вы точно не забудете про молоко и не позволите ему сбежать.Прогладьте линолеум утюгом.Линолеум – красивый, простой в уходе и бюджетный материал для отделки пола. Сейчас существует множество самых разных дизайнов, например, имитирующих дерево, и хозяев квартир это очень привлекает. Однако, есть и минус, который вы замечаете в тот момент, когда начинаете двигать мебель – от ножек на линолеуме остаются малопривлекательные вмятины. Есть два варианта: либо поставить мебель на место, либо попытаться устранить следы.Во втором случае на помощь придет обычный утюг, можно даже взять старый чугунный, который греется на плите (чем тяжелее он будет, тем лучше). Хорошо нагрейте его и прогладьте вмятины через толстую хлопчатобумажную ткань. Через несколько минут от них не останется даже следа.Обратите внимание: Действовать без подложки нельзя. Температура размягчения ПВХ начинается с 85 градусов, а подошва электрического утюга нагревается в пределах 140-250 градусов, смотря, какой режим вы выберите. Если вы попытаетесь разгладить линолеум напрямую, он просто начнет плавиться.Положите внутрь губки кусочек лимонаС каждым днем цены на бытовую химию становятся все выше, а если попытаться сэкономить, то средство, скорее всего, не справится с возложенной на него задачей. Предлагаем вам лайфхак, который поможет даже самое дешевое моющее сделать в разы эффективнее. Для этого добавьте секретный ингредиент – лимон. Возьмите губку, сделайте в ней надрез и положите туда дольку цитрусового. Затем помойте тарелки любым средством для посуды. Вот увидите, лимонный сок значительно усилит действие бытовой химии.