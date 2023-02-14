Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

«Каса Сочикецаль» — это государственный приют в Мехико, где доживают свои дни пожилые проститутки, ушедшие из профессии. Здесь одни из самых маргинализованных слоев населения, которые не в состоянии содержать себя, могут найти безопасность и счастливую жизнь, общение, медицинскую помощь и питание.



Помимо этого, пожилые «ночные бабочки» узнают о своих гражданских правах и работают над самооценкой. Здесь также есть консультанты, которые помогают женщинам справиться с травмами, полученными за годы работы в секс-индустрии.











Лучита — одна из бывших работниц сексуального фронта, живущая в «Каса Сочикецаль», приюте с питанием и медицинским обслуживанием.







Норма Анхелика также живет в этом государственном учреждении.







Здесь она нашла безопасное место. Норма Анхелика больше не может работать и содержать себя.







Многие обитатели приюта за долгие годы работы в секс-индустрии получили серьезные психологические травмы, так как эта сфера зачастую связана с насилием.







Элия разговаривает с куклами, чтобы справиться со своим прошлым, хотя теперь она живет в безопасности и получает поддержку.







В приюте проходят занятия, где его жителям рассказывают об их гражданских правах и о том, как вернуть самоуважение.







Женщины, работающие проститутками в Мехико, очень маргинализованы и постоянно подвергаются жестоким нападениям и бесконечному унижению.







В общине также проводят еженедельные молитвы, чтобы женщины могли лучше справиться с физическими, психологическими и душевными травмами.







Хуанита красит волосы в своем новом доме, где она в безопасности от уличного беспредела.







Обитатели получают профессиональную поддержку и помогают друг другу в повседневных делах.







Цель создателей центра — дать бывшим проституткам снова поверить в себя и восстановить уважение к себе.







До открытия приюта бывших секс-работниц ожидало туманное будущее без какой-либо перспективы содержать себя.







Жители приюта посещают курсы, где учатся новым навыкам и приобретают уверенность в себе.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





