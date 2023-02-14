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Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

«Каса Сочикецаль» — это государственный приют в Мехико, где доживают свои дни пожилые проститутки, ушедшие из профессии. Здесь одни из самых маргинализованных слоев населения, которые не в состоянии содержать себя, могут найти безопасность и счастливую жизнь, общение, медицинскую помощь и питание.

Помимо этого, пожилые «ночные бабочки» узнают о своих гражданских правах и работают над самооценкой. Здесь также есть консультанты, которые помогают женщинам справиться с травмами, полученными за годы работы в секс-индустрии.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Лучита — одна из бывших работниц сексуального фронта, живущая в «Каса Сочикецаль», приюте с питанием и медицинским обслуживанием.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Норма Анхелика также живет в этом государственном учреждении.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Здесь она нашла безопасное место. Норма Анхелика больше не может работать и содержать себя.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Многие обитатели приюта за долгие годы работы в секс-индустрии получили серьезные психологические травмы, так как эта сфера зачастую связана с насилием.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Элия разговаривает с куклами, чтобы справиться со своим прошлым, хотя теперь она живет в безопасности и получает поддержку.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

В приюте проходят занятия, где его жителям рассказывают об их гражданских правах и о том, как вернуть самоуважение.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Женщины, работающие проститутками в Мехико, очень маргинализованы и постоянно подвергаются жестоким нападениям и бесконечному унижению.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

В общине также проводят еженедельные молитвы, чтобы женщины могли лучше справиться с физическими, психологическими и душевными травмами.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Хуанита красит волосы в своем новом доме, где она в безопасности от уличного беспредела.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Обитатели получают профессиональную поддержку и помогают друг другу в повседневных делах.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Цель создателей центра — дать бывшим проституткам снова поверить в себя и восстановить уважение к себе.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

До открытия приюта бывших секс-работниц ожидало туманное будущее без какой-либо перспективы содержать себя.

Старые клячи: куда попадают мексиканские проститутки, которые стали слишком стары для профессии

Жители приюта посещают курсы, где учатся новым навыкам и приобретают уверенность в себе.

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