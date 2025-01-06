Вредит ли микроволновая печь

Сильнейшее облучение, отравление продуктов и практически мини-радиоактивная станция у вас дома. Чего только не придумывали в разное время о микроволновке. Но мы все равно продолжаем ей пользоваться. Такой вот парадокс.

А интересно, что на самом деле из этого может быть правой. Ведь не возникают слухи на пустом месте.

1. В Японии запретили микроволновые печи!

2. Изобретение Перси Спенсера!

3. Развеиваем мифы!

4. Нет дыма без огня!

В нашей сегодняшней статье, мы постараемся разобраться с темой вреда микроволной печи.В Японии решили что микроволновки опасны?Поговаривали, что и Китай с Кореей в ближайшее время присоединиться к Японии в решении данного вопроса. Ради безопасности страны, конечно. Писали, что излучения от микроволновок за год наносят жителям страны гораздо больший вред, чем ядерная бомбардировка. В связи с этим самая развитая страна в мире приняла решение о закрытии производства данного вида техники. Невероятно. И, конечно же, это просто очередная «утка» от желтой прессы.Но очень многие поверили и стали тщательно изучать вопрос излучения, вреда и опасности от использования микроволновых печей. Самое удивительное, что слух про Японию получил такую широкую огласку, что пострадали компании производители бытовой техники. Продажи на микроволновки упали почти в два раза. Неслыханно. Так что компаниям срочно пришлось готовить официальное опровержение.Спенсер бы удивился слухам о микроволновке!Самое интересное, что в мире нет ни одного исследования, доказывающего вред микроволновой печи на все сто процентов. Вот бы удивился Перси Спенсер, если бы узнал, какие дебаты вызовет его изобретение в будущем. А ведь в далеком 1945 году он изобрел невероятно инновационную технику, которую запатентовал лишь два года спустя.Речь, конечно же, о микроволновке. Только тогда она предназначалась лишь для быстрой разморозки продуктов. Но и это вызвало настоящий фурор. А спустя полвека мы начали искать в ней недостатки, которых нет. Или все же есть? Разбираемся дальше.Можете спокойно продолжать пользоваться микроволновкой!Давайте же разберемся с основными страшилками, которое общество придумало про микроволновки. Самый распространенный негативный миф связан с опасным излучением. Но если вы сейчас читаете этот текст с компьютера или мобильного, то излучение от этих электроприборов не менее опасное. Просто помните, что волны в микроволновке тепловые. Они не несут никакого вреда окружающей среде и разогреваемому продукту. Их функция в создании трения молекул воды, что приводит к равномерному разогреву пищи. Не более того. Они уж точно не смогут сделать ваши продукты радиоактивными. Это просто невозможно.Еще одно распространенное мнение связано с тем, что продукты в микроволновки теряют полезные свойства. Это действительно так. Но не только в ней, а при любой термической обработке часть полезных витаминов теряется из продуктов питания. Так что не стоит в этом винить бытовую технику. Более того, если канцерогены изначально присутствовали в продуктах, они никуда не денутся. А вот если их не было, то и появиться из неоткуда от микроволн они тоже не смогут. Так что можете спокойно пользоваться бытовой техникой, как раньше.Соблюдайте технику безопасности и все будет хорошо!Но откуда же тогда взялись все эти мифы? И действительно. Изучив этот вопрос досконально, и правда можно выделить несколько категрой людей, которым опасно пользоваться микроволновкой. Так ВОЗ рекомендует воздержаться от пользования данной техникой людям, у которых вживлен сердечный стимулятор. Но им также не рекомендуется пользоваться мобильными.Так же не стоит пренебрегать правилами безопасности. Не стоит разогревать продукты в фольге. Это может привезти к возгораниям. Также стоит озаботиться только качественными продуктами. Так как микроволновка призвана нагревать, а не обеззараживать продукты. К примеру, сальмонелла выживает после приготовления в микроволновке. Но это, пожалуй, единственные случаи, когда эта техника может быть опасной. В обычной рядовой ситуации, вам вовсе не стоит опасаться микроволнок.