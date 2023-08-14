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8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскомину


8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскомину


Джинсы – один из самых популярных предметов гардероба. Они удобные, практичные, универсальные, отлично вписываются в любой образ. Плюс можно без проблем найти расцветку на свой вкус. Однако бывают моменты, когда деним надоедает и хочется какого-то разнообразия. Novate.ru рассказывает, что надеть вместо джинсов, чтобы выглядеть как красотка из модного журнала.

1. Костюмные брюки


Как вписать брюки в деловые и в повседневные образы

Как вписать брюки в деловые и в повседневные образы

 

Последние несколько сезонов невероятно популярными являются костюмные брюки, которые плавно перекочевали из делового гардероба в повседневный. Модницы сразу оценили красоту, удобство и комфорт этого предмета гардероба, который выглядит женственно, изящно и стильно в любой ситуации.

Для офиса составляйте комбинации костюмных брюк с рубашками, блузами, базовыми однотонными футболками, топами на тонких бретелях. А для прохладных дней идеальным станет стильный микс с тельняшкой. Для прогулки по городу брюки лучше сочетать с неформальными вещами, например, кедами, топами, джинсовыми куртками. Если же вы планируете надеть их на свидание или вечернее мероприятие, дополните образ эффектным боди или корсетом, а сверху накиньте жакет. Обязательным элементом вечернего образа должны стать каблуки.

2. Брюки с принтом


Брюки с принтом нужно сочетать с нейтральным верхом

Брюки с принтом нужно сочетать с нейтральным верхом


Более смелым и ярким вариантом одежды станут брюки с принтом. Универсальными моделями, которые всегда смотрятся отлично, являются изделия прямого или широкого кроя в полоску либо клетку. Если вы не боитесь выглядеть смело и дерзко, отдавайте предпочтение брюкам с анималистичным принтом. Чтобы они не смотрелись слишком вызывающе, комбинируйте их с базовыми футболками, однотонными топами и майками, классическими рубашками, водолазками и вязаными свитерами. Что касается обуви, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений и фантазии. С такими брюками отлично сочетаются как грубые ботинки на шнуровке, так и лоферы, ботильоны, а также классические лодочки.

3. Кожаные брюки


Кожаные брюки отлично смотрятся как с футболками, так и с рубашками

Кожаные брюки отлично смотрятся как с футболками, так и с рубашками

 

Осень не за горами, а это значит, что пока думать, какие брюки вы будете носить в этот сезон. Мы всеми руками и ногами за кожаные модели. Это один самых популярных и востребованных материалов холодного времени года, который в последние несколько лет стал невероятно актуальным.

Не обязательно зацикливаться на базовых брюках черного цвета – ассортимент магазинов намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Вы сможете найти изделия коричневого, бежевого, винного, изумрудного цветов, которые смотрятся намного интереснее, чем привычные черные. Отдавайте предпочтение брюкам с высокой посадкой и прямыми штанинами, также возможен вариант со скинни.

Что касается сочетаний, то кожаные брюки отлично смотрятся с любым верхом. Отличным вариантом станет игра на контрастах – комбинируйте изделия с одеждой из других материалов, например, вязаными свитерами, джинсовыми куртками, шелковыми топами, кашемировыми водолазками. Также прекрасно будет смотреться образ с жакетом или кардиганом.

4. Короткие юбки


Короткая юбка не должна выглядеть вульгарно

Короткая юбка не должна выглядеть вульгарно

 

Несмотря на то, что короткие юбки являются достаточно провокационным предметом гардероба, если научиться правильно их сочетать с другой одеждой и обувью, получится действительно стильный и комфортный аутфит. В частности, мини лучше не носить с каблуками – сочетайте юбки с балетками, кедами, кроссовками, ботинками на грубой подошве. Также следует избегать обтягивающей одежды – топов, водолазок, узких маек. Лучше заменить их свободными жакетами, строгими рубашками в мужском стиле, базовыми футболками оверсайз. Если же планируете надеть вместе с юбкой топ, уравновесьте образ свободным расстегнутым кардиганом или рубашкой.

Вдохновитесь аутфитами it-girls – добавляйте к своему луку гольфы или высокие носки, большую сумку, массивные кроссовки. Получится расслабленный и неформальный образ.

5. Шорты и бермуды


Бермуды - для офиса, джинсовые шорты - для прогулки или дневного свидания

Бермуды - для офиса, джинсовые шорты - для прогулки или дневного свидания

 

Девушкам, которые ценят комфорт и удобство во всем, обязательно понравится аутфит с шортами. Они могут быть классической длины или удлиненными. Это отличный шанс подчеркнуть длинные и стройные ноги, но не перейти черту и не скатиться в вульгарность. Идеальный вариант – лаконичные и минималистичные модели без лишних декоративных элементов. Цвет лучше выбирать базовый, чтобы шорты сочетались с любым предметом гардероба. Их можно носить с объемным свитером, свободным кардиганом, твидовым жакетом. Для офисного образа миксуйте бермуды с рубашками и блузами, дополняя их классическими лодочками или лоферами.

6. Юбка миди


Популярны джинсовые юбки на пуговицах и модели в клетку

Популярны джинсовые юбки на пуговицах и модели в клетку

 

Юбки длиной до щиколотки также являются прекрасным вариантом для роскошного образа. На пике популярности сейчас находятся вещи из денима с кокетливым разрезом либо пуговицами по всей длине. Летом их можно носить с кедами, лодочками, мюлями, а осенью – с лоферами или высокими сапогами, которые точно не дадут замерзнуть.

Еще один вариант юбки миди – с принтом в клетку. На первый взгляд узор может создать ассоциации со школьницей, но за счет того, что длина будет не мини, а миди, образ не покажется детским. Клетка всегда актуальна, вне зависимости от того, какой предмет гардероба вы выбираете, поэтому обязательно присмотритесь к ней. И кстати, размер принта будет напрямую зависеть от особенностей вашей фигуры, обращайте на это внимание.

7. Брюки карго


Брюки карго можно носить и с каблуками, и с кроссовками

Брюки карго можно носить и с каблуками, и с кроссовками

 

Свободные брюки в стиле милитари с широкими карманами не теряют популярности последние несколько сезонов: они удобные, практичные, и на хрупкой женской фигуре смотрятся особенно эффектно за счет брутального кроя. Однако создать элегантный образ с брюками карго получается далеко не всегда – нужно знать некоторые нюансы и правила сочетаний.

Чтобы фигура не казалась больше, чем она есть на самом деле, сыграйте на контрасте: уравновесьте объемный и слегка массивный низ изящным верхом. Даже если сделать легкий, едва заметный акцент на талии, карго станут вашими лучшими союзниками: свободный крой в зоне бедер создаст женственный силуэт, не нарушив пропорции.

Что касается обуви, то здесь очевидными вариантами станут тяжелые ботинки, вроде мартинсов и тимберлендов, а также кеды и кроссовки. Если же вы не боитесь модных экспериментов и стремитесь визуально удлинить ноги, придать фигуре стройности, тогда попробуйте скомбинировать с карго классические лодочки.

8. Брюки с разрезами


Разрезы могут быть сбоку или спереди

Разрезы могут быть сбоку или спереди

 

Купили крутые туфли или босоножки, но под длинными брюками их не видно? Тогда вашим идеальным вариантом станет модель с разрезами! Эта пикантная деталь демонстрирует не только стильную обувь, но также изящные щиколотки, удлиняет ноги. Разрезы могут находиться где-угодно: спереди, сзади, сбоку – отдавайте предпочтение варианту, который приглянулся больше всего. Такие брюки – прекрасный вариант для того, чтобы создать образ девушки-загадки, тайну которой непременно хочется разгадать. К тому же их можно носить вне зависимости от типа фигуры.

Брюки с разрезами можно носить с объемными футболками, яркими рубашками свободного кроя, кроп-топами в сочетании с жакетами прямого фасона. А если модница может похвастаться стройной талией и красивой зоной декольте, в качестве верха подойдут даже обтягивающие вещи с вырезом.

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8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскомину

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8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскоминуПодписаться на мой Instagram
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