8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскомину

1. Костюмные брюки

Как вписать брюки в деловые и в повседневные образы

2. Брюки с принтом

Брюки с принтом нужно сочетать с нейтральным верхом

3. Кожаные брюки

Кожаные брюки отлично смотрятся как с футболками, так и с рубашками

4. Короткие юбки

Короткая юбка не должна выглядеть вульгарно

5. Шорты и бермуды

Бермуды - для офиса, джинсовые шорты - для прогулки или дневного свидания

6. Юбка миди

Популярны джинсовые юбки на пуговицах и модели в клетку

7. Брюки карго

Брюки карго можно носить и с каблуками, и с кроссовками

8. Брюки с разрезами

Разрезы могут быть сбоку или спереди