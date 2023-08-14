8 идей, чем заменить в образе джинсы, которые уже набили оскомину

Джинсы – один из самых популярных предметов гардероба. Они удобные, практичные, универсальные, отлично вписываются в любой образ. Плюс можно без проблем найти расцветку на свой вкус. Однако бывают моменты, когда деним надоедает и хочется какого-то разнообразия. Novate.ru рассказывает, что надеть вместо джинсов, чтобы выглядеть как красотка из модного журнала.
1. Костюмные брюки
Как вписать брюки в деловые и в повседневные образы
Последние несколько сезонов невероятно популярными являются костюмные брюки, которые плавно перекочевали из делового гардероба в повседневный. Модницы сразу оценили красоту, удобство и комфорт этого предмета гардероба, который выглядит женственно, изящно и стильно в любой ситуации.
Для офиса составляйте комбинации костюмных брюк с рубашками, блузами, базовыми однотонными футболками, топами на тонких бретелях. А для прохладных дней идеальным станет стильный микс с тельняшкой. Для прогулки по городу брюки лучше сочетать с неформальными вещами, например, кедами, топами, джинсовыми куртками. Если же вы планируете надеть их на свидание или вечернее мероприятие, дополните образ эффектным боди или корсетом, а сверху накиньте жакет. Обязательным элементом вечернего образа должны стать каблуки.
2. Брюки с принтом
Брюки с принтом нужно сочетать с нейтральным верхом
Более смелым и ярким вариантом одежды станут брюки с принтом. Универсальными моделями, которые всегда смотрятся отлично, являются изделия прямого или широкого кроя в полоску либо клетку. Если вы не боитесь выглядеть смело и дерзко, отдавайте предпочтение брюкам с анималистичным принтом. Чтобы они не смотрелись слишком вызывающе, комбинируйте их с базовыми футболками, однотонными топами и майками, классическими рубашками, водолазками и вязаными свитерами. Что касается обуви, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений и фантазии. С такими брюками отлично сочетаются как грубые ботинки на шнуровке, так и лоферы, ботильоны, а также классические лодочки.
3. Кожаные брюки
Кожаные брюки отлично смотрятся как с футболками, так и с рубашками
Осень не за горами, а это значит, что пока думать, какие брюки вы будете носить в этот сезон. Мы всеми руками и ногами за кожаные модели. Это один самых популярных и востребованных материалов холодного времени года, который в последние несколько лет стал невероятно актуальным.
Не обязательно зацикливаться на базовых брюках черного цвета – ассортимент магазинов намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Вы сможете найти изделия коричневого, бежевого, винного, изумрудного цветов, которые смотрятся намного интереснее, чем привычные черные. Отдавайте предпочтение брюкам с высокой посадкой и прямыми штанинами, также возможен вариант со скинни.
Что касается сочетаний, то кожаные брюки отлично смотрятся с любым верхом. Отличным вариантом станет игра на контрастах – комбинируйте изделия с одеждой из других материалов, например, вязаными свитерами, джинсовыми куртками, шелковыми топами, кашемировыми водолазками. Также прекрасно будет смотреться образ с жакетом или кардиганом.
4. Короткие юбки
Короткая юбка не должна выглядеть вульгарно
Несмотря на то, что короткие юбки являются достаточно провокационным предметом гардероба, если научиться правильно их сочетать с другой одеждой и обувью, получится действительно стильный и комфортный аутфит. В частности, мини лучше не носить с каблуками – сочетайте юбки с балетками, кедами, кроссовками, ботинками на грубой подошве. Также следует избегать обтягивающей одежды – топов, водолазок, узких маек. Лучше заменить их свободными жакетами, строгими рубашками в мужском стиле, базовыми футболками оверсайз. Если же планируете надеть вместе с юбкой топ, уравновесьте образ свободным расстегнутым кардиганом или рубашкой.
Вдохновитесь аутфитами it-girls – добавляйте к своему луку гольфы или высокие носки, большую сумку, массивные кроссовки. Получится расслабленный и неформальный образ.
5. Шорты и бермуды
Бермуды - для офиса, джинсовые шорты - для прогулки или дневного свидания
Девушкам, которые ценят комфорт и удобство во всем, обязательно понравится аутфит с шортами. Они могут быть классической длины или удлиненными. Это отличный шанс подчеркнуть длинные и стройные ноги, но не перейти черту и не скатиться в вульгарность. Идеальный вариант – лаконичные и минималистичные модели без лишних декоративных элементов. Цвет лучше выбирать базовый, чтобы шорты сочетались с любым предметом гардероба. Их можно носить с объемным свитером, свободным кардиганом, твидовым жакетом. Для офисного образа миксуйте бермуды с рубашками и блузами, дополняя их классическими лодочками или лоферами.
6. Юбка миди
Популярны джинсовые юбки на пуговицах и модели в клетку
Юбки длиной до щиколотки также являются прекрасным вариантом для роскошного образа. На пике популярности сейчас находятся вещи из денима с кокетливым разрезом либо пуговицами по всей длине. Летом их можно носить с кедами, лодочками, мюлями, а осенью – с лоферами или высокими сапогами, которые точно не дадут замерзнуть.
Еще один вариант юбки миди – с принтом в клетку. На первый взгляд узор может создать ассоциации со школьницей, но за счет того, что длина будет не мини, а миди, образ не покажется детским. Клетка всегда актуальна, вне зависимости от того, какой предмет гардероба вы выбираете, поэтому обязательно присмотритесь к ней. И кстати, размер принта будет напрямую зависеть от особенностей вашей фигуры, обращайте на это внимание.
7. Брюки карго
Брюки карго можно носить и с каблуками, и с кроссовками
Свободные брюки в стиле милитари с широкими карманами не теряют популярности последние несколько сезонов: они удобные, практичные, и на хрупкой женской фигуре смотрятся особенно эффектно за счет брутального кроя. Однако создать элегантный образ с брюками карго получается далеко не всегда – нужно знать некоторые нюансы и правила сочетаний.
Чтобы фигура не казалась больше, чем она есть на самом деле, сыграйте на контрасте: уравновесьте объемный и слегка массивный низ изящным верхом. Даже если сделать легкий, едва заметный акцент на талии, карго станут вашими лучшими союзниками: свободный крой в зоне бедер создаст женственный силуэт, не нарушив пропорции.
Что касается обуви, то здесь очевидными вариантами станут тяжелые ботинки, вроде мартинсов и тимберлендов, а также кеды и кроссовки. Если же вы не боитесь модных экспериментов и стремитесь визуально удлинить ноги, придать фигуре стройности, тогда попробуйте скомбинировать с карго классические лодочки.
8. Брюки с разрезами
Разрезы могут быть сбоку или спереди
Купили крутые туфли или босоножки, но под длинными брюками их не видно? Тогда вашим идеальным вариантом станет модель с разрезами! Эта пикантная деталь демонстрирует не только стильную обувь, но также изящные щиколотки, удлиняет ноги. Разрезы могут находиться где-угодно: спереди, сзади, сбоку – отдавайте предпочтение варианту, который приглянулся больше всего. Такие брюки – прекрасный вариант для того, чтобы создать образ девушки-загадки, тайну которой непременно хочется разгадать. К тому же их можно носить вне зависимости от типа фигуры.
Брюки с разрезами можно носить с объемными футболками, яркими рубашками свободного кроя, кроп-топами в сочетании с жакетами прямого фасона. А если модница может похвастаться стройной талией и красивой зоной декольте, в качестве верха подойдут даже обтягивающие вещи с вырезом.
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