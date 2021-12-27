Продукты, которые съедают бюджет так же легко, как мы любимую вкусняшку к чаю

Часто нам хочется побаловать себя чем-то вкусным и нетривиальным вроде маринованных сосисок или купить то, без чего мы наверняка смогли бы обойтись. В результате мы хватаемся за голову при виде суммы в чеке.

Однако, если подходить к посещению магазина ответственно, можно существенно сэкономить.

Мы решили разобраться, какие продукты незаметно, но регулярно нас «обкрадывают». А в бонусе покажем оригинальный деликатес, который на развес стоит дешевле.



Готовые блюда из буфета

Мюсли

Гренки и панировочные сухари

Мытые овощи

Смесь для выпечки

Тертый сыр

Томатная паста

Специи

Готовые смузи и свежевыжатые соки

Бонус: маринованные сосиски

Готовые блюда в буфете продуктового магазина — отличный вариант, если нет желания или времени делать их самостоятельно. Однако немногие знают, что один такой перекус обходится нам в гораздо большую сумму, чем если бы мы купили все те же самые ингредиенты и сами приготовили. К примеру, 100 г жареной картошки в буфете обойдется нам в $ 0,7. А килограмм картофеля на развес в среднем стоит $ 1.Иногда нам бывает просто лень готовить по утрам и мы предпочитаем полуфабрикаты. Например, мюсли. Наверняка вы замечали, что это продукт недешевый. Изучив товары на прилавках, мы убедились, что цена на них начинается от $ 3 за упаковку весом 0,5 кг. На самом деле мюсли достаточно легко сделать самостоятельно. Купите хлопья (примерно $ 0,7 за 500 г), смесь орехов и сухофруктов ($ 1–2 за 1 кг) и перемешайте их.Добавьте молоко, мед или сок.Не стоит тратить деньги на один маленький пакетик панировочных сухарей или гренок, ведь средняя цена их будет $ 1–2 за 150–200 г. Можно самостоятельно приготовить их из черствого хлеба, стоимость которого не превысит $ 1,5 за целую буханку. К тому же в этом случае вам не придется выкидывать хлеб и вы сможете продлить срок его хранения.Цена мытой картошки примерно $ 1 за 0,5 кг. Кажется, гораздо выгоднее купить овощи на развес и помыть дома: за 3 кг картофеля вы отдадите примерно $ 2. Главное — взять того, кто поможет дотащить пакеты.Еще один продукт для ленивых. Иногда, конечно, можно себе позволить купить уже готовую смесь и сделать панкейки или оладьи на скорую руку. Но гораздо дешевле приготовить тесто самостоятельно.Основные продукты, которые вам понадобятся для этого, наверняка уже есть в вашем доме: мука, сахар и яйца. Да и замесить тесто можно в любом объеме, а не довольствоваться предложенной производителем упаковкой. Кстати, цена одной пачки смеси варьируется от $ 2 до 6 за 500 г. Это явно превышает стоимость 1 кг муки, ведь она редко составляет больше $ 1.Сыр и сам по себе продукт не из дешевых. Тем более не советуем тратить деньги на тертый сыр, приобрести который в одном из супермаркетов предлагается за $ 7 за 200 г. Конечно, не всегда хочется возиться с теркой, но все-таки измельчить сыр в домашних условиях проще простого. Кроме того, за те же деньги вы купите 1 кг сыра гораздо лучшего качества. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений.Томатная паста — продукт, который после итальянского ужина с друзьями хранится в холодильнике минимум полгода. А стоит упаковка от $ 1,5 за 500–600 г. Более того, магазинная паста может содержать много сахара, что вредно для здоровья.Альтернативный вариант для приготовления домашней пасты: купить 1 кг помидоров можно за $ 1 плюс соль и оливковое масло, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, найдите в интернете подходящий рецепт, и — вуаля! — домашняя томатная паста готова.Не стоит покупать специи в супермаркетах, потому что цена на них однозначно завышена: маленькая баночка весом в 36 г может обойтись в $ 3 и больше. Сотрудники маркетинговой службы знают: если вы решили приготовить ужин дома и уже купили все нужные ингредиенты, то не пойдете в другой магазин за специями. А зря. В местных этнических лавках специи и травы часто продаются на 90 % дешевле, чем в продуктовых магазинах известных брендов.С каждым случалось такое: в жаркий летний день захотелось выпить холодного свежевыжатого сока или ледяного смузи, вы зашли в отдел, где это продается, посмотрели на ценники и пошли за водой или колой? Ведь цена за бутылку 200 мл начинается от $ 4. В то время как средняя стоимость 1 кг апельсинов составляет $ 1,1. Из этого количества получится около 500 г сока. Да и свежевыжатый сок, сделанный дома, намного полезнее покупного.Этот продукт может вызвать недоумение у неподготовленного человека. А в странах Европы маринованные сосиски плотно осели на полках магазинов и пользуются огромной популярностью. Для сравнения: средняя цена этого мясного продукта на развес составляет $ 3–4 за 1 кг — это обычно не менее 10 штук сосисок. В баночке же объемом 400–500 г обычно 5–7 сосисок, и стоит такая баночка от $ 2, если округлить.