Как и почему исчезла античная Спарта с карт и лица земли

Спарта – один из наиболее могущественных городов-государств древней Греции. В определенный исторический этап именно Лакония (область, в которой располагалась Спарта) стала гегемоном на всем эллинском полуострове. Однако затем Спарта буквально исчезла со страниц истории. Вспоминая школьный курс, большинство людей даже не сможет вспомнить каких-либо упоминаний об этом таинственном исчезновении. Что же случилось с храбрыми спартанцами?
Увы, городу войной было не суждено уйти славно. /Фото: steemit.com.
После греко-персидских воин в Греции разразилась Пелопонесская война. В ней лбами столкнулось два мощных военно-политических союза. Первый был сформирован Афинами и носил название Делосский союз. Второй - Спартой и носил название Пелопонесский союз. Оба великих города-государства тянули на себя одеяло в вопросе гегемонии над всей Грецией. Благодаря войне с персами Афины смогли невероятно усилиться. Произошло это на фоне ослабления других городов, а также благодаря тому, что именно Афины, будучи крупнейшим портом Эллады и крупнейшей греческой верфью, стали собирать со всех союзников деньги на поддержание «общегреческого флота». Само собой, очень быстро афинская олигархия стала тратить деньги всей Греции не только на флот.
Началась война за господство в Греции. /Фото: yaplakal.com.
Спарта также значительно усилилась в ходе войн с персами, собрав благодаря своему «победному авторитету» коалиции из более мелких городов. Усиление и рост богатства Лаконии не нравился Афинам, а потому центр греческой демократии начал плести интриги против Спарты. Постепенно отношения между бывшими союзниками накалялись, после чего между Афинами и Спартой вспыхнула война. Поводом для конфликта стало то, что Афины вмешались в разборку двух более мелких городов, входящих в сферу влияния спартанцев.
Спарта в войне победила. /Фото: livejournal.com.
Почти 30 лет Греция обливалась кровью в братоубийственной войне. Вчерашние союзники резали друг друга с 431 по 404 год, пока война не закончилась победой Пелопонесского союза и Спарты. Лакония стала единоличным и абсолютным гегемоном во всей Греции. Однако в долгосрочной перспективе победа в войне за господство сыграла с храбрыми спартанцами злую шутку. В бесконечных конфликтах между полисами и в постоянных восстаниях рабов-илотов, спартанцы теряли своих «лучших людей», немногочисленных граждан кои и осуществляли в городе-государстве политическую власть.
Общество Спарты пришло в упадок. /Фото: livejournal.com.
Сокращение правящей прослойки, падение спартанской военной мощи и изоляционистская политика Лакедемона в итоге привела к тому, что ее гражданство просто выродилось. Утрата военного господства совпала с ростом олигархии в правящих кругах Спарты. Постепенно новоявленный гегемон стал терять не только военную, но и политическую силу. Коррупция и сепаратизм за считанные годы развалили Пелопонесских союз в результате чего полисы вновь возобновили грызню за ресурсы и влияние на полуострове.
Очень скоро от былого величия не осталось и следа. /Фото: maplogs.com.
В итоге, к второй половине VI века до нашей эры гордая Спарта уже представляла достаточно жалкое зрелище, граждане которой были готовы продавать свои копья и клинки всякому, кто достаточно заплатит. Тогда же Греция будет захвачена Филиппом II Македонским, отцом будущего создателя первой универсальной империи – Александра Великого. В истории Греции начнется новая страница, где Спарте будет отведена роль даже не на вторых ролях. После смерти Александра Македонского, греки в очередной раз начнут резаться друг с другом. Это приведет к серии конфликтов Ахейского союза, Македонии и независимых полисов.
В итоге спартанцы помогли римлянам в захвате Греции. /Фото: youtesla.ru.
В 195 году Спарта будет окончательно разгромлена ахейской коалицией, а в 147 году покинет союз и станет на сторону иноземных захватчиков – римлян. Меньше, чем за год сыны Марса полностью покорят Элладу. В знак уважения и памяти о былом величии сенат Рима дарует Спарте и Афинам право на самоуправление. Но если Афины в силу удачного расположения останутся крупнейшим портом Греции и центром культуры, Спарте будет отведена участь деревни со славной историей.
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