Ушла к 21-летнему студенту от мужа, которого называла идеальным: Настя Ивлеева

Настоящая сказка: знакомство с рэпером и начало романа

Элджей и Ивлеева долго не могли встретиться из-за несовпадающих графиков./Фото: life.ru

После начала отношений знаменитости стали видеться чаще./Фото: dom2.ru

«Он идеальный»: почему пара так быстро поженилась

Ивлеева и Элджей поженились в день подачи заявления./Фото: dom2.ru

После свадьбы молодожены отправились в путешествие./Фото: ria.ru

Годовщину свадьбы звезды отметили с размахом./Фото: 7days.ru

Любовь живет три года

Во время пандемии супруги жили в одном доме./Фото: rusradio.ru

Даже после расставания Анастасия и Алексей проводили время вместе./Фото: 7days.ru

«Сердце Ивлеевой»: как телеведущая проживает расставание

Артем Голов, участник шоу./Фото: irecommend.ru

«Добил» бывшую: что происходит в личной жизни Элджея

Элджей состоит в новых отношениях./Фото: maximonline.ru