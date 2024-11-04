Ушла к 21-летнему студенту от мужа, которого называла идеальным: Настя Ивлеева

Со свадьбы одной из самых запоминающихся пар шоу-бизнеса Насти Ивлеевой и Элджея прошло уже пять лет, однако страсти вокруг бывших супругов все еще кипят. Иначе и не могло быть: телеведущая практически с самого начала отношений возносила исполнителя до небес, уверяя, что он идеален во всем, а после расставания тяжело переживала развод под прицелом миллионов подписчиков.
Настоящая сказка: знакомство с рэпером и начало романа
В 2018 году Настя Ивлеева в компании подруг Иды Галич, Ульяны Бананы и Натальи Рудовой посетила концерт Элджея в Москве. После мероприятия девушек пригасили в гримерную к артисту, где будущие супруги и познакомились. Впрочем, на первой встрече «искры» не произошло: компания просто пообщалась и разъехалась, а Ивлеева даже не оставила номер новому знакомому.
Однако спустя три дня Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом, попросил контакты телеведущей у ее подруги. После этого у знаменитостей завязалось общение в социальных сетях. Как позже признавалась Анастасия, они часто переписывались и созванивались, но на личную встречу не было времени: постоянные съемки и концерты занимали весь график. Встретиться удалось лишь спустя два месяца.
Элджей и Ивлеева долго не могли встретиться из-за несовпадающих графиков./Фото: life.ru
Тогда Ивлеева вновь посетила концерт Элджея, а после попала к нему в гримерку. Позже телеведущая признавалась, что именно вторая встреча стала роковой: тогда артисты влюбились друг в друга. Уже спустя несколько месяцев Алексей опубликовал в социальных сетях новый трек под названием «360», который посвятил Ивлеевой: на обложке поклонники заметили именно ее фигуру, чему немало удивились. Кроме того, блогерша даже прокомментировала публикацию интригующими смайликами.
После начала отношений знаменитости стали видеться чаще./Фото: dom2.ru
После этого Настя неоднократно появлялась на страничке Элджея, подогревая интерес поклонников. Все сомнения насчет статуса их отношений развеялись после публикации Ивлеевой в честь премии «МУЗ ТВ – 2018», в которой она сообщила, что живет с известным рэпером. Совсем скоро вышло и известное интервью, в котором телеведущая рассказала подробности их отношений.
«Он идеальный»: почему пара так быстро поженилась
Элджей и Ивлеева проводили вместе все свободное время, артист нередко летал к ней на съемки «Орла и решки» в разные страны. Свой 28 день рождения Анастасии пришлось праздновать с подругами, а не с любимым человеком: Алексей вернулся домой лишь после полуночи. После того как рэпер поздравил телеведущую, пара уже собиралась спать, однако Элджей вдруг встал на оно колено и поинтересовался, не хочет ли Настя за него замуж. Та расплакалась от счастья и ответила согласием.
Ивлеева и Элджей поженились в день подачи заявления./Фото: dom2.ru
Свадьба состоялась спустя пару месяцев в тайне от поклонников. Как позже рассказала телеведущая, они просто решили заехать в ЗАГС по пути с работы и подать заявление. Услышав, что ближайшее окно аж через месяц, пара попросила расписать их побыстрее. В результате обмен кольцами произошел вечером того же дня. На Ивлеевой даже не было белого платья: невеста была в спортивных штанах и толстовке.
Родственников и какого-то торжества тоже не было, а вместо обручального кольца Алексей надел на палец возлюбленной свой перстень. После этого молодожены вернулись домой, выпили вина и легли спать. Свадебное путешествие, впрочем, состоялось по всем канонам.
После свадьбы молодожены отправились в путешествие./Фото: ria.ru
О том, что обмен кольцами все же произошел, поклонники пары узнали лишь спустя несколько месяцев все из тех же социальных сетей, однако дата прошедшего мероприятия до сих пор неизвестна. А через год Ивлеева и Элджей устроили шумную вечеринку в честь годовщины свадьбы, на которую позвали всех друзей.
Годовщину свадьбы звезды отметили с размахом./Фото: 7days.ru
До этого возлюбленные провели вместе карантин. Они поселились в загородном доме в Подмосковье. Ивлеева, чтобы не скучать, постоянно выходила в прямой эфир к поклонникам, отвечала на их вопросы и выполняла различные задания. Алексей же такую заинтересованность в общении с фанатами не проявлял. Как позже рассказала Анастасия, Элджею тяжело дается поддерживание диалога, поэтому все свои чувства он выражает с помощью рэпа.
Любовь живет три года
Несмотря на совместные путешествия, свадьбу и публичные признания в любви Ивлеева и Элджей расстались. Это произошло в 2021 году, спустя три года начала отношений. Довольно быстро появились слухи о том, что инициатором расставания был Алексей: знакомый пары рассказал, что за время пандемии тот устал от постоянного нахождения рядом с супругой. Мол, раньше они редко виделись из-за съемок, а на самоизоляции пришлось постоянно быть вместе.
Во время пандемии супруги жили в одном доме./Фото: rusradio.ru
Кроме того, Элджея мог угнетать и высокий заработок телеведущей. Девушка приносила в семью в разы больше, чем молодой человек. Как позже призналась саама Ивлеева, во время пандемии ее доход упал не так сильно из-за постоянных эфиров и рекламы: основной заработок всегда был с социальных сетей. Элджей же остался без концертов и, по словам супруги, почти не занимался творчеством.
Решение о разводе было принято не в один момент. По словам телеведущей, они с супругом шли к этому четыре месяца. После окончания самоизоляции пара решила дать друг другу время и заняться работой: Алексей вернулся к концертам, а Анастасия улетела на съемки нового сезона «Орла и Решки». Впрочем, даже это не помогло спасти брак: супруги отдалились еще сильнее, а музыкант, по словам все того же знакомого, и вовсе загулял.
Даже после расставания Анастасия и Алексей проводили время вместе./Фото: 7days.ru
Ивлеева подчеркнула, что развод прошел спокойно. Кроме того, она осталась в хороших отношениях с рэпером, так как тот все еще являлся важной частью ее жизни. Так, телеведущая неоднократно посещала его концерты и другие мероприятия и несколько раз даже летала к нему в другую страну на отдых. В социальных сетях неоднократно появлялись фотографии целующейся пары, что давало поклонникам надежду на их воссоединение. Но этого так и не произошло.
«Сердце Ивлеевой»: как телеведущая проживает расставание
Телеведущая поняла, что пора двигаться дальше лишь через несколько месяцев. Свежим воздухом стало шоу «Сердце Ивлеевой», на котором Анастасия попыталась найти свою любовь и забыть бывшего. Впрочем, этого сделать не удалось.
Артем Голов, участник шоу./Фото: irecommend.ru
Один из участников, Артем Голов, оказался похож на Элджея как две капли воды. Увидев его, телеведущая не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Вскоре он вылетел из конкурса. Победителем шоу стал Алексей Зловедов, с которым Ивлеева встречалась несколько лет назад. Тогда пара рассталась из-за желания мужчины сконцентрироваться на карьере.
Телеведущая подчеркнула, что на шоу не увидела по-настоящему мудрых мужчин. По ее словам, она смогла бы еще раз выйти замуж, если бы в ее жизни появился взрослый партнер, который мог бы ее чему-то научить. Вопреки своим словам, Ивлеева некоторое время потом встречалась с 21-летним студентом. Причина их расставания оказалась неизвестна, но именно он был в компании телеведущей на злосчастной вечеринке в Мутаборе.
«Добил» бывшую: что происходит в личной жизни Элджея
После шумного мероприятия Ивлеева столкнулась со всеобщим осуждением. С телеведущей начали разрывать контракты, ей пришлось удалить все публикации в социальных сетях. Впрочем, отмыться от «голой вечеринки» удалось лишь с помощью времени: большинство людей просто забыло об этом скандале.
В такой тяжелый период еще одним ударом стали изменения в личной жизни ее бывшего супруга, Элджея. Анастасия неоднократно признавалась, что тяжело переживала расставание, в то время как Алексей лишь посвятил ей пару строк и пошел дальше. Так, на одном из концертов Элджей поцеловал ANIKV, а после опубликовал их совместную фотографию.
Элджей состоит в новых отношениях./Фото: maximonline.ru
Впрочем, официально об их отношениях ничего неизвестно. Ивлеева никак не прокомментировала происходящее, оставив поклонников в догадках: смогла ли она в итоге разлюбить бывшего и двигаться дальше?
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