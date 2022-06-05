ТОП 5 советского дефицита

Мы составили ТОП5 дефицитных товаров, с точки зрения жителя советского города-миллионника. Разумеется, что тема дефицита в СССР совершенно неохватная и в разных городах, а особенно столицах, были свои особенности, но существовал некий негласный вишлист, который роднил всех. Эти товары были самой настоящей твердой валютой. Надо ли говорить, что борьба за обладание «дефицитом» объявлялась «вещизмом», несовместным со званием Советского Человека.









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