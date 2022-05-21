Как, когда и чем подкармливать редис

Редис — один из первых овощей, которые появляются на прилавках магазинов весной. Счастливые обладатели дачных участков часто выращивают его на грядках. С уходом за растением проблем не возникнет — эта неприхотливая культура отлично плодоносит даже в нестабильных условиях.

Однако несмотря на предельно простые правила агротехники, растениям необходимо обеспечить полноценное питание, иначе урожай будет крайне скудным.



Необходимость подкормки редиса

Когда нужно вносить удобрения

Виды удобрений для редиса

Минеральные удобрения

Органические подкормки

Подкормка редиса народными средствами

Зола

Травяные настои

Помет

Дрожжи

Удобрение редиса в теплице

Удобрение редиса в открытом грунте

Редис не зря считается лидером по росту и созреванию. Первые корнеплоды при полноценном уходе подают к столу уже через полтора месяца после посадки. Важный этап в выращивании этого овоща — подкормки питательными веществами. При внесении удобрений для редиски рекомендуется учитывать потребности культуры и состояние почвы.Дефицит полезных элементов немедленно скажется на состоянии редиски: овощи будут расти мелкими, сухими, с волокнистой мякотью. Вместе с тем злоупотребление удобрениями для культуры не менее опасно, чем нехватка микроэлементов. Так, избыток фосфора в грунте приводит к выбрасыванию стрелки, а переизбыток азота к наращиванию зеленой массы.Разумное использование удобрений для редиса позволяет получить отменный урожай. Корнеплоды будут плотными, гладкими и без пустот.Первая подкормка редиса проводится перед посевом семян, при подготовке грядки. Вторая подкормка редиса проводится при появлении всходов. Третья подкормка рекомендуется при активном наращивании ботвы и корнеплода. Часто ее называют корректирующей – она позволяет устранить проблемы, появившиеся на стадии роста.Если при перекапывании грядок внести в грунт полноценный набор полезных веществ, удобрять культуру в продолжение всего периода вегетации уже не нужно.Практически для всех огородных культур рекомендуется использовать два вида удобрений — органические и минеральные. Важное условие — готовить питательные растворы строго по инструкции. Рассмотрим подробнее, когда и чем удобрять редиску.Чаще всего для подкормки редиса дачники используют селитру или мочевину. Вносить удобрения можно как при подготовке грядок, так и на стадии первых листиков. Если удобрять землю осенью, лучше использовать селитру: она быстро растворяется и не вымывается водой. Весной рекомендуется вносить мочевину, так как она эффективно работает только в хорошо прогретом грунте.При повторной посадке, которая проводится летом, также не обойтись без азотных удобрений, хотя вносить их лучше в комплексе с суперфосфатом. Важно соблюдать нормы при внесении азота — 15 г селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м.Не рекомендуется просто разбрасывать гранулы или смешивать их с семенами. Чтобы удобрения не вступили в реакцию с кислородом, что приведет к потере азота, необходимо сразу же после внесения подкормки перекопать грядки.Калийные удобрения рекомендуется применять при появлении нескольких листиков. Для налива плодов и чтобы редиска округлилась, на 1 кв. м понадобится 10–15 г калийной смеси.Фосфорные удобрения можно вносить на любой стадии роста или при подготовке грунта. Для подкормки редиса в открытом грунте понадобится 20 г препарата на 1 кв. м. При перекапывании количество смеси можно увеличить в два раза.В качестве подкормки для редиски в открытом грунте также можно использовать готовые органические удобрения. Они имеют преимущество перед минеральными подкормками: в их составе содержится полный комплект необходимых для роста овоща веществ (калия, цинка, азота, железа). Компоненты, входящие в состав органических удобрений, имеют натуральное происхождение и быстро усваиваются редиской.Прежде чем подкормить редиску органическими средствами, рекомендуем изучить нормы использования. Не нужно экспериментировать, в инструкции указано оптимальное количество подкормки, необходимое для быстрого роста и активного наращивания корнеплода.Вместе минеральными удобрениями рекомендуется использовать домашние средства. Применять приготовленные своими руками составы можно как на открытых грядках, так и в теплице.Если под рукой не нашлось калийно-фосфорных удобрений, заменить их можно обычной древесной золой. Перед перекапыванием почвы требуется внести до 500 г золы на 1 кв. м. Если редиска плохо растет и не образует корнеплод, необходимо повторно применить золу, но уже в виде раствора.Приготовление рабочего раствора:Залить древесную золу (200 г) крутым кипятком (5 л).Настоять средство сутки.Перед применением развести водой в пропорции 1:1.По количеству питательных веществ такие средства значительно уступают минеральным удобрениям или даже золе, но есть у них и преимущество — витамины и ферменты в составе.Приготовить травяное удобрение для редиса просто:Измельчить сорняки, крапиву, сложить в емкость для брожения, заполнив ее наполовину.Залить доверху водой.Оставить бродить под прямыми солнечными лучами.Перед применением приготовить раствор: на ведро воды добавлять 1–1,5 л настоя.Чем подкормить редиску для активного наращивания корнеплодов? Отлично отзывается эта культура на внесение птичьего помета.Чаще всего на основе помета готовят следующий раствор:Смешать ведро воды и 1 кг помета.Настоять в продолжение недели, периодически помешивать.Развести с водой в пропорциях 1:10.На 1 кв. м рекомендуется вносить ведро настоя.Чем подкормить редиску для быстрого роста корнеплода? Отлично зарекомендовала себя дрожжевая настойка. В ведре воды растворить 100 г дрожжей, хорошо перемешать. Обязательно настоять сутки.Вносить дрожжевой настой можно как под корень, так и по листу. Нормы расхода такие же, как и для других народных средств.Растущие в теплице растения более деликатные и даже на щадящие растворы могут отозваться ожогом. Поэтому при подкормке редиса, растущего в закрытом грунте, рекомендуется соблюдать ряд правил.проводить подкормку в пасмурную погоду;не удобрять сухой грунт.Если сразу после сбора урожая редиски запланировано повторное выращивание этой культуры, обязательно использовать комплексные удобрения. Количество подкормок при этом можно увеличить.Удобрение для редиски в открытом грунте просто необходимо. Хитрости успешного выращивания культуры:следить, как развиваются растения, и если при перекапывании вносилось недостаточное количество питательной смеси, проводить повторную подкормку редиски в открытом грунте после всходов;перед сбором урожая не злоупотреблять удобрениями — плоды будут водянистыми и безвкусными.Успешно справиться с выращиванием редиски поможет грамотное использование удобрений. Своевременное внесение калийных, азотных, комплексных растворов — один из самых важных этапов в уходе за культурой, позволяющий выращивать крупные, сочные и здоровые корнеплоды.