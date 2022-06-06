15 стран, куда не нужно переезжать представителю ЛГБТ-сообщества

Если вы живете в развитой стране, вам крупно повезло. Но и там еще есть над чем работать: социальная стигматизация, глубоко укоренившаяся ненависть и нетерпимость, низкий уровень культуры и обычный нацизм. До сих пор, в 21 веке, на Земле существуют страны, где геев убивают — вот список этих стран.
15. Пакистан
На сегодняшний день из 260 стран мира в 76 (в некоторых источниках – в 60) уголовно преследуется гомосексуальность. И в семи из них предусмотрена смертная казнь — все они относятся к так называемым странам третьего мира. Цивилизованные страны идут по иному пути, предоставляя людям равные права, вне зависимости от их сексуальной ориентации.
В Пакистане узаконено пожизненное заключение за однополые отношения, которые по законам шариата считаются преступными (с 1990 года). Крупнейшая исламская пакистанская партия «Джамаат-И-Ислами» не раз высказывалась о ЛГБТ-людях как об отбросах общества. Но не все так безнадежно, в последние годы в Пакистане многое меняется. В 2009 году принят закон, защищающий трансгендерность, и в целом власти стали смотреть на многое «сквозь пальцы», более подробно — здесь https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Pakistan.
14. Мавритания
Никогда не слышали о Мавритании? Эта страна официально называется Исламской Республикой Мавритании, находится в северо-западной части Африки, на границе Мали и Алжира.
Мавритания — одна из 76 стран мира, где гомосексуальные отношения являются уголовным преступлением и одной из семи стран мира, в которых добровольные гомосексуальные контакты между взрослыми могут наказываться смертной казнью. Для совершеннолетних мусульман предусмотрено наказание в виде смертной казни через побивание камнями за совершение «непристойного или противоестественного действия» по отношению к лицу своего пола.
Однако, информации о количестве таких казней нет. И в анкете Совета по правам человека ООН делегация Мавритании в 2011 указала, что «как смертная казнь, так и телесные наказания никогда не применялись на практике. Законы ислама и уголовное законодательство допускают другие меры наказания».
13. Малайзия
Государственная религия Малайзии – ислам со всеми вытекающими запретами; согласно конституции, всех этнических малазийцев при рождении признают мусульманами. Здесь геев могут отправить за решетку на срок до 20 лет. Исламская «комиссия по морали в кино» официально заявляет, что гей-персонаж может появиться на экране только в двух случаях: он должен либо умереть, либо перевоспитаться в натурала. Впрочем, несмотря на все законы и запреты, геи в Кукла-Лумпуре есть, но им приходится непросто.
Правительство Малайзии пообещало сделать все возможное, чтобы обеспечивать соблюдение прав человека, но только в рамках исламской религии. По словам премьера Малайзии Наджиба Разака, исламская страна не может защищать такие экстремальны разновидности западных ценностей, как права сексуальных меньшинств. «Даже если мы не можем на международном уровне соблюдать права человека, мы обязаны соблюдать их в исламском контексте», — заявил премьер-министр. Логичным ответом на это было бы попросить Малайзию выйти из ООН.
Гомосексуальность в исламе является запретной (харам). Основанием для подобного решения служит сура из Корана о народе Лута (Содом и Гоморра), а также слова пророка Мохаммеда о наказании в виде смертной казни за гомосексуальные отношения. Но в исламе отсутствует целостная концепция гомосексуальности, и прежде всего, безусловно запретным в исламе является анальный секс, независимо от того, какую природу он имеет — гомо- или гетеро-сексуальную.
Полный абсурд: приговор о виновности в гомосексуальной связи будет вынесен судом, если четверо (!) благочестивых мужчин (Св. Коран, 24:13) засвидетельствуют, что лично видели процесс проникновения. Если они подтвердят это, то совершивший подвергается смертной казни через забивание камнями (раджм). В случае появления у судей даже незначительных сомнений, казнь и уголовное преследование отменяются. На территориях, контролируемых «Исламским государством», признанных виновными в гомосексуальных отношениях местные суды приговаривают к смерти, чаще всего их сбрасывают с высотных зданий.
12. Афганистан
Афганистан — воплощение строгой гетеросексуальной культуры. Здесь однополая связь может закончиться казнью или смертельной расправой прямо на месте, без суда и следствия, и никаких 4 свидетелей не потребуется. При этом старикам разрешено заниматься сексом с девятилетними мальчиками и женщинами любого возраста. В то время как в районах, контролируемых правительством Карзая, за гомосексуализм больше не казнят, за пределами этих территорий геев убивают. Но как и в любой части мира, в Афганистане тоже случаются гомосексуальные отношения, только здесь предпочитают их игнорировать или высмеивать. Талибы убивали тех, кого заставали на месте преступления, забрасывая камнями. Женская гомосексуальность (как и просто открытая сексуальность) вообще здесь немыслима.
Есть мнение, что в Афганистане чуть ли не половина мужского населения предпочитает…не женщин. Для западных людей может показаться странным, что общество, в котором так подавляется сексуальность, характеризует повышенная гомосексуальная активность. Однако профессор психиатрии Колумбийского университета Джастин Ричардсон считает, что ограничения, налагаемые на сексуальные отношения с женщинами, и приводят к тому, что гомосексуальное поведение становится превалирующим.
«В некоторых мусульманских обществах запрет на добрачный гетеросексуальный половой акт имеет очень большой вес, он сильнее, чем запрет на секс между мужчинами. В этих обществах можно обнаружить мужчин занимающихся сексом с другими мужчинами не потому, что им это очень нравится, а потому, что они находят это наиболее привлекательным из тех ограниченных возможностей, которые им доступны», – говорит Ричардсон. То есть секс между мужчинами можно рассматривать, как обратную сторону изоляции женщин. Пуштуны, составляющие большинство населения Кандагара, отличаются от основных этнических групп Афганистана наибольшей религиозной консервативностью. Вероятно поэтому именно среди пуштунов наиболее распространены гомосексуальные отношения. Что же тогда такое, эта их строгая религиозность, как не ханжество, двойные стандарты и лицемерие?
11. Объединенные Арабские Эмираты
В Эмиратах запрещены любые открытые проявления сексуальности, даже для женатых традиционных пар, а во время Рамадана все запреты становятся еще строже. Но, кажется, это еще одна страна-лицемер: ОАЭ славятся по всему миру своими «закрытыми» гей-клубами и подпольными гей-вечеринками. Больше инфы здесь https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_the_United_Arab_Emirates
В теории, в Объединенных Арабских Эмиратах человек может быть арестован и задержан просто за то, что он гей. Не важно, был ли он пойман с поличным или нет. Если вы являетесь гражданином ОАЭ, вы можете быть преданы смерти за то, что вы гей. Для туристов наказание менее сурово: депортация, штраф, пара дней за решеткой. Для справки: тут примерно такие же наказания и для неженатых пар, которые осмелились «разделить ложе». Как именно в 5-звездочных отелях Дубай проверяют, женаты ли пары, нам неизвестно. Но незаконными являются любые контакты, выходящие за рамки брака, применяются нормы шариата.
10. Гамбия
Вот уж не ожидали мы от милой маленькой Гамбии такой дикости! За нетрадиционный секс в Гамбии предусмотрено пожизненное заключение. Но мы еще больше удивились, когда прочли заголовки 2015 года вроде «президент Гамбии пообещал лично «резать глотки» представителям секс-меньшинств».
Яхья Джамме правит бедной западноафриканской страной уже более 20 лет, правит не слишком успешно, на Западе его считают одним из самых жестоких диктаторов. США и Евросоюз прекратили оказывать финансовую помощь Гамбии из-за постоянных нарушений прав человека и подобных диких заявлений.
Президент называет себя «шейхом-профессором» и известен своей непримиримой борьбой с гомосексуализмом. Постойте, а не об этом ли профессоре ходили разные пикантные слухи?..Да, уж больно он громко кричит о своей ненависти к геям. Страшно напоминает некоторых отечественных депутатов-гееборцев.
9. Йемен
В Йемене геев ждет наказание плетьми либо смертная казнь, признается уголовная ответственность за гомосексуальные контакты между мужчинами и за лесбиянство. Несовершеннолетним, уличенным в однополой связи, здесь грозит наказание в виде 74 ударов плетью (если только они вступили в такую связь по собственному желанию).
Некоторые страны Персидского залива собираются ввести у себя «гей-тест» для всех, кто пересекает их границы. Для въезжающих граждан предлагается ввести медицинскую проверку на определение сексуальной ориентации. Врачи примут «более строгие меры, чтобы выявлять геев, которым впоследствии будет отказано во въезде в Кувейт и другие государства, входящие в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. В него помимо Кувейта входят Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Миндкар не уточнил, какие процедуры придется пройти въезжающим в эти страны гражданам. Так что пока неясно, каким образом медики будут выявлять представителей секс-меньшинств. Правозащитники уже высказали свое возмущение этими нововведениями.
8. Нигерия
Если у вас создалось впечатление, что гомофобные законы распространены, в основном, на Ближнем Востоке, то это не совсем так. Такие страны есть и в Африке, где также ввели уголовную ответственность за гомосексуализм. Возьмем, например, Нигерию, где гею грозит до 14 лет за решеткой, просто за то, что он гей. В феврале 2016 года президент Нигерии Гудлак Джонатан подписал анти-ЛГБТ законопроект, который ставит вне закона все однополые отношения. Нарушение этого закона может привести к более чем десяти годам тюремного заключения. Страны, лояльные к ЛГБТ, в основном западные, пытались повлиять на президента Нигерии и убедить его изменить свое мнение, но безрезультатно. Гомосексуалы в этой африканской стране вынуждены жить в глубоком подполье и в атмосфере сильного страха.
Нигерия — возможно, самое гомофобное место на Земле. На вопрос, должен ли гомосексуализм быть принят обществом, 98% опрошенных ответили «нет». Эта глубокая ненависть особенно укоренилась в северных районах страны, где население живёт по законам шариата — здесь гомосексуализм карается смертью. На христианском юге ситуация не намного лучше.
7. Уганда
В Уганде принят дикий правовой акт под названием «Закон о борьбе с гомосексуализмом», который был инициирован и разработан Дэвидом Бахати. Он разжигает ненависть и нетерпимость по отношению к геям и ЛГБТ-сообществу, его называют законопроектом «убей гея» — теперь за гомосексуализм полагается смертная казнь. Получается, в Уганде власти настолько сильно обеспокоены, что и как граждане делают в своих постелях, что готовы убивать их.
Если гражданин Уганды займется сексом с человеком одного с ним пола, то он рискует (в лучшем случае) провести следующие 14 лет своей жизни в одной из самых ужасных тюрем на Земле. Случалось, что из Уганды высылали за строчку в песне или пьесе с упоминанием или намеком на гомосексуализм. Полиция унижает геев всеми доступными ей способами. Борцы за права ЛГБТ повседневно сталкиваются с преследованиями со стороны государства, а газеты открыто публикуют имена и адреса геев наряду с прямым подстрекательством к линчеванию.
6. Ирак
В Ираке государство не одобряет убийство геев. На деле, группы боевиков в этой стране начали свои собственные кампании по распространению ненависти и нетерпимости к ЛГБТ сообществу. Они охотятся за гомосексуалистами, подвергают их пыткам и убивают. Они также убивают людей, которые «показались» им геями или которые не выглядят «достаточно мужественными». Эти группы состоят из гражданских лиц, и они не запрещены иракским правительством. Чиновники не спешат решать вопрос, и все больше и больше геев калечат и убивают. Багдад — горячая точка, откуда эти настроения вскоре распространились на другие города по всему Ираку. Многие из стран-соседей Ирака также поддерживают законы, направленные против ЛГБТ. Широко распространен страх среди мужчин в Ираке — не дай Аллах выглядеть ухоженным и женственным, могут принять за гея и грохнуть по ошибке. Аккуратней там, если поедете.
5. Судан
Законы шариата, которые составляют основу государственности этого североафриканского государства, строго запрещают любые проявления гомосексуальности и трансгендерности, как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, предусмотрено наказание для мужчин за переодевание в женскую одежду (30 ударов плетью и крупный штраф). Если суд докажет, что гомосексуальная связь имела место, то наказание будет значительно серьезнее – тюремный срок или смертная казнь. Правительства многих стран призывают не ездить в эту страну.
4. Иран
Быть геем в Иране — опасно для жизни. Если кто-нибудь узнает, что вы гей или что вы поддерживаете права ЛГБТ, вас выдадут властям. После чего вас ждет мрачная судьба. Иран является одной из немногих стран в мире, которые до сих пор наказывает смертью за гомосексуальную ориентацию. Ислам, шариат, харам…вот это все. Это настоящий ад для гомосексуалистов. В отдалённых районах страны представителей ЛГБТ бьют кнутами, пытают, насилуют и казнят с шокирующей регулярностью. Ирану предстоит ещё пройти долгий путь, чтобы научиться ценить человеческую жизнь и уважать личные свободы граждан, не заглядывая в их постели.
3. Катар
Что, не знаете где это? Катар — крошечная страна на берегу Персидского залива, полуостров расположен на северо-западе от Объединенных Арабских Эмиратов. Это еще одна страна, убивающая геев. Так что Россия — не единственная страна с законами против геев, есть на кого равняться! Но там есть хотя бы оправдание в виде шариата, чем же объяснить отечественную волну гомофобии…будет с чем повозиться антропологам-социологам. Законы шариата, кстати, применяются только по отношению к мусульманам. Они предусматривают смертную казнь за гомосексуальный акт, совершенный состоящим в браке человеком, а также наказание плетью за гомосексуальный акт, совершенный не состоящими в браке индивидами. Законы Катара, направленные против гомосексуалистов, подверглись более основательной проверке мировым сообществом, поскольку Катар (как и Россия) готовится к тому, чтобы провести у себя Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Катарские законы рассматривают гомосексуальность как уголовное преступление, наказание за которое может доходить до семи лет тюремного заключения (или пожизненный срок, если одному из обвиняемых меньше 16 лет).
2. Сомали
Сомали — довольно страшное место. Мы слышали сообщения о людях, захваченных в качестве заложников сомалийскими пиратами. Добавим в список ужасов анти-гейский закон этой страны. В начале 2016 года одна сомалийская женщина 22 лет была выслана за рубеж из-за того, что ее признали лесбиянкой. Она живет под чужим именем, для своей семьи она будто умерла — абсолютный изгой навсегда.
Объединенные Нации в последние годы с обновленной энергией вступили в борьбу за права ЛГБТ под руководством генерального секретаря этой организации Пан Ги Муна, который является решительным сторонником равенства и противником дискриминации. «Все люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах», -сказал он. До Сомали эти слова пока не дошли.
1. Саудовская Аравия
Наказание за однополые отношения — смертная казнь. В 2000 году трех человек публично обезглавили мечом за содомию. Этот средневековый кошмар вызвал волну протестов по всему миру (скорее, по Европе и Америке), но единственным результатом стало внесение Саудовской Аравии с список стран, куда гомосексуалистам не советуют ехать в отпуск или по работе.
Правящая верхушка этой страны отличается абсолютным наплевательством на свои законы. Широко известна история принца Саудовской Аравии, который в 2010 году был приговорен в Лондоне к пожизненному заключению за убийство своего слуги. Британские судьи приговорили 34-летнего принца Сауда бен Абдулазиза бен Насир аль-Сауда, кузена короля Абдуллы, к пожизненному лишению свободы, по сообщению CNN. Попытаться добиться условно-досрочного освобождения он сможет только через 20 лет. Британские СМИ также писали, что в случае, если аль-Сауду удастся вернуться на родину, там ему грозит смертная казнь — за гомосексуализм. 32-летний слуга принца Бандар Абдулазиз умер в номере «люкс» престижного отеля Landmark Hotel в центре Лондона, где жил вместе с хозяином. Специалисты, осматривавшие труп, обнаружили, что у слуги произошло кровоизлияние в мозг, была сломана гортань и ребра, на животе были огромные кровоподтеки, а на лице, ушах и руках следы укусов. Укусы, как заявлял прокурор, говорят «о сексуальном подтексте» отношений аль-Сауда со своим помощником. Обслуга отеля рассказала следователям, что принц вел роскошный образ жизни и заказывал мужской эскорт. Показания, в частности, давал массажист-гей, который бывал в номере у принца.
В общем, это все, что мы могли вам рассказать по заявленной теме. Уровень гомофобии среди россиян крайне высок — более 70% населения нашей страны считают гомосексуализм неприемлемым, однако социологи, психологи и другие специалисты уверяют, что дискриминация сама по себе гораздо опаснее проявлений сексуальной свободы. Каждый гомофобный комментарий — порождает еще больший поток ненависти. А ненависть рождает насилие. Любая дискриминация — это фашизм, и любая дискриминация неизменно ведёт к насилию.
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