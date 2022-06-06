15 стран, куда не нужно переезжать представителю ЛГБТ-сообщества

Если вы живете в развитой стране, вам крупно повезло. Но и там еще есть над чем работать: социальная стигматизация, глубоко укоренившаяся ненависть и нетерпимость, низкий уровень культуры и обычный нацизм. До сих пор, в 21 веке, на Земле существуют страны, где геев убивают — вот список этих стран.



15. Пакистан

14. Мавритания

13. Малайзия

12. Афганистан

11. Объединенные Арабские Эмираты

10. Гамбия

9. Йемен

8. Нигерия

7. Уганда

6. Ирак

5. Судан

4. Иран

3. Катар

2. Сомали

1. Саудовская Аравия