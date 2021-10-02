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Самые странные фобии

Многие наши страхи бывают оправданными и даже полезными, а без некоторых нам было бы и вовсе не выжить. Но есть и такие, что вызывают только недоумение и улыбку – начиная от боязни мыльных пузырей и заканчивая боязнью бабочек

Боязнь открытых дверей, ведущих в гардеробную комнату

Самые странные фобии

Оказывается, для такой фобии есть специальное название – аучлоклаустрофобия.

Страх спать в темноте


Самые странные фобии

Никтофобией (боязнью темноты), согласно результатам нескольких исследований, страдает значительно больше взрослых, чем можно было бы ожидать.

Боязнь входить в непрозрачную, мутную воду


Самые странные фобии

По правде говоря эта боязнь, для которой даже нет специального названия – довольно полезная вещь и попала в этот список не совсем справедливо. Зачем входить в мутную воду, в которой непонятно что или даже кто может скрываться?

Боязнь зубных врачей


Самые странные фобии

У этого популярного страха тоже нет специального названия.

Боязнь бабочек


Самые странные фобии

В то время как большинство людей с пониманием относится к арахнофобии (боязни пауков), лепидоптерофобия (боязнь бабочек) вызывает, в основном, только недоумение и улыбку.

Боязнь пожарных лестниц


Самые странные фобии

Этот страх, по всей видимости – родственник боязни высоты.

Страх стоять на стеклянном полу


Самые странные фобии

Ещё одна фобия, напрямую связанная с акрофобией (боязнью высоты).

Боязнь женщин


Самые странные фобии

Иррациональный страх перед женщинами называется гинекофобия, а ужас, который охватывает при виде мужчины — андрофобия

Боязнь первого этажа


Самые странные фобии

На самом деле, жить на первом этаже боятся люди с несколькими разными фобиями, начиная от клаустрофобии (которые боятся оказаться погребёнными под обломками, если здание упадёт), до агорафобии (боязнь проходящих мимо людей).

Боязнь пурпурного цвета


Самые странные фобии

Если кто-то из ваших друзей панически боится пурпурного цвета, скажите ему, что он не одинок. Эта фобия называется порфирофобия.

Боязнь акул и китов


Самые странные фобии

В принципе, обычный страх перед акулами необоснованным назвать сложно. А вот если он так силён, что не позволяет вам и близко подойти к морю – с этим уже надо что-то делать.

Страх оказаться вне зоны действия мобильной сети


Самые странные фобии

Да, это серьёзная фобия и у неё есть серьёзное название — номофобия

Боязнь душа


Самые странные фобии

Аблутофобия — одна из самых негигиеничных фобий, она запросто может стоить человеку пары-тройки друзей с хорошим обонянием.

Боязнь тараканов


Самые странные фобии

Страдающим катсаридафобией страх перед тараканами кажется вполне оправданным, и мы не собираемся с ними спорить – эти маленькие монстры умудрялись выживать практически в любой глобальной катастрофе с начала времён. Это действительно пугает.

Страх спускаться по лестнице


Самые странные фобии

Ещё один страх, родственный боязни высоты. Страдающим этой фобией приходится рассчитывать на лифты (если они не страдают ещё и клаустрофобией). Ну, или можно наловчиться спускаться задом наперёд.

Боязнь мыльных пузырей


Самые странные фобии

Страдающим эбуллиофобией, вероятно, несладко приходится ещё и из-за насмешек окружающих.

Страх, что из унитаза вылезет огромная крыса


Самые странные фобии

Официального имени эта фобия пока не удостоилась, однако достаточно забить в поисковик что-то вроде «страх крысы в туалете», чтобы понять, что она – совсем не редкость.

Страх открытых пространств и толпы


Самые странные фобии

Боязнь больших открытых пространств и толпы называется агорафобией.

Боязнь проходить или проезжать под мостом


Самые странные фобии

Гефирофобия – безотчётный страх, связанный с мостами.

Страх смерти


Самые странные фобии

Можно подумать, что уж этот страх никак не может быть безосновательным. Но если принять мысль, что смерть – неизбежная часть жизни, то будет гораздо легче осознать, что не стоит тратить бесценное время на страхи по этому поводу.

Страх спонтанного самовозгорания


Самые странные фобии

Это, пожалуй, один из наиболее безосновательных страхов в нашем списке, поскольку не существует ни одного доказанного случая самовозгорания человека в истории.

Страх, что кто-то услышит ваши мысли


Самые странные фобии

Звучит как сюжет научно-фантастического фильма, но некоторые люди и правда этого боятся.

Боязнь физического обезображивания


Самые странные фобии

Для профессиональных боксёров, футболистов или циркачей этот страх, может, и вполне оправдан. Для остальных это просто фобия.

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