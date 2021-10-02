Самые странные фобии

Многие наши страхи бывают оправданными и даже полезными, а без некоторых нам было бы и вовсе не выжить. Но есть и такие, что вызывают только недоумение и улыбку – начиная от боязни мыльных пузырей и заканчивая боязнью бабочек
Боязнь открытых дверей, ведущих в гардеробную комнату
Оказывается, для такой фобии есть специальное название – аучлоклаустрофобия.
Страх спать в темноте
Никтофобией (боязнью темноты), согласно результатам нескольких исследований, страдает значительно больше взрослых, чем можно было бы ожидать.
Боязнь входить в непрозрачную, мутную воду
По правде говоря эта боязнь, для которой даже нет специального названия – довольно полезная вещь и попала в этот список не совсем справедливо. Зачем входить в мутную воду, в которой непонятно что или даже кто может скрываться?
Боязнь зубных врачей
У этого популярного страха тоже нет специального названия.
Боязнь бабочек
В то время как большинство людей с пониманием относится к арахнофобии (боязни пауков), лепидоптерофобия (боязнь бабочек) вызывает, в основном, только недоумение и улыбку.
Боязнь пожарных лестниц
Этот страх, по всей видимости – родственник боязни высоты.
Страх стоять на стеклянном полу
Ещё одна фобия, напрямую связанная с акрофобией (боязнью высоты).
Боязнь женщин
Иррациональный страх перед женщинами называется гинекофобия, а ужас, который охватывает при виде мужчины — андрофобия
Боязнь первого этажа
На самом деле, жить на первом этаже боятся люди с несколькими разными фобиями, начиная от клаустрофобии (которые боятся оказаться погребёнными под обломками, если здание упадёт), до агорафобии (боязнь проходящих мимо людей).
Боязнь пурпурного цвета
Если кто-то из ваших друзей панически боится пурпурного цвета, скажите ему, что он не одинок. Эта фобия называется порфирофобия.
Боязнь акул и китов
В принципе, обычный страх перед акулами необоснованным назвать сложно. А вот если он так силён, что не позволяет вам и близко подойти к морю – с этим уже надо что-то делать.
Страх оказаться вне зоны действия мобильной сети
Да, это серьёзная фобия и у неё есть серьёзное название — номофобия
Боязнь душа
Аблутофобия — одна из самых негигиеничных фобий, она запросто может стоить человеку пары-тройки друзей с хорошим обонянием.
Боязнь тараканов
Страдающим катсаридафобией страх перед тараканами кажется вполне оправданным, и мы не собираемся с ними спорить – эти маленькие монстры умудрялись выживать практически в любой глобальной катастрофе с начала времён. Это действительно пугает.
Страх спускаться по лестнице
Ещё один страх, родственный боязни высоты. Страдающим этой фобией приходится рассчитывать на лифты (если они не страдают ещё и клаустрофобией). Ну, или можно наловчиться спускаться задом наперёд.
Боязнь мыльных пузырей
Страдающим эбуллиофобией, вероятно, несладко приходится ещё и из-за насмешек окружающих.
Страх, что из унитаза вылезет огромная крыса
Официального имени эта фобия пока не удостоилась, однако достаточно забить в поисковик что-то вроде «страх крысы в туалете», чтобы понять, что она – совсем не редкость.
Страх открытых пространств и толпы
Боязнь больших открытых пространств и толпы называется агорафобией.
Боязнь проходить или проезжать под мостом
Гефирофобия – безотчётный страх, связанный с мостами.
Страх смерти
Можно подумать, что уж этот страх никак не может быть безосновательным. Но если принять мысль, что смерть – неизбежная часть жизни, то будет гораздо легче осознать, что не стоит тратить бесценное время на страхи по этому поводу.
Страх спонтанного самовозгорания
Это, пожалуй, один из наиболее безосновательных страхов в нашем списке, поскольку не существует ни одного доказанного случая самовозгорания человека в истории.
Страх, что кто-то услышит ваши мысли
Звучит как сюжет научно-фантастического фильма, но некоторые люди и правда этого боятся.
Боязнь физического обезображивания
Для профессиональных боксёров, футболистов или циркачей этот страх, может, и вполне оправдан. Для остальных это просто фобия.
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