Самые странные фобии

Многие наши страхи бывают оправданными и даже полезными, а без некоторых нам было бы и вовсе не выжить. Но есть и такие, что вызывают только недоумение и улыбку – начиная от боязни мыльных пузырей и заканчивая боязнью бабочек



Боязнь открытых дверей, ведущих в гардеробную комнату







Оказывается, для такой фобии есть специальное название – аучлоклаустрофобия.



Страх спать в темноте

Боязнь входить в непрозрачную, мутную воду

Боязнь зубных врачей

Боязнь бабочек

Боязнь пожарных лестниц

Страх стоять на стеклянном полу

Боязнь женщин

Боязнь первого этажа

Боязнь пурпурного цвета

Боязнь акул и китов

Страх оказаться вне зоны действия мобильной сети

Боязнь душа

Боязнь тараканов

Страх спускаться по лестнице

Боязнь мыльных пузырей

Страх, что из унитаза вылезет огромная крыса

Страх открытых пространств и толпы

Боязнь проходить или проезжать под мостом

Страх смерти

Страх спонтанного самовозгорания

Страх, что кто-то услышит ваши мысли

Боязнь физического обезображивания