5 продуктов, которые помогут снять повышенную тревожность

Двадцать первый век можно величать веком повышенного стресса хотя бы просто потому, что нам приходится переваривать огромное количество информации каждый день из-за диджитализации. Материал расскажет о пяти продуктах, обладающих природными свойствами, которые помогут понизить тревожность.
1. Авокадо
Этот жирный плод богат магнием. Данный микроэлемент помогает в борьбе со стрессом. Попробуйте включить этот продукт в постоянное меню и употреблять хотя бы несколько раз в день. Отличным вариантом станет бутерброд из тонкого слайса цельнозернового хлеба, тонкого слоя масла жирностью 82% и густого слоя мякоти авокадо. Суперфуд и источник энергии.
2. Лосось
Природный антидепрессант. / Фото: tako-sushi-pizza.ru
Красная рыба богата омега-3 и витамином Д. И то, и другое – природные антидепрессанты. Особенно важно употреблять лосось зимой, когда мало солнечного света. И самое главное: животные жиры. Человек по своему биологическому виду – хищник. Поэтому для нас очень важно употреблять нашу видовую пищу. Когда кот съедает мышь – он счастлив. То же и с нами. Зато нам не нужно заниматься ловле – мы просто идём в супермаркет.
3. Тёмный шоколад
Природный антидепрессант. / Фото: pinterest.com
Давно клинически доказано, что тёмный шоколад понижает кортизол (гормон стресса), особенно у женщин. Чтобы стрессопонижающее свойство тёмного шоколада сработало лучше, нужно не жевать и глотать, а долго рассасывать кусочек во рту. Кстати, именно о тёмном шоколаде давно ходят баталии с ЗОЖниками, которые выражаются примерно так: «Как могут у меня выработаться те самые эндорфины, если шоколад горький для меня!
4. Свекла
Природный антидепрессант. / Фото: magazin-naturalist.ru
Ещё один рекордсмен по содержанию магния. Правда, у свеклы высокий гликемический индекс, поэтому лучше съесть её с чем-то очень «клетчаточным», чтобы сахар не «скакнул». Например, орехи... А заодно плавно переходим к следующему пункту!
5. Грецкие орехи
Природный антидепрессант. / Фото: pinterest.com
Регулярное употребление грецких орехов, как показали клинические исследования, помогает улучшить качество сна и разнообразить микрофлору кишечника. Было бы хорошо съедать 20 граммов орехов в день. Природный антидепрессант.
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