Дайверы нашли судно, затонувшее 90 лет назад, на котором сохранилось всё, даже автомобиль Chevrolet

Затонувшее судно Manasoo.
Судно под названием Macassa, которое построили в Шотландии в 1888 году провел 39 лет в Канаде, после чего его продали и переименовали в Manasoo. Согласно поверьям моряков, переименовывать судно — к беде. И действительно, и года не прошло, а судно утонуло, забрав с собой 16 жизней.
В течение 90 лет никто точно не знал место потопления. Было известно, что при продаже судна в начале 1928 году, его переместили из озера Онтарио в озеро Гурон, переименовали, и в сентябре того же года оно просто не вернулось на берег.
Manasoo считался *проклятым* из-за того, что его имя было сменено после продажи.
На деле пока не удалось установить, что именно послужило причиной потопления. В тот день, 14 сентября 1928 года Manasoo попало в сильный шторм, и капитан направился, судя по всему, к ближайшему берег — им оказался остров Гриффит. Однако увы, они так и не достигли суши.
И вот в этом году группа дайверов-кладоискателей наконец-то нашли Manasoo недалеко от острова Гриффит на глубине 60 метров. Увы, за это время все останки людей и животных полностью исчезли, зато, к примеру, дайверы обнаружили на борту автомобиль Chevrolet Coupe 1927 года выпуска. Автомобиль весь покрыт ракушками, но, в общей сложности, находится в довольно неплохом состоянии, учитывая время, проведенное под водой.
Судно Manasoo.
Manasoo находится на дне озера точно в том же положении, в котором оно затонуло — его корма разрушена, в то время как остальные части судна остались целыми. Можно даже увидеть оставшиеся спасательные шлюпки, которыми не успели воспользоваться.
Затонувшее судно на дне озера в Канаде.
Трагедия произошла ночью, все происходило очень быстро. Судно наклонилось в сторону кормы так, что стало понятно, что в нормальное положение оно не вернется. Однако спасательные шлюпки находились в носовой части и добраться до них не было возможности. Поэтому люди стали прыгать с борта прямо в воду.
Сохранившийся автомобиль на борту затонувшего судна.
В ту ночь погибло 16 человек. Кто-то не умел плавать, кого-то затянуло под воду вслед за тонущим судном. Однако были также и выжившие. Ими оказались пять членов экипажа и один пассажир — Дональд Валлас, владелец скота и автомобиля, который тогда перевозился на борту. Они держались на воде, пока Manasoo полностью не ушел под воду, и после этого направились на свет маяка на острове. В это время один из выживших случайно наткнулся в темноте на деревянную шлюпку, которую, видимо, кто-то все-таки успел отвязать.
Manasoo провел под водой 90 лет, прежде чем его нашли.
В это время совсем рядом проходили другие судна и пассажирские пароходы, но никто из них даже не подозревал о трагедии, разворачивающейся у берегов острова. В темноте ночи и при отсутствии экстренной связи о том, что Manasoo затонуло узнали только когда один из пароходов подобрал выживших, которые к тому моменту уже 2,5 суток дрифтовали по озеру.
Дайверы обнаружили Manasoo 90 лет спустя после трагедии.
Днем солнце обжигало их кожу (почти все мужчины были только в нижнем белье, так как выскочили ночью из постели), а ночью замерзали от холода. На вторую ночь пошел сильный ливень с грозой, и лодка начала протекать. Теперь мужчины сидели по щиколотку в ледяной воде. На утро один из них потерял сознание и вскорости умер. Оставшиеся сняли с него одежду, распределили между собой и, произнеся небольшую речь, вытолкнули тело за борт. Его тело потом так и не нашли.
Спасательные шлюпки остались на судне.
Выживших спасли только в три часа дня третьего дня. На тот момент их уже осталось пятеро, все они были сильно обожжены солнцем, вплоть до кровавых волдырей, страдали от жажды и были сильно ослаблены. Всех их немедленно отправили в ближайшую больницу. После этого был объявлен поиск оставшихся пассажиров и членов экипажа, но, увы, больше никого найти не удалось.
Капитанская рубка.
Считается, что судно на момент трагедии и правда было исправным, а причиной потопления стало то, что груз из-за шторма сместился на сторону и перевернул Manasoo. Вероятность именно такой причины более чем возможна, учитывая что в тот раз Manasoo перевозило 116 коров, которые могли запаниковать во время непогоды.
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