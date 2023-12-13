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Дайверы нашли судно, затонувшее 90 лет назад, на котором сохранилось всё, даже автомобиль Chevrolet


Затонувшее судно Manasoo.

Затонувшее судно Manasoo.

Судно под названием Macassa, которое построили в Шотландии в 1888 году провел 39 лет в Канаде, после чего его продали и переименовали в Manasoo. Согласно поверьям моряков, переименовывать судно — к беде. И действительно, и года не прошло, а судно утонуло, забрав с собой 16 жизней.



В течение 90 лет никто точно не знал место потопления. Было известно, что при продаже судна в начале 1928 году, его переместили из озера Онтарио в озеро Гурон, переименовали, и в сентябре того же года оно просто не вернулось на берег.



Manasoo считался *проклятым* из-за того, что его имя было сменено после продажи.

Manasoo считался *проклятым* из-за того, что его имя было сменено после продажи.

 

На деле пока не удалось установить, что именно послужило причиной потопления. В тот день, 14 сентября 1928 года Manasoo попало в сильный шторм, и капитан направился, судя по всему, к ближайшему берег — им оказался остров Гриффит. Однако увы, они так и не достигли суши.

И вот в этом году группа дайверов-кладоискателей наконец-то нашли Manasoo недалеко от острова Гриффит на глубине 60 метров. Увы, за это время все останки людей и животных полностью исчезли, зато, к примеру, дайверы обнаружили на борту автомобиль Chevrolet Coupe 1927 года выпуска. Автомобиль весь покрыт ракушками, но, в общей сложности, находится в довольно неплохом состоянии, учитывая время, проведенное под водой.
Судно Manasoo.

Судно Manasoo.

 

Manasoo находится на дне озера точно в том же положении, в котором оно затонуло — его корма разрушена, в то время как остальные части судна остались целыми. Можно даже увидеть оставшиеся спасательные шлюпки, которыми не успели воспользоваться.
Затонувшее судно на дне озера в Канаде.

Затонувшее судно на дне озера в Канаде.

 

Трагедия произошла ночью, все происходило очень быстро. Судно наклонилось в сторону кормы так, что стало понятно, что в нормальное положение оно не вернется. Однако спасательные шлюпки находились в носовой части и добраться до них не было возможности. Поэтому люди стали прыгать с борта прямо в воду.
Сохранившийся автомобиль на борту затонувшего судна.

Сохранившийся автомобиль на борту затонувшего судна.

 

В ту ночь погибло 16 человек. Кто-то не умел плавать, кого-то затянуло под воду вслед за тонущим судном. Однако были также и выжившие. Ими оказались пять членов экипажа и один пассажир — Дональд Валлас, владелец скота и автомобиля, который тогда перевозился на борту. Они держались на воде, пока Manasoo полностью не ушел под воду, и после этого направились на свет маяка на острове. В это время один из выживших случайно наткнулся в темноте на деревянную шлюпку, которую, видимо, кто-то все-таки успел отвязать.
Manasoo провел под водой 90 лет, прежде чем его нашли.

Manasoo провел под водой 90 лет, прежде чем его нашли.

 

В это время совсем рядом проходили другие судна и пассажирские пароходы, но никто из них даже не подозревал о трагедии, разворачивающейся у берегов острова. В темноте ночи и при отсутствии экстренной связи о том, что Manasoo затонуло узнали только когда один из пароходов подобрал выживших, которые к тому моменту уже 2,5 суток дрифтовали по озеру.
Дайверы обнаружили Manasoo 90 лет спустя после трагедии.

Дайверы обнаружили Manasoo 90 лет спустя после трагедии.

 

Днем солнце обжигало их кожу (почти все мужчины были только в нижнем белье, так как выскочили ночью из постели), а ночью замерзали от холода. На вторую ночь пошел сильный ливень с грозой, и лодка начала протекать. Теперь мужчины сидели по щиколотку в ледяной воде. На утро один из них потерял сознание и вскорости умер. Оставшиеся сняли с него одежду, распределили между собой и, произнеся небольшую речь, вытолкнули тело за борт. Его тело потом так и не нашли.
Спасательные шлюпки остались на судне.

Спасательные шлюпки остались на судне.

 

Выживших спасли только в три часа дня третьего дня. На тот момент их уже осталось пятеро, все они были сильно обожжены солнцем, вплоть до кровавых волдырей, страдали от жажды и были сильно ослаблены. Всех их немедленно отправили в ближайшую больницу. После этого был объявлен поиск оставшихся пассажиров и членов экипажа, но, увы, больше никого найти не удалось.
Капитанская рубка.

Капитанская рубка.

 

Считается, что судно на момент трагедии и правда было исправным, а причиной потопления стало то, что груз из-за шторма сместился на сторону и перевернул Manasoo. Вероятность именно такой причины более чем возможна, учитывая что в тот раз Manasoo перевозило 116 коров, которые могли запаниковать во время непогоды.

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