Дайверы нашли судно, затонувшее 90 лет назад, на котором сохранилось всё, даже автомобиль Chevrolet

Затонувшее судно Manasoo.







Manasoo считался *проклятым* из-за того, что его имя было сменено после продажи.

Судно Manasoo.

Затонувшее судно на дне озера в Канаде.

Сохранившийся автомобиль на борту затонувшего судна.

Manasoo провел под водой 90 лет, прежде чем его нашли.

Дайверы обнаружили Manasoo 90 лет спустя после трагедии.

Спасательные шлюпки остались на судне.

Капитанская рубка.