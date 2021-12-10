Почему не стоит паниковать, если давление не 120 на 80

Так каким должно быть нормальное давление?

Без тонометра – никуда.

С легкой руки американцев 120 на 80 превратилось в «повышенное».

Цель реформы – заставить людей внимательнее следить за здоровьем и образом жизни.

Но не стоит забывать о том, что каждому возрасту – своя норма.