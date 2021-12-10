Почему не стоит паниковать, если давление не 120 на 80

Так каким должно быть нормальное давление?
С определенного возраста люди начинают мерять давление чаще, чем встречаться с друзьями и смотреть сериалы. И во всех своих недомоганиях винить два злополучных показателя. Да, с давлением шутки плохи. Но не стоит паниковать, если числа на тонометре не укладываются в 120 на 80. Вот, каким теперь должно быть «нормальное» давление.
Без тонометра – никуда.
36,6 и 120 на 80 – эти «волшебные» числа все мы знаем ещё с детства, как нормативы отменного здоровья. Но «норма» – понятие отнюдь не постоянное. Оно часто меняется, но не всегда в ту сторону, куда нам хотелось бы. К примеру, если раньше медики считали опасным показатель 140/90, то теперь планка «критического» давления сдвинулась.
С легкой руки американцев 120 на 80 превратилось в «повышенное».
В новом докладе Американской кардиологической ассоциации, представленном в ноябре 2017-го, опасный порог сдвинут до показателя 130/80. Именно такое давление будут считать признаком гипертонической болезни сердца. А знакомое всем с детства 120 на 80 из «нормального» вдруг превратилось в «повышенное».
Цель реформы – заставить людей внимательнее следить за здоровьем и образом жизни.
По словам врачей-авторов новых стандартов, снижение предельных показателей должно заставить людей раньше задуматься о своем образе жизни: перейти на более здоровое питание, сбросить лишний вес и отказаться от курения. А поводом для пересмотра стало возросшее число инфарктов в возрастной группе 30-50 лет.
Но не стоит забывать о том, что каждому возрасту – своя норма.
Новые нормы уже подхватили в ряде европейских стран. Последуют ли этому примеру наши врачи – вопрос времени. Но в любом случае советуют следить за давлением и не забывать об умеренной физнагрузке. А также напоминают, что почти мифические 120/80 – норма только для женщин 18-29 лет. Более точные показатели для своего возраста ищите в таблице выше. Во всяком случае, пока они не изменились.
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