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20 ретро фотографий о пляжном отдыхе в 1930-х годах


Развлечения отдыхающих на пляже.

Развлечения отдыхающих на пляже.

"Лето! Ах, лето!", - слова этой популярной эстрадной песни приходят на ум, когда видишь эти фотографии. Сегодня купальные костюмы того времени, доски для серфинга, больше похожие на байдарки, пляжные развлечения кажутся несколько странными. А ведь всё это было, было, было...

1. Венис Бич, Лос-Анжелес


Купальный сезон открыт.

Купальный сезон открыт.

 

2. Серферы на пляже


Доски для серфинга тогда больше были похожи на байдарки.

Доски для серфинга тогда больше были похожи на байдарки.

 

3. Кроличьи бега


Одно из развлечений на пляже в Калифорнии.

Одно из развлечений на пляже в Калифорнии.

 

4. Дорога к пляжу


Венис Бич, Лос-Анжелес, Калифорния.

Венис Бич, Лос-Анжелес, Калифорния.

 

5. Пляжные аниматоры


Небольшие постановки для отдыхающих.

Небольшие постановки для отдыхающих.

 

6. Игра с собакой на пляже


Когда вода еще холодная.

Когда вода еще холодная.

 

7. В ожидании большой волны


Серфингисты на досках.

Серфингисты на досках.

 

8. Замер мужского купального костюма


Дань уважения к законам скромности.

Дань уважения к законам скромности.

 

9. Волейбол на ходулях


Оригинальное развлечение на пляже Венис.

Оригинальное развлечение на пляже Венис.

 

10. Мама с ребенком на пляже


Время для принятия «солнечных ванн».

Время для принятия «солнечных ванн».

 

11. Танцы на пляже


Спонтанные танцы одаренных импровизаторов под джазовую музыку.

Спонтанные танцы одаренных импровизаторов под джазовую музыку.

 

12. Робот и женщины


Изобретатель завидует своему творению.

Изобретатель завидует своему творению.

 

13. Дети играют в песке


До начала купального сезона еще далеко.

До начала купального сезона еще далеко.

 

14. Девушки бегут по пляжу


Оригинальное памятное фото.

Оригинальное памятное фото.

 

15. Мужчины позируют для фотографа


Каждый в оригинальном костюме.

Каждый в оригинальном костюме.

 

16. Пляжный боулинг


В перерыве девушки позируют для фото на пляже Венис Бич.

В перерыве девушки позируют для фото на пляже Венис Бич.

 

17. Прогулка по набережной


Отдыхающие имели возможность прогуливаться по освещенному тротуару.

Отдыхающие имели возможность прогуливаться по освещенному тротуару.

 

18. Танцплощадка


Танцы под шум прибоя.

Танцы под шум прибоя.

 

19. Аккордеон на пляже


Музыка привлекла немало чаек.

Музыка привлекла немало чаек.

 

20. Забавные девушки на пляже


Ну как не подурачиться.

Ну как не подурачиться.


По материалу сайта vintag.es

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20 ретро фотографий о пляжном отдыхе в 1930-х годах

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20 ретро фотографий о пляжном отдыхе в 1930-х годахПодписаться на мой Instagram
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