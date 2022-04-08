20 ретро фотографий о пляжном отдыхе в 1930-х годах

Развлечения отдыхающих на пляже.

1. Венис Бич, Лос-Анжелес

Купальный сезон открыт.

2. Серферы на пляже

Доски для серфинга тогда больше были похожи на байдарки.

3. Кроличьи бега

Одно из развлечений на пляже в Калифорнии.

4. Дорога к пляжу

Венис Бич, Лос-Анжелес, Калифорния.

5. Пляжные аниматоры

Небольшие постановки для отдыхающих.

6. Игра с собакой на пляже

Когда вода еще холодная .

7. В ожидании большой волны

Серфингисты на досках.

8. Замер мужского купального костюма

Дань уважения к законам скромности.

9. Волейбол на ходулях

Оригинальное развлечение на пляже Венис.

10. Мама с ребенком на пляже

Время для принятия «солнечных ванн».

11. Танцы на пляже

Спонтанные танцы одаренных импровизаторов под джазовую музыку.

12. Робот и женщины

13. Дети играют в песке

До начала купального сезона еще далеко.

14. Девушки бегут по пляжу

Оригинальное памятное фото.

15. Мужчины позируют для фотографа

Каждый в оригинальном костюме.

16. Пляжный боулинг

В перерыве девушки позируют для фото на пляже Венис Бич.

17. Прогулка по набережной

Отдыхающие имели возможность прогуливаться по освещенному тротуару.

18. Танцплощадка

Танцы под шум прибоя.

19. Аккордеон на пляже

Музыка привлекла немало чаек .

20. Забавные девушки на пляже

Ну как не подурачиться.