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Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Архитектурная мастерская King Kong преобразила историческое здание капеллы Corneille в городе Руан, Франция. Постройка XVII века была отреставрирована с добавлением современных элементов, продемонстрировав гармонию традиций и инноваций. Выполненная в стиле Барокко, она на протяжении уже нескольких лет использовалась для проведения музыкальных мероприятий.

Чтобы лучше адаптировать капеллу для обретённой функции, важно было поработать с акустикой и современными удобствами для гостей и музыкантов. Через новый стеклянный вход и фойе на цокольном уровне мы попадаем в основной зал. Архитекторы также предусмотрели помещение для бара, билетных касс, гардероба, гримёрных, переговорной, офисов и санузлов. Новая лестница и лифт в корпусе из стали выступают в роли современных акцентов, украшая историческое здание словно скульптуры.

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

Концертный зал в капелле XVII века во Франции

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