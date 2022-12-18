Зачем быку вставляют кольцо в нос, и почему корове не обойтись без дойки

Корова – одно из наиболее полезных животных, которое было в свое время одомашнено людьми. Увы, из-за повсеместной урбанизации большинство людей напрочь лишено возможности столкнуться с этими замечательными созданиями. А потому многие «дети городов» даже малейшего понятия не имеют о целом ряде интересных фактов, связанных с крупным рогатым скотом. Самое время исправить это упущение, ответив на несколько популярных вопросах о коровках и бычках.
Корову одомашнили очень давно. /Фото: vk.com.
Более 10 тысяч лет коровы спасают людей от холода и голода. Коровая является одним из наиболее древних одомашненных животных! Наши предки приручили ее на рубеже 8 тысячелетия до нашей эры вместе со свиньей. Раньше из скота одомашнили только овец и коз. Первым же одомашнены животным была собака. Лошади, ламы, куры, индюки, утки, верблюды – всех их люди приручили куда позже. Котов люди не приручали. Коты приручили людей где-то 9 тысяч лет назад, сразу после коровок и бычков (совпадение?).
Древние коровы были не такие. /Фото: fermilon.ru.
Первый интересный факт связан с тем, как КРС повлиял на человеческие гены. Коровы, козы и овцы были одомашнены человеком так давно, что в итоге люди стали одним из немногих живых организмов, способных переваривать лактозу во взрослом возрасте. А самое главное в том, что данная способность у людей появилась в результате эволюции. Самые далекие предки человека не могли переваривать молоко, выйдя из грудного состояния.
Корову нужно постоянно доить. /Фото: dobryjson.ru.
Второй интересный факт связан с тем, что коровы также эволюционировали за время одомашнивания. Спустя многие тысячелетия селекции и использования в хозяйстве буренки эволюционировали таким образом, что их организм начал производить намного больше молока, чем способны употребить телята. В итоге современные «культурные» коровы уже не могут нормально жить в дикой природе.
Коровы дают очень много молока. /Фото: zendiar.com.
Третий интересный факт напрямую связан со вторым. Не доить корову – нельзя. Домашние рогато-копытные не могут обойтись в этом отношении без человека. Организм коровы дает столько молока, что вымя в итоге переполняется и начинает опухать. У КРС не сформировалось какого-либо эволюционного механизма принудительного «сброса» лишней молочной субстанции. А потому без своевременной дойки корова гарантированно заболеет и может даже умереть.
Четвертый факт или скорее развенчание популярного мифа о рогатом скоте и красном цвете. На самом деле быки не отличают красного от любого другого. Во время той же корриды бычки будут неистово бросаться на любую тряпку вне значимости от ее цвета.
Отнюдь не для красоты. /Фото: fool.com.
Наконец, пятый любопытный факт касается знаменитый колец в носу у быка. Мало кто знает, однако на самом деле это отнюдь никакое не украшение. На самом деле кольца вставляют бычкам в ноздри исключительно из соображений практичности. Внедряют их еще в раннем возрасте, после чего молодых бычков регулярно привязывают за эти самые кольца. Необходимо это для воспитания. Молодой бык быстро понимает, что движения кольца могут доставить ему боль. А потому уже в зрелом возрасте фермерам бывает достаточно лишь взяться рукой за кольцо, чтобы утихомирить животное.
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