Бельгиец органично совмещает фотографии с рисунками, создавая коллажи для хорошего настроения

Улыбочка! Автор: Ben Heine.
Бельгиец Бэн Хайне (Ben Heine) совмещая фотографию и рисунок, создал новый вид искусства на стыке двух направлений. Его оригинальная визуализация наполнена поэтическим настроением, позитивом, сюрреалистическими мотивами, иллюзией, добротой и какой-то лёгкой непосредственностью. Своим творчеством он открывает дверь в удивительный мир на грани вымысла и реальности, в котором постоянно появляются новые оригинальные детали, гармонично дополняющие пейзаж.
Бэн с раннего возраста увлекался графикой и рисованием, а любовь к фотографии пришла спустя долгие годы (в более зрелом возрасте). Но, кто бы мог подумать, что со временем он станет весьма успешным и популярным фотографом, которому удалось совместить два любимых дела в одном, создав свой собственный, пусть и недостаточно уникальный, но такой интересный стиль, где рисунок и фото становясь одним целым, идеально дополняют друг друга. Ко всему прочему, он безжалостно избавляется от всех (даже несущественных) внешних недостатков, коснувшихся изображения, заполняя их каплей драматизма и динамикой. Его творчество помогает взглянуть на мир под другим углом, открывая новые перспективы и какие-то детали, без которых однозначно всё было бы не то и не так.
Любуясь местными достопримечательностями. Автор: Ben Heine.
Мой новый друг. Автор: Ben Heine.
Маленький велосипедист. Автор: Ben Heine.
Подарки. Автор: Ben Heine.
Улыбайся. Автор: Ben Heine.
Ракеты. Автор: Ben Heine.
Снимок на память. Автор: Ben Heine.
Приключение маленького робота. Автор: Ben Heine.
Автомобиль. Автор: Ben Heine.
Большой улов. Автор: Ben Heine.
Влюблённые. Автор: Ben Heine.
На прогулке. Автор: Ben Heine.
Две половинки одного сердца. Автор: Ben Heine.
Дракон. Автор: Ben Heine.
Сладкий сценарий. Автор: Ben Heine.
Фотограф. Автор: Ben Heine.
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