7 крутых военных ножей, которые приобрели огромную популярность в XX веке

Во все времена нож был одним из важнейших инструментов в человеческом быту и верным другом воина и солдата. Использование передовых материалов и новейших конструкторских решений вывело производство ножей в XX веке на невиданный ранее уровень. Не сложно догадаться, что все наиболее удачное создавалось в первую очередь для армии.
1. Fairbain-Sykes
Оставляет страшные уколы. /Фото: fairbairnsykesfightingknives.com.
Кинжал британских спецназовцев, который активно использовался в середине прошлого века. Стилет длиной 185 мм. Узкий боевой нож предназначался преимущественно для нанесения колющих ударов. Оружие легко проникало в тело противника и также легко из него извлекалось, оставляя глубокий, обильно кровоточащий порез. Главным недостатком Fairbain-Sykes было то, что нож почти невозможно было использовать в качестве инструмента.
2. Финский пуукко
Очень легко метать. /Фото: mirtesen.ru.
Хозяйственно-боевой нож, который стоял на вооружении финской армии в первой половине и середине XX века. Отличительной черной пуукко было то, что этот ножик легко метался. Во время советско-финской войны опытные солдаты и офицеры давали указание «молодым» резко наклонять голову каской вперед, если финский солдат вдруг сделает резкий замах рукой. Подставленная каска таким образом гарантированно спасала от летящего ножа в голову.
3. НР-40
Отличный инструмент. /Фото: nozhi36.ru.
Просто и очень эффективный «Нож разведчика» от 1940 года, был создан советскими конструкторами с учетом опыта «Зимней войны». Такие инструменты быта и войны получали только разведывательные и штурмовые подразделения Красной армии. Несмотря на кажущуюся простоту, нож отлично зарекомендовал себя в самых разных ситуациях. Достаточно сказать, что копии НР-40 делают по сей день, правда уже с использованием современных материалов.
Примечание: в последствии в СССР была выпущена большая серия разнообразных «Ножей разведчика» с разными индексами.
4. «Пума»
Похож на кухонный. /Фото: rusknife.com.
Нож «Пума» был создан немецкими конструкторами в качестве универсального режущего средства специально для пилотов Люфтваффе. Оружие очень сильно напоминало траншейные ножи времен Первой мировой войны. В последствии также появилась складная версия «Пумы», которая могла использоваться для перерезания строп парашюта.
5. KA-BAR Мк II
Очень удачная конструкция. /Фото: popgun.ru.
Универсальный боевой нож американского производства. Форма и характеристики этого ножа оказались настолько удачными, что найти его можно и сегодня. Клинок Мк II был выполнен в традиционной для США форме «Боуи». В годы Второй мировой войны такие ножи получали преимущественно служащие Корпуса морской пехоты.
6. M7 Bayonet
Еще недавно был в ходу. /Фото: en.e-pard.com.
Американский штык-нож, созданный в 1967 году. Слабо подходит на роль бытового инструмента солдата, однако является почти идеальным колющим оружием. Семеричный кинжал с полуторной заточкой имел длину 170 мм. В США нож оказался не менее популярным, чем и упомянутый ранее Мк II.
7. Ontario M9
Нож морского пехотинца. /Фото: reibert.info.
Американский штык-нож созданный в 1984 году и снискавший огромную популярность на рынке не как оружие, а как универсальный солдатский инструмент. Простая и продуманная форма, вместе с самыми современными (на тот момент) материалами в конструкции принесли Ontario M9 действительно мировую славу. Экспортировали эти ножи в десятки стран.
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