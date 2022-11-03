Дурацкие приметы из СССР, в которые многие верят и по сегодняшний день

Счастливые билеты, которые надо было съесть

Счастливым билетиком считался тот, который имел одинаковую сумму по трем цифрам и слева, и справа. /Фото: 1-ofd.ru

Студенты, не моющие голову и другие смешные суеверия

Чтобы получить хорошую оценку, студенты использовали учебники вместо подушки.

Присесть перед дорогой — примета из глубины веков

Присесть перед дорогой — примета из глубины веков.

Сочетание старых примет и современных опасений

Наступать на крышку канализационного люка было категорически запрещено, так как можно было не только упасть внутрь и разбиться, но и притянуть на себя разные неприятности. /Фото: 4vsar.ru