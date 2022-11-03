Дурацкие приметы из СССР, в которые многие верят и по сегодняшний день

Приметы существовали всегда. Конечно, в старые времена люди относились к ним серьезнее, чем сегодня. Многие приметы появились на основе анализа ситуаций, в силу человеческой наблюдательности. Есть и весьма странные суеверия, которые сложно назвать логичными. Некоторые приметы появлялись во времена существования Советского союза и живы до сих пор. Читайте в материале, как странно переплетались старинные убеждения и современное восприятие действительности, и какие советские приметы живы и по сей день.
Счастливые билеты, которые надо было съесть
Счастливым билетиком считался тот, который имел одинаковую сумму по трем цифрам и слева, и справа. /Фото: 1-ofd.ru
«Счастливый» билетик — очень распространенная примета из СССР. В те времена за проезд в городском транспорте люди расплачивались, покупая билетики. Их отрывали самостоятельно в мобильной кассе, куда так же самостоятельно клали деньги, а позднее покупали заранее, чтобы пробить на компостере. На талончиках были напечатаны цифры в количестве шести. Следовало сложить три левые цифры и три правые. Если сумма оказывалась одинаковой, то билет причислялся к категории счастливых. Например, билетик с номером 123051 — счастливый! Его рекомендовалось обязательно съесть! И тогда счастье будет ходить по пятам за человеком.
Чем же можно объяснить такую примету? Скорее всего, стремлением людей к гармонии, точности, уравновешенности. Одинаковые суммы вызывали неосознанное удовольствие: все четко, суммы равны.
Студенты, не моющие голову и другие смешные суеверия
Чтобы получить хорошую оценку, студенты использовали учебники вместо подушки.
Существовали в СССР забавные приметы, в которые сегодня многие охотно верят. Например, если на одежде образовывалась дырка, то перед починкой следовало обязательно снять с себя вещь. В ином случае можно было «зашить» память. А в ситуации, если какая-то вещь была надета наизнанку, надо немедленно снять ее, положить на пол и как следует потоптать. Это делается для того, чтобы «не быть битым».
Много примет во времена Советского союза существовало у студентов. Чтобы получить желанную «пятерку», учащиеся использовали учебники и конспекты вместо подушки. Говорили, что при этом знания во время сна залезут в голову и останутся там навсегда. Можно было также взять зачетку, высунуться в окно и помахать ей со словами: «Удача, ловись». А пять копеек, положенные в туфлю или ботинок, должны были привлечь отличную оценку. Еще считалось, что перед экзаменом не стоит мыть голову, чтобы не вымыть из нее все, что так старательно запоминалось накануне.
Еще одна примета связана с ногами. Например, если человек наступил знакомому на ногу, то говорили, что обязательно будет ссора, и хорошие отношения сохранить не получится. Неприятно. Чтобы не происходила такая ситуация, надо было немедленно наступить собеседнику на ногу в ответ. Тогда ужасные события не произойдут, и отношения будут прежними.
Еще важно было, какая нога была задействована в процессе. Если прикосновение было произведено правой ногой, а пострадала при этом также правая конечность, то примириться вряд ли удастся. Обе стороны будут настаивать на своей правоте и могут даже подраться в поисках истины. В старину говорили, что тот, кто наступает вам на ногу, мешает идти дальше к своим целям. Надо обязательно ответить «наступанием» на конечность, причем выбрать у «противника» следует именно левую ногу. Не обязательно топтаться, как слон, можно просто легонько прикоснуться.
Присесть перед дорогой — примета из глубины веков
Присесть перед дорогой — примета из глубины веков.
«Присядем на дорожку»! Эту фразу хоть раз в жизни слышал каждый человек. Когда люди собираются в путь, следует перед самым отъездом присесть и помолчать пару минут. Тогда поездка будет хорошей, легкой и приятной. С точки зрения практики — это очень хорошая примета. Когда люди куда-то едут, они обычно нервничают, а присев перед выходом, они могут оценить, не забыли ли что-то.
На Руси же считали, что если очень быстро собраться и уехать из дома, то домовой обязательно «увяжется» за отъезжающими. В результате изба останется без присмотра, и через некоторое время дом просто пропадет. Усаживаясь у порога с безмятежным видом, крестьяне старались обмануть домового, то есть делали вид, что они и не собирались никуда уезжать. И тогда дух останется дома, как и все остальные представители домашних потусторонних жителей.
Сочетание старых примет и современных опасений
Наступать на крышку канализационного люка было категорически запрещено, так как можно было не только упасть внутрь и разбиться, но и притянуть на себя разные неприятности. /Фото: 4vsar.ru
Есть старинная примета, гласящая, что ни в коем случае нельзя наступать на колодец, в котором находится основа жизни — вода. Говорили, что, если человек нарушит это правило, он сделает воду грязной и притянет к себе неприятности.
С развитием цивилизации колодцы и прочие подземные резервуары в городах стали большой редкостью. Осталась одна приметы подземных колодцев — металлические люки, крышки от которых находились прямо на дорогах. В СССР существовала примета, что наступать на эти крышки категорически нельзя. Иначе человека могла ждать беда, причем очень серьезная: от ужасного нападения хулиганов до смерти близких людей.
Скорее всего, такая примета возникла из-за периодических несчастных случаев. В советские времена металлические люки не всегда закрывали крепко-накрепко. Иногда неосторожные люди падали в них, некоторые получали увечья, а некоторые даже не выживали. Потому наступать на люки было нельзя, и об этом заботливые мамы почти каждый день предупреждали своих озорных детей.
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