10 секретов пустыни Сахара, которые раскрыли современные археологи

Пески Сахары на протяжении веков поглощали животных, людей и целые города. Это самая большая пустыня в мире, и те, кто имел неосторожность заблудиться на ее бесконечных песчаных равнинах, пропадали навсегда. Известно, что в древнем мире целые армии пытались пересечь эту пустыню, после чего их больше никто и никогда не видел. Только сейчас, с помощью современных технологий, люди начинают постигать тайны Сахары, которых накопилось на удивление много.
1. Потерянные крепости
Потерянные крепости.
Спутники позволили исследователям заглянуть под кроны девственных густых джунглей и проникнуть в сердце самых негостеприимных пустынь - и все это даже не вставая с удобного кресла. В 2010 году спутники обнаружили останки более 100 крепостей, принадлежащих древнему народу «гараманты» в Ливии. Этот район был довольно неплохо картографирован во время нефтеразведки (когда представители нефтяных компаний искали места для бурения скважин), поэтому археологи смогли отсканировать спутниковые снимки на предмет наличия характерных признаков стен.
Позже исследователи уже воочию смогли подтвердить, что сооружения действительно были построены гарамантами, хотя экспедиции пришлось прекратить из-за революции в Ливии (свержение Муаммара Каддафи). Во времена расцвета гарамантов (примерно со второго века до нашей эры до седьмого века нашей эры) территория, на которой они жили, уже была невероятно засушливой. Чтобы обрабатывать землю, они построили подземные каналы, которые обеспечивали водой древние водоемы. Когда эти источники воды иссякли, поля засохли, и Сахара похоронила под песком остатки крепостей и деревень.
2. Метеориты и кратеры
Метеориты и кратеры.
Земля всегда подвергалась бомбардировке метеоритами из космоса. Большинство из них безвредно сгорали в атмосфере, не оставляя ничего, кроме полосы света на небе. Другие достигали земли и оказывали воистину разрушительное воздействие. Поскольку большинство из подобных катастроф произошло в далеком прошлом, кратеры, оставленные ударами метеоритов, часто игнорируются, потому что эрозия или рост растений скрывают их. Однако в пустынях до сих пор можно увидеть «шрамы» от ударов «гостей из космоса».
К примеру, кратер Камил шириной 45 метров в юго-западном Египте — место падения железного метеорита около 5000 лет назад. Вокруг кратера Камил были обнаружены разбросанные по песку фрагменты самого метеорита, разбитого страшным ударом о землю. И это не единичное открытие. Почти пятая часть всех обнаруженных метеоритов была найдена в Сахаре. Только снега Антарктиды являются более «плодовитыми» на древние метеориты.
3. Ливийское пустынное стекло
Ливийское пустынное стекло.
Даже когда останки метеоритов и их кратеров исчезли спустя тысячелетия, могут остаться другие следы космических столкновений. Около 29 миллионов лет назад на Землю упал метеорит, и при этом высвободилось достаточное количество энергии, чтобы растопить довольно обширную область ливийской пустыни, превратив песок в листы тонкого зеленого стекла. Кратер, оставленный этим взрывом, до сих пор не найден, но все еще осталось множество пустынного стекла, которое встречается даже в весьма неожиданных местах.
Когда Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона, он обнаружил среди сокровищ украшенный драгоценными камнями нагрудник, принадлежащий мертвому фараону. В его центре был встроен священный жук-скарабей, вырезанный из зеленого стекла. Вероятно, египтяне понятия не имели о происхождении стекла, которое они использовали, но, что интересно, был найден еще один артефакт, сделанный из потустороннего материала. Один из кинжалов в могиле был создан из метеоритного железа.
4. Камни Набта
Камни Набта.
Где бы ни находили воду в пустыне, вокруг нее всегда возникает жизнь. Когда люди жили около Набта Плайя в Южном Египте 9000-6000 лет назад, этот район подвергался ежегодным наводнениям, в результате которых образовалось озеро. Неолитические племена пришли в это место, чтобы кормить и поить своих животных. Эти люди не только выжили там, но и развили уникальную культуру жертвоприношений. Археологи нашли останки коров, овец и коз в ритуальном погребении. Около 6000 лет назад люди в Набте установили большие каменные блоки по кругу.
Ученые считают, что этот каменный круг, который старше Стоунхенджа на 1000 лет, является самой ранней из известных астрономических структур. До сих пор ведутся споры относительно того, на что именно указывает этот круг, но один исследователь утверждает, что он совпадает с положением Пояса Ориона, каким он был виден 6000 лет назад.
5. Потерянная река
Потерянная река в пустыне Сахара.
Пустыня Сахара существовала далеко не всегда. Поскольку климат изменился за миллионы лет, границы песков также изменились. Ученые, которые искали свидетельства существования воды на Марсе в древности, обратили свое внимание на историю Сахары. Исследования показали, что когда-то из Сахары вытекала река с 12-м по величине водосборным бассейном в мире. Остатки этой реки в Мавритании были замечены, когда был обнаружен подводный каньон у побережья, который был пробит течением реки.
Также в неожиданных местах нашли речные отложения. Окончательно подтвердили присутствие потерянной реки, которую назвали Таманрасетт, с помощью спутника. Исследователи продолжают искать дальнейшую информацию о водоеме, который, возможно, высох всего 5000 лет назад.
6. Киты
И киты тоже исчезли в пустыне.
Далеко не только реки исчезли под песками Сахары. За очень длительное время то, что когда-то было океаном, стало одним из самых сухих мест на Земле. В Вади Аль-Хитане в Египте можно найти свидетельства давно исчезнувшего океана Тетис. Это место, известное как Китовая долина, является одним из лучших мест для обнаружения окаменелостей китов. Когда предки современных китов погибли в море 37 миллионов лет назад, их тела были покрыты толстым слоем осадком. Когда земная кора поднялась, их прежний дом превратился в землю. Сегодня палеонтологи изучают скелеты длиной 15 метров, а также существ, с которыми киты жили в море. Рядом с костями китов были найдены зубы очень крупных акул.
7. Махимозавр Рекс
Махимозавр Рекс.
Моря всегда были домом для монстров. Около 120 миллионов лет назад 9-метровый крокодил Machimosaurus rex обитал в том, что сейчас является пустыней Сахара. Махимозавр Рекс - самый крупный из обитавших в океане крокодилов. Район, где когда-то жила эта рептилия, был, вероятно, огромной лагуной, простирающейся до океана Тетис. Там Махимозавр охотился на морских черепах и рыбу.
Вероятно, эта рептилия также пожирала трупы более крупных существ. Это может показаться ироничным, что в Сахаре было найдено столько морской жизни, но на самом деле палеонтологи совершают там так много открытий именно потому, что пустыня крайне негостеприимна к всему живому. Учитывая, что здесь нет растений и почвы, ученые часто могут находить удивительные находки прямо под ногами.
8. Спинозавр
Спинозавр.
Продолжая тему морских открытий, сделанных в пустыне, стоит упомянуть о спинозавре - крупнейшем хищном динозавре, когда-либо обнаруженном учеными. Живший 95 миллионов лет назад, Spinosaurus (он же Spinosaurus aegyptiacus) имел рост около 7 метров и длину 16 метров, что больше, чем у более известного Тираннозавра рекса. Спинозавр совсем не был похож на своего более известного конкурента. У него был огромный «парус» из костей, торчащий из его спины, и ряд других «приспособлений», которые ставили ученых в тупик.
Сейчас считается, что спинозавр - единственный известный полуводный динозавр. Поскольку кости первоначально обнаруженного спинозавра были уничтожены во время Второй мировой войны, только в 2014 году в Марокко сумели обнаружить другие виды окаменелостей, и исследователи наконец смогли изучить спинозавра. Одними из свидетельств, указывающих на то, что спинозавр частично жил в воде, - его длинные плоские ноги были хорошо приспособлены для гребли, а ноздри были расположены высоко на морде, чтобы динозавр мог дышать, даже находясь большей частью под водой. Наверняка вид приближающегося огромного паруса на его спине, наводил на обитателей древних морей примерно такой же ужас, как акулий плавник сегодня.
9. Истребитель Второй мировой войны Curtiss P-40 Kittyhawk
Истребитель Второй мировой войны Curtiss P-40 Kittyhawk
28 июня 1942 года сержант Деннис Коппинг летел на поврежденном самолете Kittyhawk P-40 на британскую базу в пустыне для ремонта. Где-то на середине пути он исчез. Только в 2012 году останки самолета были обнаружены, когда нефтяник случайно наткнулся на них. Самолет сохранился в основном нетронутым, и его доставили в музей Эль-Аламейна, где отреставрировали. Что интересно, никаких следов Денниса Копинга обнаружено не было. Его судьба - еще одна загадка, которую хранит Сахара.
10. Скелеты Гоберо
Пол Серено уже фигурировал в этом списке, поскольку он был частью команды, которая нашла в 2012 году окаменелости спинозавра. Именно во время одной из своих поездок за костями динозавров он случайно нашел самое большое человеческое кладбище в Сахаре. Участок Гоберо в Нигере был заселен еще около 10 000 лет назад и когда-то на нем буяла пышная зелень. Остатки рыбы, крокодилов и других животных перемешаны с костями людей. Многие из открытий просто торчали из песка.
За два года раскопок было найдено около 200 человеческих захоронений двух отдельных периодов обитания, разделенных более чем на 1000 годами. Эти следы оставили Киффийская и Тенерианская культуры. Украшения из костей и костяные наконечники стрел были обнаружены рядом с гарпунами, которые использовались для охоты в близлежащих водах. Многие из захоронений были очень необычны. Один человек был похоронен с головой, засунутой в горшок, а другой покоился на остатках панциря черепахи. Возможно, мы никогда не узнаем, как именно жили и умирали эти люди. Сахара упорно не хочет раскрывать всех свои секреты.
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