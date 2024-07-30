«Активный» дом, обитателям которого не потребуется электричество

Университет Аалто.
Перед человечеством с каждым годом всё серьёзнее встаёт проблема экономии энергоресурсов и альтернативной энергии. И реальные шаги к решению этой проблемы уже есть. Так, в Финляндии недавно появился абсолютно самодостаточный в энергетическом плане дом, обитатели которого смогут обходиться без электричества.
Дом «нулевой энергии» в Куопио.
Будущее, когда будут не нужны счетчики на электричество, когда электроэнергию будут получаться из ветра, солнца и тепла все ближе к реальности, благодаря неустанной работе ученых, инженеров и архитекторов. Так, на севере Финляндии появился дом «нулевой энергии». Под эти названием скрывается новая концепция обеспечения жилья энергоресурсами, набирающая популярность в последние годы. Согласно ей, каждый дом должен в полной мере обеспечивать себя сам, а годовой расход энергии таких домов должен быть приближен к нулю.
Группа разработчиков.
Создать жилье такого рода возможно уже сегодня благодаря использованию современных гидроизоляционных материалов, теплоизоляционного оборудования и конечно же благодаря хорошо спланированной системе рекуперации энергии.
Инновационное жилье никак (внешне) не выделяется из окружающих зданий. На вид – это самый обычный дом, ведь все необходимые технологии интегрированы в его конструкцию, находятся по большей части на чердаке, крыше и в подвале. Получать электроэнергию такой дом может от ветра, солнечных лучей и геотермального тепла.
Схема вентиляции.
Само собой экологически чистое производство энергии не имело бы никакого смысла, не будь такой дом доведен до совершенства в области оптимизации расхода электричества. Впрочем, «оптимизация» вовсе не означает, что жильцам придется отказываться от каких-либо удобств. В летнее время дом будет давать, сколько электричества, что даже сможет копить или продавать излишки.Самое важное, что дома такого толка уже есть сегодня. Например, в Финляндии такой дом появился в городе Куопио, в центральной части страны, и является студенческим общежитием на 47 квартир. Еще один такой дом на 44 квартиры был построен в Хельсинки.
Классика. Солнечные батареи на крыше.
Стоит отметить, что вентиляционная система этих домов использует 80% попавшего в нее тепла для вторичного отопления. Нагрев воды ведется главным образом при помощи солнечных батарей. Даже лифты тормозятся при помощи солнечной энергии. Не менее важно и то, что первый из «нулевых домов» успешно проработал уже 5 лет и все примененные в нем технологии доказали свою состоятельность и эффективность. Еще в 2012 году в Финляндии была предложена модель активного дома для массового строительства.
Вот как выглядит один из энергоэффективных домов.
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