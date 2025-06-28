Распространенные ошибки в оформлении малогабариток

Маленькие квартиры являются сущим наказанием для своих хозяев только в том случае, если они неправильно оформлены. Массивная мебель, недостаток систем хранения, перебор с декором – эти и другие ошибки мешают чувствовать себя комфортно в собственном доме. Novate.ru рассказывает, какие оплошности чаще всего допускают при ремонте малогабариток, и дает советы, как их исправить.

Ошибка 1: Много аксессуаров для хранения

Ошибка 2: Выбор маленькой мебели

Ошибка 3: Неправильная расстановка мебели

Ошибка 4: Размещение большого количества предметов на маленькой площади

Ошибка 5: Страх перед яркими цветами и принтами

Ошибка 6: Мало источников света

Ошибка 7: Неправильное расположение штор