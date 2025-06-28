Распространенные ошибки в оформлении малогабариток

Маленькие квартиры являются сущим наказанием для своих хозяев только в том случае, если они неправильно оформлены. Массивная мебель, недостаток систем хранения, перебор с декором – эти и другие ошибки мешают чувствовать себя комфортно в собственном доме. Novate.ru рассказывает, какие оплошности чаще всего допускают при ремонте малогабариток, и дает советы, как их исправить.
Ошибка 1: Много аксессуаров для хранения
В вопросе организации хранения существует две крайности: их слишком мало или их слишком много. Рассмотрим подробнее вторую проблему. В попытках разместить где-то многочисленные игрушки, книги, бижутерию, текстиль и прочие вещи, хозяйки используют все, что попадается под руку. Ящики, коробки, корзины…И это далеко не весь список того, что появляется в малогабаритной квартире, занимая и без того маленькую площадь. Чтобы не захламлять пространство, проведите для начала ревизию вещей. Это касается не только одежды и обуви, но и сломанной бытовой техники, ненужных бумаг, предметов, которыми вы уже давно не пользуетесь (хотя они находятся в нормальном состоянии). Соберите все в отдельные коробки и подпишите, что вы можете выбросить, что – отдать на благотворительность, а что – отправить на переработку. После этой процедуры вы сразу заметите, насколько просторнее стало в квартире. А оставшиеся вещи компактно распределите в шкафчиках и ящиках.
Ошибка 2: Выбор маленькой мебели
Многие считают, что в крохотную квартиру нужно покупать такую же крохотную мебель. Это мнение является ошибочным. Да, таким образом вы сможете сэкономит несколько квадратных метров, но вот функциональность и польза таких предметов будет под большим вопросом. Например, для гостиной можно купить небольшой диван. Однако, если к вам придут гости, им даже негде будет сесть. Поэтому старайтесь экономить ценную площадь, но не в ущерб удобству и комфорту. Можно купить угловой или раскладной диван – они будут максимально функциональными, но места займут не так много, как громоздкие модели.
Ошибка 3: Неправильная расстановка мебели
Правильная расстановка мебели – это еще один важный «кит», на котором стоит комфорт будущей квартиры. Очень важно оставлять широкие проходы между предметами, чтобы было место для маневров. Например, на кухне между гарнитуром и островом должно быть не менее 100-120 сантиметров. То же самое касается и гостиной – если вы захотите купить журнальный столик (хотя это далеко не самое лучшее решение для крохотной комнаты), не нужно ставить его вплотную к дивану, ведь в этом случае вам постоянно нужно будет отодвигать его, чтобы присесть. Лучше всего приобрести небольшой кофейный столик и расположить его не напротив, а сбоку. Таким решением вы убьете сразу двух зайцев: сохраните главные функции мебели (вам будет куда положить журнал или поставить чашку с кофе), и при этом освободите путь к дивану.
Ошибка 4: Размещение большого количества предметов на маленькой площади
Конечно, очень хочется, чтобы в квартире были все необходимые вам зоны: спальная, рабочая, обеденная, для отдыха и так далее. Но согласитесь, что однушка не рассчитана на такое количество мебели. Как бы грустно это не было осознавать, но в таком случае необходимо правильно расставлять приоритеты и жертвовать чем-то. Например, объединить спальную и зону отдыха, поставив вместо кровати раскладной диван. Также можно обратить внимание на мебель 2в1 – она занимает не так много места, зато выполняет функцию сразу нескольких предметов. Что касается рабочего стола, то идеальным вариантом для крохотной площади станет откидной либо тот, который крепится непосредственно на стену. Также отдавайте предпочтение мебели на ножках – она кажется намного легче и визуально не так загружает пространство.
Ошибка 5: Страх перед яркими цветами и принтами
Раньше считалось, что яркие цвета делают комнату меньше. Это мнение правдиво, но лишь при условии, что вы всю комнату оформляете в подобных оттенках. А вот если использовать яркие тона осторожно, дозированно и в качестве акцентов, то ваш интерьер лишь выиграет от этого. Например, вы вполне можете себе позволить купить изумрудные шторы и ковер, если они гармонично будут сочетаться с общей обстановкой. Яркие пледы и диванные подушки также имеют место быть – они добавляют уюта и тепла. В то же время, если вам надоест расцветка, вы с легкостью сможете заменить текстиль на другой, не тратя большое количество денег. Что касается рисунка, то вертикальная полоска или геометрические фигуры, расположенные по такому же принципу, смогут визуально увеличить высоту потолка. А вот горизонтальные линии, наоборот, зрительно сделают комнату уже.
Ошибка 6: Мало источников света
К освещению комнаты также необходимо подходить с максимальной ответственностью. Одна люстра под потолком, даже очень яркая, визуально уменьшит комнату в несколько раз, так как помещение будет недостаточно хорошо освещаться. Но заполнять гостиную большим количеством напольных светильников также не вариант – они займут ценную площадь. Идеальный вариант – продумать несколько сценариев освещения, чтобы у каждой зоны был свой. Например, повесить над кроватью небольшую лампу, чтобы можно было читать, не включая общий свет. В дополнительном точечном освещение нуждается и зеркало, возле которого вы привыкли краситься, делать прическу и так далее. Оригинальным вариантом, который привнесет в интерьер уют и разнообразит световые сценарии, станут светодиодные гирлянды.
Ошибка 7: Неправильное расположение штор
Если повесить шторы слишком низко, это также станет проблемой. Ваша главная цель – повесить карниз так высоко, как это возможно, чтобы он не делил потолок напополам. Чтобы он был практически незаметным, выбирайте экземпляр под цвет стен или потолка – так он «растворится» в пространстве и не будет привлекать лишнее внимание. Что касается длины занавесок, то они должна опускаться на 10-15 сантиметров ниже подоконника либо заканчиваться на 1 сантиметр выше уровня пола, чтобы меньше изнашивались. Если шторы будут длиннее, то на них станет скапливаться вся пыль. Не стоит забывать и о домашних животных, для которых занавески являются чуть ли не самой любимой игрушкой. Слишком короткие занавески также портят общий вид – это выглядит так, как будто вы подкатили штаны, чтобы не намочить их во время дождя. Помните: во всем должен соблюдаться баланс.
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