Простой способ размножения декабриста

Просто заверните черенки декабриста в туалетную бумагу, и они прорастут за месяц! Очень простой, эффективный, проверенный метод укоренения цветущего кактуса. Черенки больше не сгниют!







Укоренение декабриста

Отрежьте черенки из 3 сегментов. Каждый заверните в кусочек туалетной бумаги.Разложите черенки в туалетной бумаге на ткани. Сбрызните водой из пульверизатора, оставьте прорастать. Время от времени увлажняйте.Эффект будет незамедлительным! Черенки прекрасно приживаются, дают корешки.Высадите их в грунт. Тогда декабрист выпустит ещё больше корней!Укоренить декабрист не составляет труда. Ткань и туалетная бумага предотвращают развитие гнилей и создают благоприятную среду для укоренения.Попробуйте укоренить свой декабрист таким несложным способом. У вас точно всё получится!