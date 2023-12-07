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Простой способ размножения декабриста

Просто заверните черенки декабриста в туалетную бумагу, и они прорастут за месяц! Очень простой, эффективный, проверенный метод укоренения цветущего кактуса. Черенки больше не сгниют!


Укоренение декабриста



Отрежьте черенки из 3 сегментов. Каждый заверните в кусочек туалетной бумаги.



Разложите черенки в туалетной бумаге на ткани. Сбрызните водой из пульверизатора, оставьте прорастать. Время от времени увлажняйте.



Эффект будет незамедлительным! Черенки прекрасно приживаются, дают корешки.



Высадите их в грунт. Тогда декабрист выпустит ещё больше корней!



Укоренить декабрист не составляет труда. Ткань и туалетная бумага предотвращают развитие гнилей и создают благоприятную среду для укоренения.



Попробуйте укоренить свой декабрист таким несложным способом. У вас точно всё получится!
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