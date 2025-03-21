Что рисовали леонардески - ученики и последователи Леонардо да Винчи

Что делать, если произведений гениального мастера – будь то романы, оперы или картины – слишком мало? Как быть поклонникам его творчества, если они хотят продлить эту магию соприкосновения с прекрасным? Обычный выход – найти «похожее», а если это невозможно, пойти по пути «чтения фанфиков», то есть обратиться к произведениям последователей и подражателей. У великого Леонардо таких было предостаточно – и не стоит торопиться с выражением пренебрежения: к «леонардескам» порой относят самого Альбрехта Дюрера.
Феномен леонардесков – как и почему они появились
Вплоть до начала XX века Леонардо да Винчи приписывали гораздо больше картин, чем те полтора десятка, что считаются его завершенными произведениями сейчас. Большинство работ были выполнены другими художниками, которые получили название «леонардески» - название несколько снисходительное, как бы лишающее индивидуальности всех, кто попадал в этот круг – круг последователей великого да Винчи.
Чезаре да Сесто, один из леонардесков, «Поклонение волхвов». Источник: commons.wikimedia.org.
Тут не все так просто: в широком смысле слова к леонардескам относят всех, кто в той или иной степени подражал стилю Леонардо – естественным образом среди них оказывались ученики мастера и те, кто работал вместе с ним. Известно, что при создании картин да Винчи, которому не было свойственно спешить с завершением работы, часто пользовался, тем не менее, трудом других художников своей мастерской: те писали часть пейзажа, или какие-либо предметы, или даже персонажа картины.
Бернардино Луини - чьи работы раньше часто приписывались Леонардо. Источник: commons.wikimedia.org
Случалось и обратное – сам мастер мог во время работы ученика над картиной подправить что-то своей кистью – то есть в некоторых творениях леонардесков в прямом смысле слова обнаруживается рука гения. Главным образом к леонардескам относят художников Ломбардии эпохи Возрождения, кто знал да Винчи и имел возможность наблюдать за его работой, их было много, очень много. Но кроме них писать картины «как Леонардо» пытались и те, кто просто хотел работать «так же» или «продавать такое же».
Авторы копий и соавторы картин да Винчи
Нет смысла упоминать тех, кто прибегал к самому примитивному копированию – а такое случалось: повторить пытались абсолютно все – и композицию, и образы фигур на картине, вплоть до мелких деталей. Выходило все равно плохо – техника Леонардо оставалась на недосягаемой высоте: расплывчатость контуров, строго упорядоченная композиция, «говорящие» жесты, совершенные пропорции. Но вкусы и возможности публики различались – и своего покупателя находили любые картины, другое дело, что в истории им места все-таки не нашлось.
Возможно, что Больтраффио написал не только Портрет мальчика в образе Св. Себастьяна, но и «Спасителя мира».
Но некоторые работы Леонардо и раньше, и сейчас подозреваются в принадлежности кисти одного из его учеников, речь идет о ближайших из них, самых выдающихся. Джованни Больтраффио, возможно, написал фигуру Младенца на картине «Мадонна Литта» – среди рисунков художника найдено много таких набросков. Есть версия, что кисти Больтраффио принадлежит и самая загадочная и скандальная из работ да Винчи – «Спаситель мира», атрибуция которой вызывала такие жаркие споры.
Слева - предположительно, автопортрет да Винчи, справа - его портрет работы Мельци
Некоторые искусствоведы считают, что «Прекрасную Ферроньеру» написал опять-таки не да Винчи, а Франческо Мельци – пожалуй, самый любимый из учеников мастера, сопровождавший Леонардо до самой его смерти, а после ставший его душеприказчиком и наследником. Он же закончил работу над некоторыми незавершенными картинами. Да Винчи, как известно, набирал в свою мастерскую не столько способных, сколько красивых юношей-художников, и Мельци на их фоне выделялся, поскольку был талантлив и трудолюбив.
Ученики, которые приблизились к учителю
Непосредственно с Леонардо работали такие известные мастера Возрождения, как Амброджо де Предис и Бернардино Луини – последнего иногда считают основным художником «Спасителя мира», а его работы с изящными женскими фигурами до некоторого времени приписывались самому Леонардо. Впрочем, некоторые критики упрекают Луини в излишней плодовитости, чрезмерном количестве мадонн, написанных на скорую руку.
Фрагмент «Девы в скалах» Джампьетрино. Источник: commons.wikimedia.org
К кругу Леонардо принадлежал художник ломбардской школы Джампьетрино, чье имя долгое время оставалось неизвестным. Этот художник тоже оставил после себя значительное количество работ, а вот копия «Девы в скалах», написанной да Винчи и принадлежащая кисти его последователя, наводит на определенные размышления и о достоверности общепризнанной атрибуции.
Многочисленным своим ученикам Леонардо давал такие рекомендации: сначала овладеть перспективой, исследовать формы предметов, делать зарисовки с натуры; затем изучить произведения других художников, копировать работу мастера, и только потом приступать к созданию собственной картины. Да Винчи и сам не торопился, и своих последователей призывал к тому же.
В широком смысле слова, может быть, леонардесками следует признать всех живописцев эпохи позднего Возрождения - слишком уж велико было значение творчества да Винчи
Леонардески различались между собой по степени влияния, которое на них оказала живопись да Винчи, для кого-то, например, для Дюрера, посетившего Италию в начале своей карьеры, знакомство с творчеством Леонардо стало важной ступенью к вершинам Северного Ренессанса как отдельного явления в искусстве. Но среди учеников Леонардо громких имен, как правило, не найти; несмотря на то, что именно благодаря им о работах мастера узнали далеко за пределами Италии, они, как считал Зигмунд Фрейд, не отделяли себя от великого учителя, а потому после его смерти и не развивались.
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