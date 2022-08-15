«За кликуху ответишь!» или прозвища средневековых королей, с которыми можно читать рэп

Многие представители средневековой знати, начиная от заштатных провинциальных графов, и заканчивая самими королями, не отказывали себе в удовольствии взять своеобразный грозный «псевдоним», заслышав который, все враги должны были убегать, сверкая пятками. История знает множество всевозможных «Великих», «Грозных», «Красивых», и так далее, и тому подобное. Но были в истории и такие особы благородных кровей, кличкам которых позавидовал бы любой современный рэпер. Итак, сегодня мы представим вам пятерку средневековых монархов с самыми необычными и «дерзкими» кличками.









Лугайд «С… Сын», Верховный Король Ирландии

Конунг Рагнар «Кожаные Штаны»

Людовик «Всемирный Паук», Король Франции

Альфонсо «Слюнтяй», Король Леона

Константин «Отстойное Имя», Император Византии