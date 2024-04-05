Как посеять огурцы и получить максимальный урожай

Хотите получить внушительный урожай огурцов любого сорта? Узнайте пошагово, как из семечка вырастить мощную рассаду, которая завалит вас плодами! Будете непрерывно делать свежие салаты, закрутки и ещё останется родственникам и друзьям. Простые шаги, которые приведут к результату!







Проращивание семечка



Самый простой способ прорастить семена огурца за 1-2 дня — на туалетной бумаге. В стаканчик положите кусок бумаги, увлажните, сверху — семечко. Накройте плёнкой и поставьте в тёплое место. Через сутки-двое семечко прорастёт!







Грунт для наращивания корневой системы



Когда семена проросли, подготовьте для них подходящий грунт. Используйте 70 % верхового торфа, 20 % биогумуса и 10 % перлита/вермикулита. По желанию в эту смесь можно добавить 1 г Микоризы. Наполните 200 г стаканчики, высадите проросшее семя. Слегка пролейте водой.



Важные условия содержания рассады



Накройте плёнкой. Держите её до тех пор, пока не покажутся семядоли.







Затем переставьте молодую рассаду под лампы. Если у вас есть южное окно, то поставьте огурчики на него. Именно недостаток света — основная причина, по которой рассада огурца чересчур вытягивается.







Пересадка и подкормки



Когда рассада заполнит весь стаканчик, непременно пересадите его в 500 мл методом перевалки. Чтобы растение больше нарастило корневую систему, подкормите его 1-2 раза, по выбору, биогумусом (по инструкции), Корневином и монокалием фосфат (1 г на 1 л).







Высадить подросшую рассаду в теплицу нужно через 2-3 недели. Если затянуть и пересадить 4-недельное растение (или более взрослое), то у него, скорее всего, уже появятся усики и начнут завязываться плоды. Пересадка в этот период негативно отразится на росте, развитии и плодоношении.







Соблюдайте простые правила, и всегда будете со свежими огурчиками! По такой схеме можно вырастить огурец любого сорта.

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