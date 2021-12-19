Лосось, суп минестроне и филе ягненка: Чем кормят пациентов в зарубежных больницах

Чем кормят пациентов в разных странах мира.
Больница - место, куда лишний раз попадать не хочется. И дело не только в лечении. Состояние палат, туалетов, отношение медперсонала - это и многое другое зачастую оставляет желать лучшего. Отдельно стоит сказать также и о еде. Пожалуй, кашу-размазню, которую обычно подают на завтрак, обед и ужин, помнит каждый. Теперь же пришло время взглянуть на то, чем кормят пациентов в других странах мира.
Правильное и здоровое питание - один из важнейших факторов для скорейшего выздоровления и восстановления организма больного. В идеале в больнице должен быть нутриционист или диетолог, и именно этот специалист назначает питание на период, пока пациент находится в стационаре. Конечно же, такой сервис доступен далеко не во всех медучреждениях, поэтому больных зачастую кормят без учета индивидуальных потребностей. Но все же во многих больницах обеды выглядят сбалансированными и аппетитными.
В меню, которое представлено на фотографиях, много фруктов и овощей. И, конечно же, основные блюда, популярные в том или ином регионе. Единственный обед, который выглядит откровенно плохо, - фастфуд из клиники США. Кажется, такого просто не может быть, но ведь американцам нравится.
1. Америка
Типичный обед в Калифорнии.
В больницах Калифорнии на обед зачастую приносят бургер и картофель фри. Все-таки любовь американцев к фастфуду неискоренима.
Гораздо аппетитнее выглядит обед из клиники в Висконсине, он состоит из пирога с курицей, брокколи, шоколадного печенья и кофе. В Нью-Йорке и вовсе подают лососевые котлеты с шафрановым сливочным соусом, рис, тыкву и кусочек бананового пирога на десерт.
Типичный обед в Висконсине.
Обед в больнице Нью-Йорка.
2. Мексика
Мексиканское меню.
Мексиканская кухня славится остротой, так что даже больничная еда здесь не пресная, а с перчинкой. Обед зачастую состоит из омлета с помидорами и острым перцем, папайя и стакан воды.
3. Канада
Обед в больнице Онтарио.
В Канаде на обед пациентам зачастую предлагают кусочек запеченного лосося с приготовленными на пару овощами и стакан воды. Такое блюдо содержит необходимые организму витамины, а также Омега-3.
4. Австралия
Обед в больнице в Южной Австралии.
Австралийский обед включает курицу под сливовым соусом, рис, несколько кусочков яблока и стакан клюквенного морса. Еще один вариант: суп, филе ягненка с овощным гарниром, несколько сендвичей, фрукты и хлеб с маслом.
Обед в больнице Малверна.
5. Южная Африка
Обед в больнице в Нельспруте.
В больнице Нельспрута пациентов рекомендовано кормить рисом с курицей, бобами, овощной намазкой из корнеплодов. Вместо воды здесь подают стакан молока.
6. Испания
Типичный испанский обед.
У испанцев явно нет культа здоровой еды. Согласно рекомендациям национальной системы охраны здоровья, на обед пациенты должны получить рис с пикантной свиной колбаской чоризо, фруктовый салат и апельсиновый сок.
7. Япония
Обед из морепродуктов в префектуре Ивате.
Бульон с морепродуктами и лапшой подают на обед в японских больницах. Запивать основное блюдо предлагается зеленым чаем.
8. Германия
Обед в немецкой больнице.
На обед пациенты в Германии частенько получают примерно такой перечень блюд: шницель, лапшу, салат латук и кусок пирога.
9. Великобритания
Обед в Великобритании.
Англичане на обед получают тарелку супа минестроне, говядину с овощами, луковый пирог и фрукт, например, банан.
10. Швеция
Шведский больничный обед.
Для шведов привычный обед в больнице - это курица под соусом карри с рисом и пропаренными овощами, стакан воды и апельсин на десерт.
11. Россия
Обед в российской больнице.
К сожалению, в России до сих пор самым распространенным больничным блюдом являются каши, также часто пациентов кормят супами, а вместо воды приносят едва заваренный чай.
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