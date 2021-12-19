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Лосось, суп минестроне и филе ягненка: Чем кормят пациентов в зарубежных больницах


Чем кормят пациентов в разных странах мира.

Чем кормят пациентов в разных странах мира.

Больница - место, куда лишний раз попадать не хочется. И дело не только в лечении. Состояние палат, туалетов, отношение медперсонала - это и многое другое зачастую оставляет желать лучшего. Отдельно стоит сказать также и о еде. Пожалуй, кашу-размазню, которую обычно подают на завтрак, обед и ужин, помнит каждый. Теперь же пришло время взглянуть на то, чем кормят пациентов в других странах мира.

Правильное и здоровое питание - один из важнейших факторов для скорейшего выздоровления и восстановления организма больного. В идеале в больнице должен быть нутриционист или диетолог, и именно этот специалист назначает питание на период, пока пациент находится в стационаре. Конечно же, такой сервис доступен далеко не во всех медучреждениях, поэтому больных зачастую кормят без учета индивидуальных потребностей. Но все же во многих больницах обеды выглядят сбалансированными и аппетитными.

В меню, которое представлено на фотографиях, много фруктов и овощей. И, конечно же, основные блюда, популярные в том или ином регионе. Единственный обед, который выглядит откровенно плохо, - фастфуд из клиники США. Кажется, такого просто не может быть, но ведь американцам нравится.

1. Америка


Типичный обед в Калифорнии.

Типичный обед в Калифорнии.

В больницах Калифорнии на обед зачастую приносят бургер и картофель фри. Все-таки любовь американцев к фастфуду неискоренима.

Гораздо аппетитнее выглядит обед из клиники в Висконсине, он состоит из пирога с курицей, брокколи, шоколадного печенья и кофе. В Нью-Йорке и вовсе подают лососевые котлеты с шафрановым сливочным соусом, рис, тыкву и кусочек бананового пирога на десерт.
Типичный обед в Висконсине.

Типичный обед в Висконсине.

 
Обед в больнице Нью-Йорка.

Обед в больнице Нью-Йорка.

 

2. Мексика


Мексиканское меню.

Мексиканское меню.

 

Мексиканская кухня славится остротой, так что даже больничная еда здесь не пресная, а с перчинкой. Обед зачастую состоит из омлета с помидорами и острым перцем, папайя и стакан воды.

3. Канада


Обед в больнице Онтарио.

Обед в больнице Онтарио.

 

В Канаде на обед пациентам зачастую предлагают кусочек запеченного лосося с приготовленными на пару овощами и стакан воды. Такое блюдо содержит необходимые организму витамины, а также Омега-3.

4. Австралия


Обед в больнице в Южной Австралии.

Обед в больнице в Южной Австралии.

 

Австралийский обед включает курицу под сливовым соусом, рис, несколько кусочков яблока и стакан клюквенного морса. Еще один вариант: суп, филе ягненка с овощным гарниром, несколько сендвичей, фрукты и хлеб с маслом.
Обед в больнице Малверна.

Обед в больнице Малверна.

 

5. Южная Африка


Обед в больнице в Нельспруте.

Обед в больнице в Нельспруте.

 

В больнице Нельспрута пациентов рекомендовано кормить рисом с курицей, бобами, овощной намазкой из корнеплодов. Вместо воды здесь подают стакан молока.

6. Испания


Типичный испанский обед.

Типичный испанский обед.

 

У испанцев явно нет культа здоровой еды. Согласно рекомендациям национальной системы охраны здоровья, на обед пациенты должны получить рис с пикантной свиной колбаской чоризо, фруктовый салат и апельсиновый сок.

7. Япония


Обед из морепродуктов в префектуре Ивате.

Обед из морепродуктов в префектуре Ивате.

 

Бульон с морепродуктами и лапшой подают на обед в японских больницах. Запивать основное блюдо предлагается зеленым чаем.

8. Германия


Обед в немецкой больнице.

Обед в немецкой больнице.

 

На обед пациенты в Германии частенько получают примерно такой перечень блюд: шницель, лапшу, салат латук и кусок пирога.

9. Великобритания


Обед в Великобритании.

Обед в Великобритании.

 

Англичане на обед получают тарелку супа минестроне, говядину с овощами, луковый пирог и фрукт, например, банан.

10. Швеция


Шведский больничный обед.

Шведский больничный обед.

 

Для шведов привычный обед в больнице - это курица под соусом карри с рисом и пропаренными овощами, стакан воды и апельсин на десерт.

11. Россия


Обед в российской больнице.

Обед в российской больнице.

 

К сожалению, в России до сих пор самым распространенным больничным блюдом являются каши, также часто пациентов кормят супами, а вместо воды приносят едва заваренный чай.

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Лосось, суп минестроне и филе ягненка: Чем кормят пациентов в зарубежных больницах

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Лосось, суп минестроне и филе ягненка: Чем кормят пациентов в зарубежных больницахПодписаться на мой Instagram
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