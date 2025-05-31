Слова на русском языке, похожие на ругательства в других странах

Прежде, чем ехать отдыхать за границу, стоит удостовериться не только в том, что ты на минимальном уровне знаешь, что говорить местному жителю, но и в том, что ты знаешь, чего ему говорить не надо. Ведь если ты спросишь у француженки, где тут бассейн, то вы намекнете, что у нее обвисшие титьки, а попросив у нее конверт, назовете ее зеленой вагиной. Есть еще несколько слов, за которые у вас будет крепкая потасовка с иностранцем.





